„Unser Bad soll unbedingt weiterhin Bestand haben“, erklärte Bürgermeister Adalbert Hauck am Montagabend in der Gemeinderatssitzung. Es ist unter anderem eine wichtige Einrichtung für den Schwimmunterricht der Kinder. Archivfoto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Zehn Tagesordnungspunkte umfasste die am Montag in der Obst- und Festhalle abgehaltene Sitzung des Höpfinger Gemeinderats. Am spektakulärsten war sicher der Punkt, an dem die – mit einer Enthaltung genehmigte – Neukonzeption des Familienbads mit Änderung der Gebührensatzung zur Debatte stand.

Das Bad galt wiederkehrend als eine in seiner Existenz bedrohte Einrichtung, seit die Haushaltsumstellung von Kameralistik auf Doppik schonungslos die finanziellen Probleme Höpfingens aufzuzeigen begann. Seither gerät die Bewältigung freiwilliger Aufgaben – zu denen auch die Unterhaltung des Familienbads gehört, deren Kosten sich im Mittel auf 14.500 Euro im Jahr belaufen – zur Zerreißprobe. Ein erster Schritt war die Erhöhung der Eintrittspreise zum April 2019, während es nun um die Zukunft ging. Hier setzte Bürgermeister Adalbert Hauck gleich zu Beginn ein Zeichen: "Unser Bad soll unbedingt weiterhin Bestand haben", ließ er wissen und führte Gemeinderäte und Besucher an das neue Konzept heran.

Es sieht zum einen die Schließung der Sauna vor, wobei das Guthaben gültiger Saunakarten bis zum 31. August im Rathaus im Verhältnis eins zu drei umgetauscht werden kann. "Auf einen Saunaeintritt kommen drei Badezeiten", erklärte Hauck. Schwerer wiegt sicherlich, dass die öffentlichen Badezeiten von Montag bis Freitag entfallen: "Künftig wird das Familienbad nur noch an Wochenenden für die Allgemeinheit öffnen", schilderte der Bürgermeister. Das allerdings zu etwas verringerten Preisen: Erwachsene zahlen nur noch vier Euro (bislang 4,80 Euro) für die Einzelkarte, Jugendliche die Hälfte (zwei Euro statt 2,80 Euro). Die 20er-Karten entfallen. "Wenn nach Corona Mehrfachkarten abgelaufen sein sollten, werden Ersatzkarten ausgegeben", so Hauck.

Ein Novum ist die stundenweise mögliche Vermietung des Bads an Gruppen, wobei eine Einzelstunde auf 90 Euro kommen wird; größtmöglicher Betrag wäre hier die Jahrespauschale für eine Stunde pro Woche mit 2800 Euro. Weiterhin wird die Einrichtung freilich an die DLRG-Gruppen aus Höpfingen, Hardheim und Königheim sowie möglicherweise auch an die Stadt Tauberbischofsheim zum Einlass der DLRG-Ortsgruppe vermietet, die durch ihre Dienste das Öffnen an Wochenenden gewährleisten: Bei Jahresnutzung einer Einzelstunde pro Woche fallen 1600 Euro an. In diesem Sinne ist auch geplant, das Bad mindestens 40 Wochen im Jahr zu öffnen.

Und auch technisch bedingt das neue Konzept gewisse Änderungen: "Da kein hauptamtlicher Bademeister mehr zum Einsatz kommt, wird der Zugang zum Bad mit einer Zeitsteuerung über zwei programmierbare Schließzylinder geregelt", informierte der Bürgermeister und hob hervor, dass die Kosten hierfür dankenswerter Weise durch den Förderverein "ProBad" übernommen werden, der überdies die Bereitschaft signalisierte, weiterhin seine Eigenmittel für notwendige Modernisierungsarbeiten einzubringen. "Der Verein bittet darum, in jeweilige Vorgänge involviert zu werden und einen Zustimmungsvorbehalt zu haben", betonte Hauck und freute sich über die Unterstützung sowie ein Konzept, "das die Ausgaben reduziert und gleichzeitig die sichere Einnahmesituation verbessert". Geöffnet werde das Familienbad, sobald es die Coronaverordnungen gestatten; ein strenges Hygienekonzept sei "in Arbeit".

In der Folge ergab sich eine lebhafte Diskussion. Thomas Greulich begrüßte das Konzept als "zukunftsgerecht" und monierte zwar die fehlende Unterstützung durch Bund und Land vor allem angesichts des Stellenwerts als reines Lehrschwimmbecken etwa zur Schwimmausbildung von Kindern, dankte aber Verwaltung, DLRG und "ProBad" für die Stärkung der Lebensqualität. Dem pflichtete Helmut Häfner bei, wobei ein öffentliches Schwimmbad "natürlich nie kostendeckend arbeiten" könne. Daniela Kaiser-Hauk hoffte auf politische Unterstützung zum weiteren Erhalt des Bades; Herbert Frisch sprach von einem "wichtigen Stück Infrastruktur", welches nur über neue Konzepte langfristig zu sichern sind. "Wir sind aber auf einem guten Weg", merkte er an.

Waldstettens Ortsvorsteher Andreas Schäfer erkundigte sich nach den Betriebskosten. "Ein allzu hohes Minus würde im schlimmsten Fall andere wichtige Projekte behindern", gab Schäfer zu bedenken, worauf Bürgermeister Hauck mit dem Hinweis auf deutliches Einsparen konterte. Dr. Stefanie Baumann fragte nach sicheren Einnahmen, was der Rathauschef so noch nicht beantworten konnte: "Eine Prognose ist derzeit relativ schwer – wir müssen abwarten und dem Konzept die Chance zum Anlauf geben", führte er aus. Als solche spendeten Konzept und Satzung jedoch "Hoffnung auf eine gute Zukunft für das Bad".