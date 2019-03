Hardheim. (rüb) "Feste bringen Sonne in unser Leben, und sie bringen die Menschen zueinander!" Kaum hatte Bürgermeister Volker Rohm diese Worte in seiner Rede zur Eröffnung des Josefsmarktes ausgesprochen, ließ sich ihr Wahrheitsgehalt überprüfen: Die Freude am beginnenden Frühling war am Sonntag in Hardheim förmlich spürbar. Die Menschen strömten ins Freie, sie bummelten über dem Markt und erfreuten sich am netten Plausch mit Nachbarn, Freunden und Bekannten. "Grüß Gott, Ihr Freunde", lautete denn auch der Titel der musikalischen Begrüßung durch die "Heddebörmer Musikanten". Die Musiker und Sänger des Musikvereins Hettigenbeuern feierten eine gelungene Premiere in Hardheim. Mit ihren eingängigen Titeln umrahmten sie die Eröffnung und spielten zum Frühschoppen auf. Sie dürfen gern wiederkommen!

Bürgermeister Rohm erinnerte eingangs an den letztjährigen Frühlingsmarkt, als es über Nacht zehn Zentimeter Neuschnee gegeben hatte und ein Großteil des Geschehens in die Erftalhalle verlegt werden musste. Dies war heuer glücklicherweise nicht der Fall. "Die Menschen sehnen sich nach Veranstaltungen im Freien, das ist überall zu spüren", sagte das Gemeindeoberhaupt und freute sich über den guten Besuch der Markteröffnung.

Rohm freute sich über den guten Start in die Marktsaison und dankte den Marktbeschickern und Vereinen, ehe er ein Frühlingsgedicht folgen ließ.

"Wir sind ja Kummer bei unseren Märkten gewohnt", sagte BdS-Vorsitzender Elmar Günther mit Blick auf so manche Wetterkapriole, "aber heute passt alles!" Er dankte der Herbsthäuser Brauerei für die Spende eines Fasses Bier zur Markteröffnung. Denn schließlich sei das beste Bier einer jeden Brauerei das Freibier. Elmar Günther dankte der Gemeindeverwaltung, dem Bauhof und Marktmeister Helmut Niesner. Er blickte zurück auf die gelungene BdS-Erlebnistour am Samstag mit 28 Teilnehmern. Diese hätten bei der Führung durch die Maschinenfabrik Gustav Eirich dank der Erläuterungen von Paul Eirich, James Bachmann und Helmut Berberich viel Neues erfahren.

Auch der BdS-Vorsitzende schloss mit einem Gedicht - über die schönste Blume der Welt, die Bierblume. Und die konnten die Besucher gleich darauf nach dem Bieranstich durch Bürgermeister Rohm in ihren Krügen bewundern.