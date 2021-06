Höpfingen. (pol/mare) Ein Hund schwebt in Lebensgefahr, nachdem er in Höpfingen eine Substanz gefressen hat. Das berichtet die Polizei.

Der Hund hatte an einem Viehstall in der Straße Schlempertshof nahe eines Grüngutplatzes vermutlich eine unbekannte Sustanz gefressen. Unklar ist, wie diese in der Nacht auf Montag an den Viehstall gelangte. Das Areal ist weitestgehend ungehindert zugänglich. Die Besitzer brachten das Tier am Montagabend zu einem Tierarzt. Ob der Hund den Vorfall überleben wird, ist bislang ungewiss.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Unbekannte geben können, die sich in der fraglichen Nacht in der Umgebung aufgehalten haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 06283/50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.