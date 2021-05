Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis/Stuttgart. Am Mittwoch wurde er im Landtag vereidigt, am Donnerstag stellte sich Peter Hauk (CDU) den Fragen der RNZ. Der 60-Jährige, der in Rippberg geboren wurde und mit seiner Familie in Adelsheim lebt, geht in seine dritte Amtszeit als Minister für den ländlichen Raum.

Was bedeutet es Ihnen persönlich, dass Sie nun zum dritten Mal zum Minister ernannt worden sind?

Zunächst einmal bin ich stolz, dass ich für weitere fünf Jahre unseren Neckar-Odenwald-Kreis repräsentieren darf. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man sich für seine Heimat einsetzen und dabei all die gesammelte Erfahrung landesweit einsetzen kann. Mit meiner täglichen Arbeit möchte ich der Region und ganz besonders auch den Bürgerinnen und Bürgern etwas zurückgeben: nämlich Zuversicht und Perspektive. Und ich denke, das sind zwei Attribute, die es aktuell mehr denn je braucht.

Ist es für Sie auch eine Bestätigung, dass Sie – trotz aller Kritik, die es im Lauf der Jahre gab – in Ihrer Arbeit nicht so viel falsch gemacht haben?

Eine erneute Bestätigung im Amt ist immer die größte Wertschätzung, die man erfahren kann. Voller Dankbarkeit, aber auch mit Demut nehme ich diese Herausforderung gerne an. Denn eines ist klar: Wir leben in bewegten Zeiten, und es jedem recht zu machen, ist bekanntlich keine einfache Aufgabe. Gerade die Pandemie zeigt deutlich, wie einfach es sich so manche Kritiker machen und sich eine ganz eigene Welt ohne das Virus dichten. Kritik ist gut, aber sie muss konstruktiv sein. Und das muss unser aller Ziel sein, einen solchen Umgang zu pflegen, dann werden wir gemeinsam noch erfolgreicher.

In Ihrem Ressort kommt es immer wieder zu Kontroversen mit den Grünen. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem großen Koalitionspartner – gerade auch bei Streitthemen wie dem Tierwohl?

Letztlich lebt der politische Diskurs von Kontroversen. Der Zusammenarbeit mit dem grünen Koalitionspartner sehe ich gelassen entgegen. Wir haben mit dem Koalitionsvertrag beschlossen, gemeinsam unser Land voranzubringen, und nur das zählt für mich. Wären wir nicht beiderseits zuversichtlich gewesen, wäre es nicht zu einer Neuauflage von Grün-Schwarz gekommen, und das hätte so manche Unsicherheit für das Land bedeutet. Ich bin mir sicher, dass wir die Weichen zum Wohl der ländlichen Räume, der Land- und Forstwirtschaft, des Tierschutzes sowie des Verbraucherschutzes richtig gestellt haben. Die Bäuerinnen und Bauern – und auch die Grünen – wissen, wofür ich stehe, und nicht zuletzt auch deshalb fiel dieses Ressort an die CDU. Landwirtschaftspolitik betreibe ich nicht ideologisch, sondern pragmatisch. An der Regionalität – Lebensmitteln, die in Baden-Württemberg produziert werden – richtet sich meine politische Tätigkeit aus.

Der Kampf gegen den Klimawandel ist das erklärte Ziel der neuen Regierung. Liegt hier auch Ihr Schwerpunkt für die nächsten fünf Jahre?

Der Klimawandel ist für uns alle das zentrale Thema. Wir müssen die Erderwärmung begrenzen. Das gelingt nicht nur mit Verboten, sondern muss mit Einsicht und Geboten, die für jedermann verträglich und finanziell darstellbar sind, einhergehen. Einen Schlüssel dabei hat die Land- und Forstwirtschaft. Wer raus aus den fossilen Kohlenstoffen Erdöl und Erdgas will, muss rein in die regenerativen Kohlenstoffe: Feldpflanzen und Bäume. Dem haben wir uns im Koalitionsvertrag verschrieben. Eine zentrale Rolle werden dabei die Holzbauoffensive und die Bioökonomie spielen; beide Bereiche habe ich bereits in der letzten Legislatur angestoßen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien stößt vor Ort immer wieder auf Protest, auch hier bei uns im Neckar-Odenwald-Kreis. Wie stehen Sie zum Ausbau der Windkraft?

Wir sind uns alle einig, dass die weißen Windmühlen oder blauen Fotovoltaikmeere unsere Landschaft nicht gerade verzieren, wir alle jedoch die Stromenergie brauchen. Die Energiewende gelingt nur durch Kompromisse und die offene und frühe Beteiligung der Bevölkerung. Bei Energieprojekten dürfen nicht nur einzelne Profit abschöpfen, sondern es muss ein breit angelegter Mehrwert entstehen. Und dann mal Hand aufs Herz: im Wald, auf Kahlflächen mit ausreichendem Abstand zu Ortschaften und kaum Sichtbeziehung zu Wohnbebauung Windenergieanlagen zu errichten, tut letztlich niemandem weh. Ähnliches gilt für die Sonnenenergie. Mit der Agrofotovoltaik, die wir anstoßen, kann es gelingen, künftig Landwirtschaft und platzsparende und effiziente Energiegewinnung zu vereinen.

