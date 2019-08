Buchen. Zum 1. August trat Stefan Kieser sein neues Amt als Geschäftsführer der Hoffmann und Krippner GmbH in Buchen an. Er folgt damit Martin Gehrig, der sich nach 18 Jahren Betriebszugehörigkeit neuen beruflichen Herausforderungen widmet. Martin Gehrig wird Hoffmann und Krippner weiterhin eng verbunden bleiben. Ralf Krippner sowie die gesamte Belegschaft dankten ihm für die jahrelange sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Unter der neuen Doppelgeschäftsführung von Ralf Krippner und Stefan Kieser hat Hoffmann und Krippner, führender Anbieter von kundenspezifischen Folientastaturen und komplexen Eingabesystemen in Europa, seine Langfrist-strategie aktualisiert. Das neue oberste Führungsteam aus den beiden Geschäftsführern, Vertriebsleiter Frank Wahlandt und Technologieleiter Erhard Münch, strebt ein Wachstum an den Standorten aller zugehörigen Unternehmen an.

Bei Hoffmann und Krippner in Buchen liegt der Fokus auf Eingabelösungen mit Touch-Eingabe und Elektronik, Sensorik und Printed Electronics. Bei TES Frontdesign in Neuruppin stehen die Metallbearbeitung und der Werkstoff Glas im Mittelpunkt. Bei Industrialpartners in Frankfurt und Helicom in Münster geht es vor allem um die Projektleitung, Entwicklung und Design.

Neue Technologiebereiche sind dabei Printed Electronics, Glas für die Touch-Eingabe und konnektierte Elektronik für vernetzte Geräte im Bereich IoT (Internet of Things). Die HK-Gruppe richtet ihren Fokus damit auf die Bedarfe der mittelständischen Kunden im Bereich Eingabe, Sensorik und IoT-Anbindung und weitet ihr Portfolio damit deutlich in diesen Wachstumsanwendungen aus. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden sorgt für kundenspezifische Komplettlösungen in Zeiten von Industrie 4.0 und Digitalisierung.

An den Standorten Buchen und Neuruppin werden aktuell die Fertigungsflächen ausgebaut. In Buchen entsteht eine neue zweigeschossige Halle mit über 4000 Quadratmetern Fläche für Siebdruck und Optical Bonding, eine Klebetechnologie zur Verbindung von Coverglas, Touchscreen und Display, im Reinraum.

In Neuruppin entsteht eine 750 Quadratmeter große Erweiterung für Metallbearbeitung und Pulverbeschichtung. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt mehr als 6,5 Millionen Euro und bezeugt den unbedingten Willen, die Marktposition weiter auszubauen - gerade auch in Zeiten, in denen, so die Einschätzung des Unternehmens, die konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft schwierig sei.