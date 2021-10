Osterburken/Adventon. (F) Auf ein solches Fest haben die "starken Wikinger" aus dem hohen Norden wegen der Corona-Pandemie ein bisschen länger warten müssen. Von daher herrschte am Wochenende schon so etwas wie Aufbruchstimmung beim offenen Feldlager, das traditionell an zwei Tagen im Histotainmentpark Adventon auf der Osterburkener Marienhöhe durchgeführt wurde. Und dabei herrschte an beiden Tagen herrliches Spätsommerwetter.

Viele geschichtsinteressierte Familien mit ihren Kindern waren gekommen, um die Zeit des Frühmittelalters hautnah mitzuerleben. Mehr als 30 Zeltlager waren auf dem Gelände aufgebaut. Viele Händler waren gekommen und boten ihre verschiedensten Waren entlang der Hauptstraße feil. Und die Handwerker des Fördervereins bauten an ihren mittelalterlichen Häusern emsig weiter.

Stück für Stück geht es vorwärts: Die „Häuslebauer“im Histotainmentpark brachten ihre Behausungen auf Vordermann. Foto: Frodl

Zu den im Programm am frühen und späten Nachmittag angesetzten Terminen gab es wilde Schaukämpfe der Wikinger, die zahlreiche Besucher auf die Festwiese lockten.

Und Sicherheit wurde dabei großgeschrieben. Beim Betreten des 7,5 Hektar großen Parks war ein Corona-Testzelt aufgebaut, in dem sich die ungeimpften Besucher testen lassen konnten. Im Park selbst wurde zudem auf die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen, die alle vorschriftsmäßig beachtet und eingehalten wurden, Gleiches galt für den Besuch der aufgebauten Stände des "Wikinger-Marktes". Hier wurden verschiedene mittelalterliche Waren, Stoffe und Leder angeboten.

Ein erster Anziehungspunkt ist in Adventon immer der am Eingang befindliche Essensstand von "Belinas Koek", die frühmittelalterliche Kochkunst zelebriert und dabei zum Beispiel ein schmackhaftes Bierfleisch und einen Kichererbseneintopf kocht. Weitere kulinarische Spezialitäten wurden an "Heiners Met-Ausschank" und in der Museumsgastronomie angeboten. Ina Zimmerlich bot an ihrem Stand verschiedene Brotaufstriche und Marmeladen sowie Süßmost aus heimischen Äpfeln an.

Die Gruppe „Poeta Magica“ und Johnny Robels sorgten mit mittelalterlicher Musik für die gelungene akustische Untermalung. Foto: Frodl

Auf der "Kampfwiese" zeigten die aus ganz Deutschland gekommenen Wikinger-Gruppen ihre Kampfweisen der stolzen Wikinger aus dem Frühmittelalter. Interessant für die Besucher waren auch die von Otto Retzbach hergestellten Drechselarbeiten.

Selbstverständlich gab es an beiden Tagen auch viel Live-Musik. Die Gruppe "Poeta Magica" unterhielt die Besucher. Und am Samstagabend spielte beim "Met-Trinken" Johnny Robels.

Viele der Besucherinnen und Besucher hofften, dass bald auch wieder Normalität im Histotainmentpark einziehen kann, und die Veranstaltungen wieder wie geplant in den nächsten Monaten stattfinden können, denn diese werden als kulturelle Bereicherung und als interessantes Angebot in der Region für die gesamte Familie angesehen.

Am kommenden Wochenende steht bereits die nächste Veranstaltung mit der "Großen Schlacht" an. Mehr als 300 Kämpfer werden dann an beiden Tagen erwartet. Für die Besucher gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm.