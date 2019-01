Blick auf die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in Hardheim: Nur noch 62 Asylsuchende sind dort derzeit untergebracht. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim/Mosbach. (rüb) 1000 Flüchtlinge auf 4600 Einwohner im Kernort: Mit diesem unausgewogenen Verhältnis zwischen Einheimischen und Asylbewerbern - und mit den vor diesem Hintergrund erstellten Verhaltensregeln für die Neuankömmlinge - kam Hardheim im Herbst 2015 bundesweit in die Schlagzeilen.

Heute, mehr als drei Jahre später, hat sich die Situation komplett gedreht: Die Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Carl-Schurz-Kaserne ist längst Geschichte. Die Bundeswehr hat sich die Liegenschaft zurückgeholt. Und in der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises in der ehemaligen US-Kaserne leben gerade einmal 62 Menschen - zu Hochzeiten waren es dort mehr als 300.

Die Entwicklung in Hardheim korrespondiert mit der in Bund, Land und Kreis. Wenn weniger Menschen in Deutschland um Asyl bitten, werden auch weniger auf die Kreise verteilt. Hardheim war über Jahre hinweg die einzige Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises. Erst mit der starken Zunahme der Flüchtlingszahlen ab 2014 mussten neue Lösungen gefunden werden, und sie wurden schnell gefunden.

Die Zahl der Gemeinschaftsunterkünfte wurde auf über 20 erhöht. Fast ebenso schnell wurden diese Kapazitäten in den letzten beiden Jahren aber auch wieder heruntergefahren - als Reaktion auf die sinkenden Zahlen neuer Flüchtlinge.

In großen Reisebussen wurden im Herbst 2015 - auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise - Asylsuchende in die Carl-Schurz-Kaserne nach Hardheim gefahren. Foto: Rüdiger Busch

Waren im Landkreis Ende 2014 noch 418 Personen in der vorläufigen Unterbringung - also im Verantwortungsbereich des Landratsamtes -, so verdreifachte sich diese Zahl innerhalb weniger Monate bis Herbst 2015. Der Scheitelpunkt war dann im April 2016 erreicht: 2156 Flüchtlinge wurden vom Kreis betreut. Anschließend ging die Zahl kontinuierlich zurück: über 1589 (Dezember 2016) und 738 (Dezember 2017) bis zu 133 (Dezember 2018).

Die nackten Zahlen sind das eine. Große Verdienste bei der Aufnahme, Betreuung und Integration von Flüchtlingen haben sich in vielen Kommunen des Landkreises unzählige Ehrenamtliche gemacht. Auch Hardheim hat sich dabei durch eine bemerkenswerte Hilfsbereitschaft ausgezeichnet. Das Angebot an Sprachkursen und Freizeitaktivitäten - gebündelt im Verein "Dienst am Nächsten" - hat sich jedoch mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen in der Erftalgemeinde stark reduziert.

Nach wie vor mit Leben erfüllt wird das "Café International", zu dem sich alle zwei Wochen rund 20 Frauen im Jugendhaus am Schlossplatz treffen. Dieser offene Treff für Frauen dient der interkulturellen Kommunikation. Gabriele Fleischer und Barbara Schell-Alt, zwei pensionierte Lehrerinnen, helfen den Frauen außerdem dabei, Deutsch zu erlernen. Auch weitere Angebote wie die von Florian Pogorzelski betreute Fahrradwerkstatt gibt es noch.

Das ist gut, denn die Hardheimer Gemeinschaftsunterkunft hat - anders als die übrigen - eine Perspektive. Nach der Schließung der Buchener Unterkunft Ende Februar werden einige der dortigen Bewohner nach Hardheim umziehen, hat das Landratsamt am Donnerstag mitgeteilt.

Hardheim wird dann wieder die einzige Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis sein. Reicht das aus? "Wir gehen davon aus", sagt Manfred Schärpf, persönlicher Referent des Landrats, im Gespräch mit der RNZ. Wie schnell sich die Situation auf dem Flüchtlingssektor ändern kann, wissen die Verantwortlichen im Landratsamt aber spätestens seit 2015 nur allzu gut.