Als Förster liegt Ihnen der Wald besonders am Herzen: Wie geht es ihm, und wie lässt er sich retten?

Dass Fichten im Odenwald und Buchenbestände im Bauland durch Trockenheit absterben, hätte ich mir zu Beginn meiner Laufbahn als Förster kaum ausmalen können. Doch heute ist es traurige Alltagsrealität. Mit der "Waldstrategie 2050" haben wir im letzten Jahr einen sukzessiven Plan verabschiedet, wie es gelingt, unseren Wald zukunftssicher zu machen. Eines muss dabei jedem klar sein: Der Waldumbau mit einem Gerüst klimaresilienter Baumarten ist eine Generationenaufgabe. Deshalb steht das Land den Waldbesitzern sowohl im kommunalen als auch im privaten Bereich mit Rat und Tat sowie monetärer Unterstützung zur Seite. Der Wald ist kostbar,und er ist für einen konsequenten Klimaschutz und nachhaltiges Bauen unerlässlich. All denen, die am Waldumbau mitarbeiten, kann man deshalb nicht oft genug danken!

Im Wald, genauer gesagt im Odenwald, ist inzwischen auch der Wolf wieder zuhause: Wie bewerten Sie seine Rückkehr?

Bisher handelt es sich um ein männliches Einzeltier, welches sich hier immer wieder zeigt. Insofern sehe ich aktuell keine grundlegende Gefahr für die Weidetierhaltung. Dennoch muss eine umfassende Wolfsprävention sichergestellt sein. Ich bin deshalb über die Entscheidung froh, den Odenwald als "Wolfsgebiet" auszuweisen. Das ermöglicht eine finanzielle Kompensation, sollte es durch einen Wolf zum Schadensfall kommen. Wenn sich Wolfsrudel bilden, muss der Wolf reguliert werden.

Das vor Jahren prognostizierte Ausbluten der ländlichen Regionen ist nicht eingetreten – im Gegenteil: Der Ansturm auf neue Baugebiete ist so groß wie nie zuvor, und in der Corona-Krise haben viele Menschen das Landleben mit seinen vielen Vorzügen ganz neu schätzen gelernt. Erleben wir gerade eine Trendumkehr?

Ich halte es für schwierig, dies nun ausschließlich an Corona festzumachen. Wir haben in den vergangenen Jahren eine gute Politik für den ländlichen Raum gemacht. Arbeiten, Wohnen, Bildung und Ehrenamt, der ländliche Raum bietet für alle Generationen etwas. Gerade Umweltaspekte und die finanziellen Vorzüge bewegen wieder mehr junge Menschen, von der Stadt zurück in die neue/alte Heimat auf dem Land zu ziehen. Das ist sehr erfreulich und birgt zugleich eine riesige Chance für die ländlichen Gebiete. Als zuständiger Minister ist es mir eine Herzensangelegenheit, solche Pläne der Kommunen und junger Menschen zu begleiten. Das ELR-Programm ist dafür seit Jahrzehnten eine wichtige Stütze für die Innenentwicklung unserer Dörfer. Aber auch Modelle wie die Landarztquote sind bedeutende Instrumente, diese Entwicklung zu fördern und dauerhaft die Infrastruktur vor Ort zu sichern. Der Breitbandausbau im Kreis wird den Standort noch einmal "beflügeln".

Was sollte in den nächsten fünf Jahren alles geschehen, damit Sie 2026 zufrieden auf Ihre dritte Legislaturperiode blicken können?

Aktuell sehnt sich jeder nach einer Zeit ohne die Einschränkungen der Pandemie. Deshalb müssen wir uns alle noch ein paar Wochen zusammenreißen, diese Zeit vollends zu überstehen. Ich bin mir sicher, dass uns die Auswirkungen jedoch noch lange beschäftigen werden. Von dem her wird die Legislaturperiode an vielen Ecken durch die virusverursachten Aufräumarbeiten vorbestimmt sein. Diese Aufräumarbeiten müssen wir aber auch als Chance begreifen, um Baden-Württemberg noch stärker zu machen – beispielsweise in Sachen Digitalisierung, im Umweltschutz oder im Gesundheitswesen. Bezogen auf den Landkreis wäre ich zufrieden, wenn sich bis dorthin die DHBW Mosbach auf dem Gelände des Obertorzentrums entfalten könnte, das Ganztagsgymnasium Osterburken durch Landeszuschüsse bezugsreif wäre, die Kliniken im Landkreis wesentlich schwärzere Zahlen schreiben würden, das Leben in den Dorfmitten stabilisiert wäre und wir konsequent weitere Landstraßen saniert hätten.