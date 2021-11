Hardheim. (dore) "Die Praxen werden momentan überrollt!" Dr. Albrecht Rottmann spricht deutlich aus, wie die Lage aktuell bei niedergelassenen Ärzten ist, die ihren Patienten Corona-Impfungen – vor allem Booster-Impfungen – verabreichen. Zusammen mit Thomas Schwender und Dr. Andreas Mövius leitet Dr. Albrecht Rottmann die Praxis für Innere Medizin am Krankenhaus Hardheim. Die RNZ sprach mit Dr. Rottmann und Kollege Schwender über die derzeitige Situation in ihrer Praxis.

Schon im Oktober habe man angefangen, zu boostern, also den vollständig Geimpften ihre Auffrischungsimpfung sechs Monate nach der letzten Impfung zu geben. Bislang hat das Praxisteam an drei Tagen in der Woche die Über-70-Jährigen geimpft. "Am Anfang ging es zögerlich an. Mittlerweile steht das Telefon mit Anfragen für Booster-Impfungen aber nicht mehr still", erklärt Dr. Rottmann. Rund 200 Booster-Impfungen hat das Praxisteam, dem neben den drei Ärzten zehn Arzthelferinnen angehören, bis jetzt verabreicht.

Nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) nun am Donnerstag die Empfehlung zur Auffrischung nicht nur für ältere, sondern alle Menschen ab 18 Jahren empfohlen hat, wird der Andrang sicher noch größer werden. Auch deshalb wird in der internistischen Praxis ab nächster Woche auch samstags geimpft. "Wir haben 130 bis 150 Impfungen in der Woche geplant", informiert Dr. Rottmann. Impfstoff sei genug da, das betont auch Kollege Thomas Schwender: "Die Produktion wurde – nachdem die Impfstoffe zu Beginn der Impfungen in den Praxen im Frühjahr limitiert waren – deutlich hochgefahren." Schwender ergänzt zudem, dass eine Steigerung der Booster-Impfungen schon möglich sei. Allerdings müsse man auch den Zeitaufwand des Praxispersonals bedenken, das durch die Impfungen samstags dann sowieso schon an einem Tag arbeite, an dem die Praxis eigentlich geschlossen ist.

Die Booster-Impfung halten beide Ärzte für sinnvoll, Dr. Rottmann kritisiert aber auch: "Wenn man auf die Fachleute gehört hätte, dann wären die Menschen, die schon im Januar/Februar geimpft wurden, früher geimpft worden. So wäre man bei ihnen mit dem Boostern schon durch."

Schwender stellt allerdings klar, dass sich trotz des großen Andrangs niemand in Hardheim Sorgen machen müsste: "Wir haben uns mit den beiden anderen Praxen – Dres. Seitz und der Kinderarztpraxis von Dr. Kerteß-Szlaninka – abgestimmt, dass es zu einer zunehmenden Patientenzahl kommt und wir die Anzahl der Impfungen hochfahren." Die Bereitschaft, die Hardheimer Bevölkerung zu versorgen, sei gegeben. "Wir sehen das als soziale Verpflichtung an", sagt Schwender und Rottmann ergänzt: "Es geht primär um epidemiologische Interessen, nicht wirtschaftliche." Einen Lockdown wolle niemand mehr haben, betonen beide. Vor allem für die Gastronomie und den Einzelhandel würde das erhebliche Folgen haben.

Doch beide Ärzte stellen klar: "Noch wichtiger als die Booster-Impfungen sind die Erstimpfungen!" Die Impfquote sei viel zu gering. Wenn die 15 Millionen nichtgeimpften Menschen in Deutschland geimpft wären, hätte man nicht diese schwierige Pandemie-Lage mit deutlich gestiegenen Infektionszahlen, so Schwender. Deshalb appellieren er und Kollege Rottmann an alle Menschen, die noch nicht geimpft sind: "Lasst euch impfen!" Und Rottmann erinnert zudem daran, wie wichtig es nach wie vor sei, die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten und Alltagsmaske tragen) einzuhalten. "Vor allem, weil die Delta-Variante deutlich ansteckender ist als die Alpha-Variante."

Was die Erstimpfungen betrifft, führen beide immer noch viele Gespräche, um Menschen zu überzeugen. Man versuche auch zu sammeln, aus welchen Gründen Menschen sich nicht impfen ließen, und um welche Bevölkerungsgruppen es sich handle, so Rottmann. Bei den 15 Millionen Nichtgeimpften müsse man sich schon auch fragen: "Haben wir vielleicht etwas versäumt?"

Doch er und Schwender beklagen auch die Nachteile des Internets diesbezüglich. Es sei schwierig, Menschen sähen Berichte im Internet, die jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehren, und ließen sich deshalb nicht impfen. Die meisten derjenigen, die noch nicht geimpft seien, ließen sich auch nicht mehr umstimmen. Weniger als zehn Prozent der aktuellen Impfungen in ihrer Praxis seien Erstimpfungen. "Das ist zwar schon regelmäßig, aber es sind jede Woche eben nur tröpfchenweise erste Impfungen", so Rottmann.

Im Frühjahr und Sommer bis August sei das noch ganz anders gewesen: Zwischen 1500 und 2000 Impfungen habe das Team der internistischen Praxis in dieser Zeit vorgenommen. Die Mitarbeiter seien an ihre Grenzen gegangen, hätten einiges an Überstunden angehäuft.

Und dennoch waren es (bislang) deutschlandweit deutlich zu wenige Impfungen, um gut durch die Pandemie zu kommen.