Buchen. (pm) Die Buchener Fußgängerzone verwandelt sich am 23. Oktober in eine herbstliche Marktmeile. Von 8 bis 15 Uhr können die Besucher durch die Buchener Innenstadt bummeln und allerlei Leckeres "to Go" genießen. Die Markthändler sorgen neben den Wochenmarktangeboten auch für eine bunte Vielfalt herbstlicher Produkte. Es gibt Kürbisse in jeder Variante: roh, als Zierde oder als Suppe. Naturprodukte von Obst und Gemüse über Honig, Marmelade bis hin zu Holzdeko, Flechtkörben und Blumen. Anlässlich des Herbstmarkts öffnen die Einzelhändler an diesem Tag bis 15 Uhr ihre Türen und runden das Angebot eines gemütlichen Herbstbummels ab.

Der Buchener Herbstmarkt ist eine Idee der Arbeitsgruppe "Wochenmarkt und regionale Produkte", die aus dem Projekt "Der ländliche Raum für Zukunft" entstanden ist. Auch in Zukunft sollen verschiedenen Themenmärkte den Wochenmarkt unterstützen.