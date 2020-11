Höpfingen. (adb) Höpfingens Forstrevierleiter Stefan Michel zeigt sich derzeit etwas bedrückt. Dazu hat er allen Grund, betrachtet er die fällreifen Bäume am Höpfinger Lochbach. "Biologisch gesehen könnte eine Buche 200 Jahre alt werden – diese hingegen sind nach nur 120 Jahren schon so krank, dass auf der Fläche von rund einem Hektar nur noch eine Rodung in Betracht kommt", betont er. Die Arbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen und sind laut Stefan Michel "ein Zeichen für das schleichende Waldsterben".

"Während der Tannenbestand im verlängerten Bruno-Störzer-Weg als durchaus recht gut bezeichnet werden kann, sind die Eschen und Buchen leider stark geschwächt", so der Revierleiter. Gerade im Sommer sei das aufgrund der lichten Kronen ins Auge gefallen, wobei sich die Problematik bereits seit etwa fünf Jahren abzeichne und auch der Personenschutz oberste Priorität habe – schließlich stünde im Ernstfall die Gemeindeverwaltung in der Bringschuld. "Ein Baum wurde bereits geköpft, weil er ein Risiko für Autofahrer und Spaziergänger darstellte", verdeutlicht Michel und räumt ein, dass man beim einen oder anderen Baum "vielleicht noch zwei oder drei Jahre hätte warten können, aber angesichts des zu drei Vierteln substanziell sehr schlechten Bestands vor allem bei Wind und Sturm eine Gefahr für Personen nicht ausschließen kann".

Schlimmstenfalls hätten ganze Kronenpartien abbrechen und Spaziergänger gefährden können. So müsse man im Sinne der Verkehrssicherungspflicht zeitnah handeln, wenngleich "lang abgewogen und nachgedacht" worden sei. Die Fällarbeiten selbst seien in der kalten Jahreszeit aus Sicherheitsgründen besser auszuführen, da die Waldarbeiter ohne die Sicht verdeckenden Blätter die potenziellen Risiken eher abschätzen können.

Allerdings kam auch die schlechte Verfassung der Bäume nicht von ungefähr; die eigentliche Ursache sei in der Geologie zu finden. "Der Standort weist den typischen Odenwälder Buntsandsteinboden auf, dessen tiefer liegende Tonschichten das Abfließen des Wassers erschweren", gibt Michel bekannt. Gleichermaßen verhindern die Tonschichten das Durchdringen der Wurzeln in den Untergrund. "Der Baum wird schlecht konditioniert, was ihn leider Lebenszeit kostet", fährt er fort und spricht von einem in der Region nicht ganz unbekannten Thema. "Das Problem ist auch andernorts allgegenwärtig, hier aber besonders markant und aufgrund des verhältnismäßig geringen Alters des Baumwerks erschreckend – die Bäume hätten noch bis zu 80 Jahre vor sich, ehe man sich mit Verjüngung beschäftigen müsste", sagt Michel nachdenklich.

Insgesamt werden rund 100 Bäume gefällt. Man werde sich in der Folge mit der Wiederaufforstung beschäftigen. "Es werden klimaresistente Baumarten wie Stieleiche, Hainbuche, Feldahorn und Elsbeere gepflanzt, was voraussichtlich zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2022 erfolgt", so Stefan Michel.

Beim Fällen müsse man auch aufgrund der unmittelbar benachbarten Kleintierzuchtanlage stark aufpassen und hier mit Stahlseilen und Traktoren arbeiten. Wenngleich das möglicherweise nach sehenswerten Vorgängen klingt, sollten Spaziergänger, Autofahrer und Anrainer sich allerdings Umwege suchen und das direkte Umfeld in nächster Zeit meiden. "Die Maßnahme erfordert, dass die Verlängerung des Bruno-Störzer-Wegs zwischen Sportplatz und Kleintierzüchteranlage gesperrt wird", lässt Stefan Michel wissen und geht von einer rund zweiwöchigen Dauer aus. Die Arbeiten übernimmt die Hardheimer Firma LKS Achim Leis; als Holzrücker ist Herbert Goldschmidt (Schlempertshof) tätig.