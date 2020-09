Höpfingen. (adb) "An den Weißen Sonntag werde ich immer denken, aber an diesen ganz besonders!": Die neunjährige Lina Sauer aus Höpfingen zählt zum "Corona-Jahrgang" in Sachen Erstkommunion. Nachdem der ursprüngliche Termin am 26. April pandemiebedingt ausfallen musste, tritt sie nun am Sonntag ihren ersten Gang zum Tisch des Herrn an.

Der Weg zu diesem bedeutsamen Schritt im Leben eines jeden jungen Christen und seiner Familie fiel in diesem Jahr steiniger denn je aus. Das begann bereits bei der Vorbereitung: "Nachdem die siebte Kommuniongruppenstunde am 9. März mit der Sakristeiführung noch wie geplant stattgefunden hatte, erschien uns das Risiko für die eigentlich fällige nächste Stunde am 16. März bereits zu groß", erklärt Linas Mutter Melanie Sauer, die selbst als Katechetin tätig ist.

Auch wenn die Sakristeiführung als "würdiger Abschluss der Gruppenstunden" angesehen werden könne, sei es in der Folgezeit nicht einfach gewesen, die Kinder bei der Stange zu halten: "Mit Aktionen zur Kontaktpflege ging es zwar, doch entfielen an sich wichtige Programmpunkte wie das Palmzweigebasteln mit den Ministranten", schildert Melanie Sauer. Je nach Einstellung der Eltern könne durchaus angeeignetes Wissen verloren gehen.

Den Weißen Sonntag hatte die Seelsorgeeinheit Mitte März bereits frühzeitig abgesagt. "Manche Eltern fragten sich angesichts der ungewissen Situation, warum der Termin bereits einige Wochen im Vorgriff abgesagt wurde. Aber es war einfach besser so", schildert Vater Jochen Sauer. Viel größer ist die Freude nun darüber, dass das Fest doch stattfinden kann – nicht nur bei den Eltern, sondern vor allem bei der Neunjährigen: "Ich freue mich auf diesen Tag und bin dankbar dafür, dass er überhaupt gefeiert werden kann – und bestimmt habe ich mein Leben lang ganz viel über diesen Tag zu erzählen."

Vor allem die Kirchenbesuche stellten Lina auf eine harte Probe: "Ich habe jedes Mal bedauert, keine Hostie empfangen zu können, und wollte endlich zur Kommunion gehen, um danach Ministrantin werden zu können", erzählt sie.

"Ich könnte schon seit einem halben Jahr Ministrantin sein!"

Nun freut sich die Neunjährige darüber, Gäste aus der Verwandtschaft empfangen zu können. Zwar müssen diese als Gottesdienstbesucher namentlich erfasst werden und die Plätze, die ihnen in der Pfarrkirche St. Ägidius zugewiesen werden, einhalten, "aber es würde einfach was fehlen", sagt Lina, die am Sonntag in der zweiten Gruppe zum Altar schreitet: Der erste Gottesdienst findet um 9.30 Uhr statt, während Lina um 11 Uhr zur Kirche geht. Insgesamt empfangen in Höpfingen 29 Kinder ihre erste heilige Kommunion.

Wenn sich Familie Sauer mittlerweile zuversichtlich dem Sonntag nähert, hinterließ die zeitliche Verzögerung doch gewisse Spuren: "Es war schon ein bisschen nervig, dass sich alles wie ein Kaugummi in die Länge gezogen hat", gibt Mutter Melanie zu bedenken. Dass Gemeindereferentin Claudia Beger kurz vor den Sommerferien den Ausweichtermin zugesagt hatte, empfand sie als "großen Lichtblick". Allerdings werde der Tag mit manchen Traditionen brechen: Die zum Usus gehörende abendliche Dankandacht werde anhand einer Vorlage in der Familie gefeiert, während der sonst tags darauf begangene Dankgottesdienst am 10. Oktober an den Erntedankgottesdienst gekoppelt wird.

Auch auf die private Feier wirkt sich Corona aus – wenn auch eher indirekt. "Lange Zeit war keinem klar, ob man hätte umplanen müssen", räumt Jochen Sauer ein. Die Familie wird Linas Ehrentag nun im kleinen Kreis der Familie begehen. "Allerdings wird das Essen unter strengsten hygienischen Gesichtspunkten angeliefert. Wir wissen zum Beispiel jetzt schon, dass die Lieferanten mit einer Maske unterwegs sein werden. Es ist vieles etwas anders, aber man muss flexibel denken", fügt Linas Vater an.

Diesen Pragmatismus lobt auch Gemeinderefentin Claudia Beger: "Sehr erfreulich sind neben der Offenheit der Eltern das Mitdenken und die Bereitschaft, die Ärmel hochzukrempeln, um den Kindern unter diesen Vorgaben ein schönes Fest zu ermöglichen. Organisation, Konzepte, Elternbriefe und Abklärungen wie zum Beispiel, dass Gäste aus dem Ausland, die zur Feier angereist sind, den Quarantäneauflagen unterliegen, bringen viele Einzelgespräche, Absprachen und einen immensen Mehraufwand mit sich. Mich hat es zudem sehr gefreut, dass augenscheinlich in diesem Jahr die Ansprüche und Fragen um äußerliche Dinge eher in den Hintergrund getreten sind. Das würde ich uns gerne für die Zukunft erhalten. Wäre es nicht auch ein Gedanke, im kommenden Jahr einfach pro Gruppe zu entscheiden und die Erstkommunion jeweils in einen der regulären monatlichen Familiengottesdienste zu integrieren?"