Von Rüdiger Busch

Höpfingen. "Schaut mal, was ich hier gefunden habe: eine Spinne!" "Schmeckt der Apfel gut, Frau Frisch?" "Kann man diese Beere essen?" Die Natur ist für wissbegierige Kinder eine wahre Schatzkiste. Einmal im Monat öffnet Streuobstpädagogin Monika Frisch diese wertvolle Truhe für die Viertklässler der Höpfinger Grundschule im Rahmen des Projekts "Naturlabor Streuobstwiese". Wie begeistert die Schüler bei der Sache sind, wie viele Fragen sie haben und wie groß ihr Interesse an den den Tieren und Pflanzen ist, davon überzeugte sich am Dienstag auch Judith Skudelny, Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg und umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion.

Streuobstwiesen stehen heute auf der Roten Liste bedrohter Lebensräume. Früher bildeten sie einen artenreichen Grüngürtel um Dörfer und Städte. Seit 1965 wurden jedoch in Deutschland über 80 Prozent und in Baden-Württemberg mehr als 50 Prozent der Streuobstwiesen überbaut oder in Obstplantagen, Wiesen und Äcker umgewandelt.

"In den 60er Jahren gab es sogar Fällprämien für alte Obstbäume", berichtet Monika Frisch. Bund und Länder wollten damit die professionellen Obstbauern stärken und die Flächen einer anderen Nutzung zuführen. Das Interesse der Bevölkerung an der Selbstversorgung ließ nach, und es wurden keine Obstbäume mehr nachgepflanzt. "Bis man dann gemerkt hat, dass dadurch das zerstört wird, was unser Landschaftsbild prägt, war es schon fast zu spät."

In der Natur gibt es ungemein viel zu entdecken: Dafür sensibilisiert Monika Frisch im "Naturlabor Streuobstwiese" die Grundschüler. Foto: Busch

Das Landschaftsbild ist aber nur eine Facette: Aus biologischer Sicht sind Streuobstwiesen unglaublich wertvolle Biotope, da sie vielen Tierarten einen Lebensraum bieten. Durch den Verlust der meist nur extensiv bewirtschafteten Obstwiesen verschwanden nicht nur viele alte und regional bekannte Obstsorten, sondern es ging auch das Wissen über diese Sorten und ihre Pflege verloren, ergänzt Monika Frisch. Heute gibt es die Einheitsäpfel aus dem Supermarkt - früher habe eine immense Sortenvielfalt existiert - ganz große Äpfel, kleine Äpfel, ausgesprochen vitaminreiche, extrem süße oder saure, fürs Backen oder für den Most besonders gut geeignete.

Monika Frisch hat schon als Kind viel über den richtigen Baumschnitt und die alten Obstsorten gelernt. Sie glänzt aber nicht nur durch Fachwissen: Ihre Begeisterung für die Natur und die traditionellen Kulturtechniken der Region ist ansteckend. Bei den Schülern fällt das alles auf fruchtbaren Boden: "Die Dritt- und Viertklässler sind besonders lernfähig", weiß Monika Frisch, "und manche sind so begeistert, dass sie sogar unter der Zeit zur Streuobstwiese fahren und ,ihren‘ Baum besuchen."

Fächerübergreifend würden die Kinder vom praxisnahen Unterricht im Freien profitieren, ist sich Monika Frisch sicher. "Es bleibt viel Wissen hängen, vor allem durch bildhafte Vergleiche, etwa beim Zuordnen von Vogelstimmen." Auch bei der praktischen Arbeit lernen sie viel: Eine Schülerin habe ihren Großvater beim Baumschnitt korrigiert: "Opa, das hast Du aber falsch gemacht."

Ziel des "Naturlabors" ist aber viel mehr als reine Wissensvermittlung: Es geht darum, ein Verständnis für Zusammenhänge zu entwickeln. "Und die Kinder sollen lernen, dass man in der Natur genau hinschauen muss", sagt Monika Frisch. "Man muss nicht alle Apfelsorten oder Bienenarten benamen können: Man muss nur wissen, dass es unzählige unterschiedliche gibt." Zudem bekommen die Kinder Elementares beigebracht, etwa beim Blick auf die Auswirkungen des Wetters auf die Obsternte: Die Natur ist immer stärker als der Mensch.

