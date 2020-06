> Start: in der Bürgermeister-Schüßler-Straße in Hainstadt. Parkmöglichkeiten gibt es am Brunnen.

> Länge: Die Rundstrecke ist zwölf Kilometer lang.

> Wegprofil: zum Wandern, Joggen, und spazieren gehen geeignet. Die Strecke eignet sich für jeden.

> Besonderheiten: schöne Ausblicke auf Hainstadt. Hainstadter Sehenswürdigkeiten liegen an der Strecke.