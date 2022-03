Höpfingen. (adb) Für eine angeregte Diskussion sorgte am Montag die Neukalkulation der Gebührensätze bezüglich des Höpfinger Friedhofs mit Änderung der Friedhofssatzung: Nahezu eine Stunde lang wurde intensiv debattiert – am Ende stand eine Kompromisslösung, die zum 1. April in Kraft tritt.

Eingangs hielt Bürgermeister Hauk fest, dass die Gebühren zuletzt zum Jahr 2012 neu kalkuliert worden waren. Seither sei der Kostendeckungsgrad schwankend und liege im Schnitt bei weit unter 50 Prozent – den Rest der Gebühren trägt die Gemeinde. Was sich ändern müsse? "Im letzten Prüfbericht des Landratsamts erging die Aufforderung zur Neuberechnung, um effizienter zu werden. Erwartet werden mindestens 60 Prozent Kostendeckung", betonte Hauk.

Die neue Satzung wurde von Kämmerin Nadine Henn vorgestellt und entspricht der Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Württemberg. Als solche warf sie keine Fragen auf, bis das neue Gebührenverzeichnis mit zum Teil gesalzenen Preiserhöhungen präsentiert wurde. Stein des Anstoßes waren dabei nicht die von bisher 25 auf 40 Euro angestiegenen Verwaltungsgebühren und die Bestattungskosten mit Erhöhungen sowie einem 20-prozentigen Zuschlag für Beisetzungen an Wochenenden und 250 Euro Aufschlag für die Bestattung Auswärtiger ohne Wohnsitz in Höpfingen.

Die Debatte drehte sich hauptsächlich um die Grabnutzungsgebühren und hier im Besonderen um die sogenannten "Wahlgräber": Die Gebührentabelle ist in nur für eine Person angelegte "Reihengräber" inklusive Urnengräber und die verlängerungsfähigen, auf Wunsch doppeltief und doppelbreit angelegten "Wahlgräber" unterteilt. An der Preisschraube gedreht wird insbesondere bei den Wahlgräbern, wo das "Wahlgrab doppelbreit/einfachtief" statt bisher 1600 Euro künftig 3600 Euro kosten sollte und das "Wahlgrab doppelbreit/doppeltief" von 1600 Euro auf 5400 Euro springt.

Das stieß nicht auf Zustimmung im Gemeinderat. Wenig erfreut zeigte sich etwa Josef König: "Die Erhöhung ist unzumutbar für die Bürger." Einen weiteren Aspekt schnitt Thomas Greulich an: "Derartig hohe Kosten könnten zu einer Abwanderung in den Friedwald führen, so dass eine in der Theorie erzielte Kostendeckung wirkungslos wäre", führte er aus und riet eher zu einer räumlichen Verkleinerung des Friedhofs. Herbert Frisch hegte zwar Verständnis für das Bemühen um Kostendeckung, doch könne das nicht auf Kosten der Hinterbliebenen gehen. "Eine Erhöhung wäre nachvollziehbar, aber nicht in dieser Höhe", stellte er klar und bekam Rückenwind von Andreas Fürst.

Letztlich einigten sich die Gemeinderäte und die Verwaltung auf einen Kompromiss: Das "Wahlgrab doppelbreit/einfachtief" wird künftig 2500 Euro statt 1600 Euro kosten, während für das "Wahlgrab doppelbreit/doppeltief" fortan 3000 Euro statt 1600 Euro fällig werden. Damit erhöhen sich zwar die Gebühren, bleiben aber weit unter der Vorlagesumme. Die geänderte Satzung wurde mit einer Nein-Stimme verabschiedet.