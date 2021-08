Wildkatzen sind scheu. Es gibt nur noch 5000 bis 7000 Tiere in deutschen Wäldern. Umso wichtiger ist der Nachweis für die Artenvielfalt in der Region. Foto: dpa

Von Carsten Blaue

Hardheim. Der Nachweis von Wildkatzen im Neckar-Odenwald-Kreis ist eine gute Nachricht bezüglich der Artenvielfalt in den heimischen Wäldern. Allerdings kam der Befund auf etwas tragische Weise zustande. Denn erst die Untersuchung eines überfahrenen Jungtieres bestätigte das Vorkommen.

Wie Marion Günther, die Persönliche Referentin des Landrats Achim Brötel, auf RNZ-Anfrage mitteilte, wurde der Kadaver der Wildkatze schon am 4. Juli bei Hardheim auf der Straße gefunden. Wann sie überfahren worden sei, wisse man im Landratsamt nicht genau – und offensichtlich hat es die Verursacherin oder der Verursacher auch nicht für nötig gehalten, sich nach dem Wildunfall um das tote Tier zu kümmern.

Es sei nach seiner Entdeckung durch das Kreisforstamt sichergestellt worden. Dann habe man die Wildkatze im Veterinäramt in Buchen eingefroren und schließlich dem Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg zur weiteren Abklärung übergeben. Hier nahm sich der Arbeitsbereich Wildtiermonitoring und -genetik der Untersuchungen an. Demnach handelte es sich um eine weibliche, juvenile Wildkatze, die noch ihr Milchgebiss gehabt habe, wie Günther berichtete. Wildkatzen würden demnach im April geworfen. Daher dürfte das Jungtier nicht viel älter als zwei bis drei Monate gewesen sein. So eindeutig und detailliert war der Nachweis im Mai vergangenen Jahres nicht gewesen. Seinerzeit war eine Wildkatze bei Hardheim von einer Wildtierkamera fotografiert worden, die eigentlich dem Bibermonitoring in der Region dient.

Nun also die Gewissheit über das Vorkommen, über das sich auch Ulrich Bennemann, der Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen im Neckar-Odenwald-Kreis, freut – wenn auch mit einem weinenden Auge in diesem Fall: "Es ist zwar sehr traurig, dass eine junge Wildkatze überfahren wurde. Da es sich aber um ein Jungtier handelte, wissen wir, dass dieses scheue Wildtier sich bei uns im Odenwald vermehrt und offensichtlich wohl fühlt. Und das ist natürlich erfreulich."

Der Unfalltod sei zwar eine der größten Gefahren für die Wildkatze. Aber, so Bennemann: "Es ist für den Erhalt oder den Zuwachs von bedrohten Tierarten wichtiger, dass geeignete Biotope vorhanden sind." Der Verlust des Lebensraumes wäre am Ende also noch viel schlimmer. Zudem würden Unfalltiere der Wissenschaft zumindest wichtige Daten für das Wildtiermonitoring liefern.

Diese sammelt auch der Naturschutzbund BUND in Berlin für die Verbreitung der Wildkatze, die laut Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Arten zählt. Laut BUND gibt es noch 5000 bis 7000 dieser scheuen Jäger in den deutschen Wäldern. Eine interaktive Landkarte der Naturschützer weist in der Region vor allem auch Populationen im Pfälzerwald sowie zwischen Amorbach, Miltenberg und Wertheim aus, nicht jedoch in Hardheim. Die Karte muss jetzt geändert werden.