Höpfingen. (adb) Zentrales Thema der am Montag im Rathaus abgehaltenen Gemeinderatssitzung war die Verabschiedung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2020 mit Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2020. Zwar wurden beide Konstrukte einstimmig angenommen, doch fanden die drei Gemeinderatsfraktionen (SPD, CDU und Freie Wähler) eindeutige Worte: Stellvertretend trug Thomas Greulich als SPD-Fraktionssprecher die gemeinsame Stellungnahme vor.

So sorge der Haushalt 2020 als zweites Doppik-Zahlenwerk für eine gewisse "Endzeit-Stimmung im Gemeinderat". Wohl könne das Erwirtschaften der verbrauchten Ressourcen noch nachvollzogen werden, käme aber für strukturschwache Kommunen wie Höpfingen einem "Todesurteil" gleich. Daher fordern die Fraktionen, "die Systematik zu überdenken und an örtliche Gegebenheiten anzupassen". Greulich sprach von einer "mittlerweile existenzbedrohenden Situation".

"Wir möchten geschlossen gegenüber den zu erwartenden Forderungen der Aufsichtsbehörden auftreten", hielt er fest und verwies auf ein erwartbares Defizit von 649.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 – eine Zahl, die auf traurige Weise für sich selbst spreche und nur bedingt ins Positive zu verändern sei: "Da seit Jahren äußerst sparsam gewirtschaftet wird, ist ein Defizitausgleich nur durch höhere Einnahmen und strukturelle Veränderungen möglich", schilderte er und führte die seit Jahren anstehende Sanierung der Waldstettener Dr.-Thomas-Nörber-Straße als einzige größere Investitionssumme in Höhe von rund 600.000 Euro an, von denen 418.000 Euro als Förderung übernommen werden.

Die Misere sei als Folge eines seit Jahrzehnten unveränderten Hauptproblems anzusehen: "Wie andere strukturschwache Gemeinden sind wir auf Zuweisungen von Bund und Land angewiesen, die nicht in dem Maße steigen, wie die Ausgaben zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben ansteigen", bilanzierte Greulich. Jene Ausgaben schnellen nicht zuletzt aufgrund ständig verschärfter Aufgaben und Auflagen beständig in die Höhe – "wobei sie am Ende die Gemeinde berappt, die am Ende der ‚öffentlichen Nahrungskette’ steht".

Als Paradebeispiel nannte er die im Vergleich zum Vorjahr um rund 230.000 Euro erhöhte Kreisumlage. "Fehlentwicklungen im Bereich des Gesundheitswesens haben Kreisgemeinden wie unser Höpfingen aufzufangen", prangerte er im Namen der Fraktionen an.

Auch die seitens des Gesetzgebers verordnete Betreuung von Kindern unter drei Jahren erfülle Höpfingen mit der Kindertagesstätte St. Martin auf vorbildliche Weise, dies trage jedoch mit einem weiteren Kostendefizit von 570.000 Euro nicht zu einer Verbesserung ihrer Liquidität bei.

So müsse man von den Zuweisungen (3.772.000 Euro) gleich wieder 2.210.000 Euro "extern" abführen – nach Abzug von Personal-, Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie der Tilgung von Darlehen und Zinsen bleiben im Haushalt noch 174.000 Euro übrig, mit denen jedoch weitere Pflichtausgaben von Rathaus-/Bauhofbetrieb über die Unterhaltung von Straßen und Wegen bis hin zum Friedhof bestritten werden müssen.

"Die freiwilligen Leistungen in Höhe von rund 300.000 Euro pro Jahr kommen dazu", rechnete Greulich vor und führte das Familienbad als unbedingt erhaltenswertes Musterbeispiel, der Gesundheitserhaltung dienendes Lehrschwimmbecken und wichtigen Kulturträger an. "Übereinstimmend sind die Fraktionen der Meinung, dass die in Höpfingen und Waldstetten vorhandene Freiwilligkeits-Infrastruktur ein Stück Lebensqualität für die Bürger darstellt, auf die nicht verzichtet werden kann", stellte er klar.

Unter Berücksichtigung allgemeiner Faktoren erklärten sich die Fraktionen dazu bereit, Lösungsansätze mit auszuarbeiten und sich auch dem Schlagwort "interkommunale Zusammenarbeit" zu nähern, wobei man sich "fast als Kämpfer allein auf weiter Flur" sehe und die Unterstützung offizieller Stellen "sehr bescheiden" sei. Daher ging die Aufforderung an die zuständigen Vertreter aller Parteien in Kreis, Land und Bund sowie an Landrat Dr. Achim Brötel, Stellung zu nehmen und gemeinsam mit Verwaltung und Gemeinderat nach Lösungen suchen: "In Höpfingen und Waldstetten muss weiterhin ein gesellschaftliches Leben stattfinden können, das diesen Namen auch verdient!", unterstrich Thomas Greulich den Wunsch aller Fraktionen. In eigener Sache dankte er Bürgermeister Adalbert Hauck und Kämmerer Christian Hauk für die Haushaltspläne, denen anschließend einstimmig zugestimmt wurde.