Buchen. (dore) Im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) steht in naher Zukunft die Erschließung des letzten großen Areals (Areal 5, gegenüber der Firma "MonTech Werkstoffprüfmaschinen"), das eine Größe von vier Hektar aufweist, an. Dadurch werden weitere Bauflächen zur Verfügung stehen. Außerdem werden durch die laufenden Änderungen des Bebauungsplans weitere Flächenergänzungen in den Arealen 8 und 9 möglich sein, wodurch eine Baufläche von 1,1 Hektar frei wird. Das teilte Beigeordneter Thorsten Weber am Mittwochabend im öffentlichen Teil der IGO-Verbandsversammlung mit.

Auf dem Areal 5 ist der Bau eines Feuerlöschbehälters geplant. Hierfür und für die Erschließung des gesamten Areals wurden Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beantragt. Auf dem Areal sind Verkäufe von Gewerbegrundstücken geplant.

Die Erschließung des Areal 5 mit Bau eines Feuerlöschbehälters gehört zum IGO-Haushaltsplan 2018. Der Gesamtergebnishaushalt für 2018 bringt ein ordentliches Ergebnis von 30.600 Euro hervor. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 355.400 Euro, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 324.800 Euro. Der Haushaltsplan 2018 wurde einstimmig von der Versammlung beschlossen.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand außerdem die Feststellung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2016. Das Jahr 2016 schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 37.467 Euro ab. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt bei 362.007 Euro, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen bei 324.540 Euro. Hinzu kommt noch ein Sonderergebnis von -144.940 Euro, sodass ein Gesamtergebnis in Höhe von -107.472 Euro zu Buche steht. Die Gesamtfinanzrechnung 2016 ergab einen Endbestand an liquiden Mitteln von 31.796 Euro.

"Die Erfolgsgeschichte des IGO setzt sich damit auch im Jahresabschluss 2016 fort", sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende und Limbacher Bürgermeister, Bruno Stipp. Die Verbandsversammlung beschloss die Feststellung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2016 einstimmig.

Im weiteren Verlauf der Sitzung standen die Wahlen des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter auf vier Jahre an. Der Buchener Bürgermeister Roland Burger wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

Burgers bisherige Stellvertreter sind seine Kollegen Dr. Norbert Rippberger aus Mudau und Bruno Stipp aus Limbach. Rippberger bleibt stellvertretender Verbandsvorsitzender. Bruno Stipp wird dagegen aus seinem Amt ausscheiden, da in Limbach im Januar Bürgermeisterwahlen stattfinden, bei denen Stipp nicht mehr antritt. Aus Gründen der Sitzungsökonomie und Einheitlichkeit wurde vorgeschlagen, dass der dann gewählte Bürgermeister das Amt des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden übernimmt. Die Verbandsversammlung stimmte dem Vorschlag einstimmig zu.

Bevor die Versammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutierte, bedankte sich Vorsitzender Roland Burger bei den Mitgliedern, insbesondere bei Bruno Stipp, für die erfolgreiche Zusammenarbeit. "Der IGO ist seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Wir wollen diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben", so Burger.