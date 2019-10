Höpfingen. (adb) Rege Diskussionen haben die Baugesuche um die Errichtung einer Wasserrettungswache in der Jahnstraße sowie einer beklebten und beleuchteten Großwerbetafel unweit der Gaststätte "Beim Hannes" am Montag in einer Sitzung des Bauausschusses entfacht. Zunächst genehmigte das Gremium aber diverse private Baugesuche einstimmig.

Hintergrund Hintergrund > Finanzen: Jahresrechnung und Nachtragshaushalt stellte Kämmerer Christian Hauk vor. Detailliert beleuchtete er die einzelnen Posten, Umlagen und inhaltlichen Veränderungen der in neuem Umfang edierten Druckschrift vor. Dass im Wasserhaushalt 14 Monate verzeichnet sind, sei mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Finanzen: Jahresrechnung und Nachtragshaushalt stellte Kämmerer Christian Hauk vor. Detailliert beleuchtete er die einzelnen Posten, Umlagen und inhaltlichen Veränderungen der in neuem Umfang edierten Druckschrift vor. Dass im Wasserhaushalt 14 Monate verzeichnet sind, sei mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) zu begründen. > Kommandanten bestätigt: Einstimmig erfuhren Ronny Böttcher als Abteilungskommandant und René Böttcher als stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilungsfeuerwehr Waldstetten ihre Bestätigung. "Beide wurden an der Jahreshauptversammlung gewählt und erfüllen die Voraussetzungen zum Führen einer Abteilungswehr", so Bürgermeister Hauck. > Gutachterausschuss: Das Gremium stimmte der Rückübertragung der bisher dem GVV übertragenen Erfüllungsaufgabe Gutachterausschuss an die Stadt Mosbach zu und sprach sich für die Bildung jenes Ausschusses aus, dem alle Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises angehören. Die Geschäftsstelle wird voraussichtlich im Frühjahr eröffnet. Auf Höpfingen kommen jährliche Kosten von 6658 Euro zu - zusätzlich werden 2020 einmalig 3329 Euro fällig. adb

Anschließend empfahl Gemeinderat Thomas Greulich die Aufnahme einer Rückbauoption für die Wasserrettungswache, die die DLRG nutzt. Damit könne man die nicht geklärte Frage nach einer Nachnutzung im Zweifel leichter beantworten. Darauf konterte Bürgermeister Adalbert Hauck mit dem Verweis auf einen "jederzeit möglichen Rückbau". Gemeinderätin Ute König warf ein, dass die DLRG "immer existieren wird" und "derartige Hallen immer verwendbar sind". DLRG-Vorstandsmitglied Norbert Streckert berief sich auf eine ausschließliche Nutzung durch die DLRG, ehe Thomas Greulich das Bauvorhaben als "nicht zum Umfeld passend" einstufte. Die Frage von Amtskollege Josef König, ob der Mammutbaum und die Blutbuche erhalten werden, bejahte Bürgermeister Hauck. "Auch die befragten Anlieger sahen keine Einwände", erklärte das Gemeindeoberhaupt. Der Antrag, eine Rückbauoption in das Vertragswerk zu installieren, wurde bei zwei Ja- und sechs Nein-Stimmen abgelehnt. Dafür wurde der Bau ohne Rückbauoption bei sechs Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen bewilligt.

"Nicht besonders glücklich" zeigte sich Hauck sodann, als er das Baugesuch verkündete, eine beklebte und beleuchtete Großwerbetafel nahe der Gaststätte "Beim Hannes" in der Heidelberger Straße aufzustellen. Hauck kritisierte die freistehende Position der Tafel: "Damit unterscheidet sie sich von den anderen - an Hauswänden gebauten - Tafeln im Gemeindegebiet. Die freistehende Tafel trägt nicht zur Verschönerung des Ortsbilds bei", monierte er. Unterstützung erhielt er von Gemeinderat Josef König, der in der grellen Beleuchtung bei Nacht, aber auch im wenig ansehnlichen Bild der Werbetafel "ein Unding für die Anrainer" sah. Es ginge, so Adalbert Hauck, indes weniger um die Werbung auf der an gewerbliche Interessenten vermieteten Tafel, sondern um das Bauwerk als solches, das an einem "dafür ungeeigneten Platz" beabsichtigt sei. Mit sechs Nein-Stimmen wurde das Gesuch abgelehnt.

Der geplante Bau einer Wasserrettungswache auf dem Schulsportgelände fand im Höpfinger Bauausschuss nicht nur Zustimmung. Foto: Adrian Brosch

Ebensoviele Ja-Stimmen gab es bei der Nutzungsänderung der früheren Gaststätte "Zum Adelshof" in ein reines Wohnhaus. Die Rubrik "Verschiedenes" beinhaltete zwei Wortmeldungen der Gemeinderäte Helmut Häfner und Ute König. Häfner informierte über einen niedrigen Einlauf im Bereich Petersgasse/Rosenstraße, den er gerade für ältere Personen als "Stolperfalle" ansieht. Ute König erkundigte sich nach nicht funktionierenden Straßenlaternen. In diesem Sinne appellierte Bürgermeister Hauck an die Bürger, festgestellte Defekte an der Beleuchtung unverzüglich dem Rathaus zu melden. "Jede Straßenlaterne in Höpfingen und Waldstetten verfügt über eine Nummer, die bei Meldungen etwaiger Defekte mit anzugeben ist", betonte er. "Wo die Nummer bekannt ist, kann ohne langes Suchen sofort Hand angelegt werden."