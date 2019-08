Von Teresa Berberich

Höpfingen. "An die Nadeln, fertig, los" heißt es am 29. September für Marie Böhrer und alle Teilnehmer, die sich zum deutschen Strickrekordversuch "Die meisten Menschen, die gemeinsam 30 Minuten stricken" angemeldet haben. Die Aufgabe: In einer halben Stunde müssen mehr als 189 Teilnehmer gemeinsam und ohne Unterbrechung stricken.

"Im Januar habe ich im Bayrischen Fernsehen einen Bericht gesehen und dann kam der Moment: Strickrekord", antwortet uns Marie Böhrer auf die Frage, woher sie die Idee nahm, den deutschen Strickrekord nach Höpfingen holen zu wollen. Marie Böhrer ist Mitglied der "Spinnstube" sowie des Heimatvereins. Nur zwei Tage nach dem Fernsehbericht wandte sich die 81-Jährige bei einer Versammlung des Heimatvereins an den Vorsitzenden und Bürgermeister Adalbert Hauck, der meinte: "Das wird was." Auch die restlichen Mitglieder überzeugte Böhrer mit ihrer Idee.

Zunächst verkündete sie jedoch, dass die Zahl, die es zu überbieten gebe, bei 150 Menschen liegt. Allerdings wurde der Rekord, der zu dieser Zeit in Memmingen aufgestellt wurde, noch im selben Jahr überboten und zwar erneut von den Memmingern. 189 Teilnehmer sind jetzt also für die Mitglieder der "Spinnstube" zu überbieten. "Mit 200 Teilnehmern wären wir schon gut aufgestellt", meint Rainer Wagner, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins. "Wir rühren jetzt kräftig die Werbetrommel." Dabei gehen sie auch in andere Landkreise, wie Miltenberg oder in den Main-Tauber-Kreis. Dort hoffen die Mitglieder weitere Teilnehmer gewinnen zu können. Um die Chancen steht es insgesamt nicht schlecht: "Viele Menschen aus Höpfingen haben sich schon angemeldet", freut sich Marie Böhrer, "wir waren auch in der Schule in Höpfingen und konnten viele Teilnehmer gewinnen". Wie viele sich aber insgesamt schon meldeten, will sie noch nicht verraten. "Wir sind auf einem guten Weg und sind guter Hoffnung, dass Höpfingen den deutschen Rekord der Memminger brechen wird", verrät Rainer Wagner.

"Wir sind guter Hoffnung, dass Höpfingen den Rekord brechen wird"

Auf die Frage, welche weiteren Ziele sie sich nach dem Rekord gesetzt haben, meint Wagner: "Der Weltrekord liegt bei über 3000 Teilnehmern, das wäre in einer kleinen Gemeinde nicht realisierbar." "Wir würden auch keinen zweiten deutschen Rekordversuch starten", ergänzt Marie Böhrer.

Besonders freut die begeisterte Strickerin, dass auch andere Vereine, wie die DLRG und das Rote Kreuz, für ihr Vorhaben werben und auch selbst Teilnehmer stellen. Außerdem konnte die "Spinnstube" junge Menschen zur Teilnahme überzeugen, indem man Schulen mit den Spinnrädern besucht hat.

Die "Spinnstube" feiert im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Seither treffen sich die 14 Mitglieder regelmäßig alle vier Wochen. Gegründete wurde sie von Edeltrud Hauck, Mitglied des Heimatvereins, die damals einen Aufruf in die Zeitung setzte und zum Spinnen, Stricken und Handarbeiten einlud. Darauf meldeten sich einige und "der Stamm ist geblieben", freut sich Marie Böhrer, die die Leitung für zwölf Jahre inne hatte. Aktuell ist Birgid Ott Vorsitzende.

Beeindruckend ist auch, dass die Mitglieder die "Spinnstube" komplett selbst finanzieren und keine Zuschüsse bekommen. "Unser Fokus liegt auf den Aktionstagen, wir müssen das Interesse wecken", so Wagner. Bei diesen Aktionen wird allerhand gemacht: Vom Kochen und Backen "wie zu Großmutters Zeiten" bis hin zum Arbeiten an den Spinnrädern und Singen. Vor allem das Plätzchenbacken an Weihnachten lockt Kinder und ihre Eltern an.

Sigrid Moldaschl, Brigitte Schell und Birgid Ott (v.l.) sind Mitglieder der "Spinnstube" und überzeugt davon, den Rekord nach Höpfingen holen zu können. Foto: Rainer Wagner

Die "Spinnstube" steht unter anderem in enger Zusammenarbeit mit dem Freilandmuseum in Gottersdorf: Das Inventar stammt aus dem Museum. Aus diesem Grund ist es für Marie Böhrer selbstverständlich, immer, wenn es sich anbietet, Werbung für das Museum und die "Spinnstube" zu machen. "Ich habe immer einen Flyer dabei, man weiß nie, wann man mal Werbung machen könnte."

Auch die Flyer für das "Quetschefescht", in dessen Rahmen der Strickrekordversuch stattfindet, hat sie immer in ihrem Auto dabei und verteilt sie, wo sie es nur kann. "Es kommen einfach nicht mehr so viele Besucher zu den Festen nach Höpfingen", meint Wagner. Deshalb hoffen die beiden, mit ihrer Aktion eine Aufwertung für das Fest und Aufmerksamkeit für Höpfingen zu erzeugen.

Marie Böhrer ist den Mitgliedern des Heimatvereins und der "Spinnstube" sehr dankbar, denn ohne ihren Einsatz würde der Rekordversuch nicht zustandekommen. Am 29. September um 15.30 Uhr soll der neue deutsche Rekord aufgestellt sein.

Für Interessierte bietet der Heimatverein, am Dienstag, 10. September, von 15 bis 17 Uhr im Museum "Königheimer Höflein" ein "Trainingsstricken" an.

Info: Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich bei Marie Böhrer unter Tel. 06283/8794 oder per E-Mail an den Vorsitzenden des Heimatvereins und Bürgermeister Adalbert Hauck unter adalberthauck@aol.com anmelden.