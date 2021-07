Während der Solarpark im benachbarten Gerichtstetten (Foto) seit Mai 2020 am Netz ist, könnte der Bau des „Solarpark Erfeld“ in einem Jahr starten. Foto: Janek Mayer

Hardheim-Erfeld. (adb) Freiflächenfotovoltaik war das dominierende Thema im Erfelder Ortschaftsrat, der am Mittwoch im Vereinssaal tagte. Ortsvorsteher Thomas Leithold begrüßte neben den Referenten Sarah Huber und Dietmar Spiegler vom Solarparkinvestor GP Joule Projects einige Erfelder. Dabei machte Leithold keinen Hehl daraus, sich "etwas mehr Zuhörer aus der Bürgerschaft" gewünscht zu haben. Der Abend verstand sich als reine Informationsveranstaltung. Zum Einstieg betonte Leithold, dass dem Bestreben der politisch forcierte Ausstieg aus der Atomenergie zugrunde liege, und Freiflächenfotovoltaik eine Alternative auf dem Sektor alternativer Energien sei.

Das im Gewann "Scherich/Hag" angedachte Projekt "Solarpark Erfeld" stellten dann Dietmar Spiegler und Sarah Huber vor. Kurz berief sich Spiegler auf die 2009 gegründete GP-Joule-Gruppe, die in Norddeutschland ansässig ist, bislang rund 130 Fotovoltaikprojekte realisiert hat und vorrangig in den neuen Bundesländern tätig ist.

Die Vorstellung des Solarparks oblag Sarah Huber. Insgesamt misst das Areal 9,6 Hektar, von denen etwa acht Hektar bebaut werden. Die Ausgleichsfläche von 1,6 Hektar sei "noch nicht ganz festgelegt". Die Leistung liegt bei 9,04 Megawatt. Mit einem Ertrag von 9,9 Millionen Kilowattstunden pro Jahr könne der Park mehr als 2800 Haushalte klimaneutral mit Strom versorgen. Außerdem füge er sich dank der Hanglage "harmonisch und kaum sichtbar ins Landschaftsgefüge ein".

Wie Huber anmerkte, sei der vollständige Rückbau der Anlage nach Ende der Lebensdauer "kein Problem". Eine Bürgschaft sichert den Rückbau ab. Die Referentin sieht es als Option, Windkraftanlagen weiterzuführen und die Sektoren Wind, Wasserstoff und Fotovoltaik zu koppeln. Auf finanzieller Seite ist fest vorgesehen, dass die Gewerbesteuereinnahmen "zu 100 Prozent vor Ort bleiben" und Bürgerbeteiligungen denkbar seien. Zunächst könne man diese auf Erfeld beschränken und bei vor Ort nicht ausgeschöpftem Volumen den Radius nach und nach auf die Umgebung erweitern. "Die Wertschöpfung sollte hier bleiben", merkte Dietmar Spiegler an. Dank der Lage im Grünen sei man offen für Sonderprojekte wie Schafbeweidung oder eine Blumenwiese.

Nach der Vorstellung moderierte Ortsvorsteher Leithold die sachlich geführte Fragerunde, in der neben den Ortschaftsräten auch Bürger zu Wort kamen. Eine Frage galt etwa dem Kriterienkatalog und der Maximalfläche von 20 Hektar auf Erfelder Gemarkung, die hier wie dort überschritten werde. Die Anlagengröße auf Erfelder Grund liegt im Ganzen bei 21 Hektar bebauter Fläche, wenn man das Projekt der Firma EKS-Solartechnik aus Gerichtstetten dazurechnet. Ortschaftsrat Edgar Weniger betonte, dass Landwirte an Nutzungsfläche verlören, die nicht an anderer Stelle ausgeglichen werden könne. Deshalb plädierte er für ein striktes Einhalten der Obergrenze. Sein Amtskollege Timo Grein stützte die Argumentation: "Wenn man das Limit überschreitet, macht man unbewusst den Weg für weitere Projekte frei und verliert noch mehr Grund", stellte er klar.

Thomas Leithold zeigte Verständnis für das "Flächenproblem" und "nicht von der Hand zu weisende Fußangeln", stellte jedoch klar, dass man sich aktuell noch im Stadium reiner Informationsgabe befinde und Entscheidungen erst zu einem späteren Zeitpunkt getätigt werden können.

Gemeinderat Johannes Becker fragte nach dem finanziellen Vorteil speziell für Erfeld. Dietmar Spiegler versprach die "Prüfung des Sachverhalts" und hob hervor, dass ein fixer Betrag von 20.000 Euro pro Jahr als finanzielle Beteiligung an die Gemeinde gingen. Daran dockte der Ortsvorsteher an: "Wenn Geld in Erfeld bleibt, ist die Akzeptanz größer."

Auf Leitholds Frage nach dem zeitlichen Raster entgegnete Dietmar Spiegler, dass man "im Idealfall" im Sommer 2022 mit dem Bau beginnen könne. Man müsse jedoch die nötigen Bauleitverfahren und öffentlichen Auslegungen abwarten. Als Einspeisepunkt favorisiere man eine Kopplung mit den Windkraftanlagen und werde Ladestationen für Elektroautos "an einem öffentlich zugänglichen Platz Erfelds" erstellen.

Abschließend hielt Thomas Leithold fest, dass man sich noch intensiv mit dem Thema Freiflächenfotovoltaik befassen werde. Den "Hauptknackpunkt" dabei sieht er in der wiederkehrenden Debatte um die Maximalfläche.