Hintergrund Projekt "Naturlabor Streuobstwiese" > Das Projekt "Naturlabor Streuobstwiese" ist ein Angebot des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald (Informationszentrum Walldürn). In Höpfingen beteiligen sich ferner die Gemeinde und die Grundschule, der Obst- und Gartenbauverein, der Landschaftserhaltungsverband und der Maschinenring. Unterstützt wird das Projekt zudem von Martin Berberich, der seine Obstwiese zur Verfügung stellt. > Zertifizierte Streuobstpädagogin: Geopark-vor-Ort-Begleiterin Monika Frisch (Waldstetten) ließ sich 2006 zur Streuobstpädagogin - der einzigen im weiteren Umkreis - ausbilden. Sie ist von Kindheit an mit dem Thema betraut. > Die Idee dahinter: Die Kinder verlegen einmal im Monat für einen kompletten Schultag ihr Klassenzimmer ins Grüne und begleiten eine ganze Vegetationsperiode lang das Werden und Vergehen einer Streuobstwiese in allen Facetten. Das Erlebte wird in einem Streuobstwiesen-Tagebuch festgehalten und fächerübergreifend mit Aufgaben ergänzt. Das Projekt beginnt jeweils im zweiten Halbjahr der 3. Klasse und wird anschließend im ersten Schulhalbjahr der 4. Klasse fortgeführt. > Erfolgreiche Premiere: Im vergangenen Jahr ging es mit drei Schulklassen in Walldürn und einer in Mudau los. Im laufenden Jahr kommen je eine Grundschulklasse in Mudau und eine in Höpfingen in den Genuss des Projekts. > Der Ablauf: Februar/März: Vorstellung in der Klasse und Pflanzung eines Obstbaumes; April: Spurensuche: Wer lebt in der Streuobstwiese? Bau von Nisthilfen/Insektenhotels; Mai: Was wächst und blüht auf der Wiese?; Juni: Heuernte gestern und heute, begriffe und Arbeitsgeräte; Juli: Insekten und die Bestäubung; September: Ernte und Keltern mit der mobilen Saftkelter; Oktober: Apfeldetektive: Wie kann man die Apfel- und Birnensorten unterscheiden, und woher kommen die Namen. > Der eigene Apfelbaum: In Höpfingen haben die Schüler einen Apfelbaum der Sorte Jakob Fischer gepflanzt. Die Geschichte dahinter: 1903 entdeckte Jakob Fischer in Oberschwaben ein wildwachsendes Apfelbäumchen, das er in seinen Garten verpflanzte. 1914 wurden einige Äpfel den Experten des Württembergischen Gärtnereiverbandes vorgelegt, die bei dieser vorher unbekannten Sorte zahlreiche günstige Eigenschaften erkannten und sie nach ihrem Entdecker benannte. Der Jakob-Fischer-Apfel entwickelte sich zu einer vielseitigen Standardsorte. 1998 wurde er zur Streuobstsorte des Jahres gewählt. (rüb)

Die Intention des Projekts stößt auch bei Bürgermeister Adalbert Hauck auf viel Wohlwollen: "Wo wird eine solche Nähe zur Natur heute noch gelebt? Wo können die Kinder heute noch solche wertvolle Erfahrungen sammeln?" Es gebe immer weniger Landwirte, und dementsprechend kämen die Kinder immer seltener mit den Themen in Berührung. "Manche Kinder kennen sogar Begriffe wie Sense oder Mähwerk nicht mehr", weiß Monika Frisch. "Deshalb ist es auch unsere Aufgabe, die landwirtschaftlichen Tradition in Erinnerung zu halten. Denn: Nur wer etwas kennt, kann es auch wertschätzen."

"Ich bin oft erstaunt, wie viele Kinder eine Biene nicht von einer Wespe unterscheiden können", wirft Judith Skudelny ein. "Ich habe dabei aber ein großes Stadt-Land-Gefälle bemerkt", ergänzt Monika Frisch: "Die Kinder bei uns sind immer noch viel mehr draußen in der Natur als Stadtkinder." Doch auch auf dem Land gebe es große Unterschiede. Auch hier gebe es Kinder, die kaum Berührung mit der Natur hätten.

Das kann Klassenlehrerin Anke Hauck nur bestätigen: "Das Projekt hat den Schülern die Augen geöffnet für etwas eigentlich Unscheinbares, das ungemein wertvoll für das Landschaftsbild und die Natur ist." Ihre Schüler hätten viel gelernt, auch über den Einsatz von Geräten und über Tätigkeiten, die früher alltäglich waren. "Es ist ein sehr wertvolles Projekt, da es den Blick der Kinder auf die Natur, auf Landschaft und Artenschutz, aber auch auf handwerkliche Tätigkeiten und traditionelles Wissen schult", ist sich die Pädagogin sicher.

Deshalb soll das Streuobstwiesenprojekt auch fortgeführt werden - "die Frage ist nur, ob so umfassend wie jetzt oder eher punktuell", sagt Anke Hauck. Schließlich müssen zahlreiche Unterrichtsstunden für das "Naturlabor" verwendet werden.

Dass sich der Aufwand lohnt, da ist sich Judith Skudelny am Ende ihres Besuchs sicher: "Das ist ein sehr spannendes Projekt, denn es zeigt, wie man Kinder für die Natur und den Naturschutz begeistern kann." Martin Berberich, der Besitzer der Obstwiese im Gewann "Taläcker", kann ihr da nur zustimmen: "Die Begeisterung der Kinder, ihr Glitzern in den Augen, das ist unbezahlbar!"

Der Wissensdurst der Schüler ist indes noch nicht gestillt: "Was ist das für eine Birne?" "Wie heißt der Apfel?" Monika Frisch kennt sie - fast - alle: Neue Poiteau, Brettacher, Taffetapfel oder Gewürzluike. Und wenn sie einmal doch nicht ganz sicher ist, dann beißt sie zur Not in die süße Frucht und bestimmt die Sorte anhand ihres Geschmacks.