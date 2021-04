In Hardheim stationierte Stabs- und Führungsunterstützungskompanie. Fotos: Rüdiger Busch​

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Es war eine intensive Zeit für Oberstleutnant Carolin Bongartz und ihre Soldaten: Eine gute Handvoll Pioniere begann im Sommer 2017 mit dem Aufbau der Stabs- und Führungsunterstützungskompanie (SOCC) in der gerade reaktivierten Carl-Schurz-Kaserne. Das Ziel: eine Einheit zusammenzustellen, die in der Lage ist, jederzeit weltweit einen Gefechtsstand der Nato aufzubauen. Heute, dreieinhalb Jahre später, bereitet sich in der Kaserne ein Team aus Spezialisten der unterschiedlichen Fachgebiete auf gemeinsame Übungen mit den Nato-Partnern vor.

In den ersten drei Jahren gehörte das SOCC zum Kommando Spezialkräfte in Calw (KSK). Inzwischen ist die Einheit aber direkt der Division Schnelle Kräfte in Stadtallendorf (Hessen) unterstellt. Wir haben uns mit dem stellvertretenden Kommandeur der Division Schnelle Kräfte, Brigadegeneral Andreas Pfeifer, mit der scheidenden Kompaniechefin und mit ihrem Nachfolger, Hauptmann Steffen Knehr, unterhalten.

Welchen Stellenwert nimmt die SOCC-Kompanie innerhalb der Bundeswehr ein?

Pfeifer: Sie ist eine ganz wichtige Kompanie und einzigartig in der Bundeswehr, denn sie stellt die deutsche Verpflichtung auf Nato-Ebene sicher. Also kurz und knapp: Sie ist ein wichtiges Element der deutschen Streitkräfte.

Brigadegeneral Andreas Pfeifer, die scheidende Kompaniechefin Oberstleutnant Carolin Bongartz und ihr Nachfolger Hauptmann Steffen Knehr sprachen mit der RNZ über die in Hardheim stationierte Stabs- und Führungsunterstützungskompanie. Fotos: Rüdiger Busch

Oberstleutnant Bongartz, was bleibt von dreieinhalb Jahren in Hardheim?

Bongartz: Erfolg! Sowohl der Personalaufwuchs als die Aneignung der notwendigen Fähigkeiten haben sich zu Erfolgsgeschichten entwickelt. Wir haben inzwischen die erste Übung im Rahmen der Nato-Zusammenarbeit absolviert, und ich kann zufrieden feststellen: Die Kompanie hat abgeliefert! Das war der interne Bereich ...

... und extern?

Bongartz:Da bin ich ebenfalls rundum zufrieden. Wir haben gerade erst eine Patenschaft zwischen der Kompanie und der Gemeinde abgeschlossen. Das sagt eigentlich alles über die enge Verbundenheit. Wir als Soldaten sind hier in Hardheim und in der Region akzeptiert. Die guten Beziehungen bestanden schon zuvor, aber ich bin froh, dass wir sie weiter gefestigt und vertieft haben.

Wie haben Sie die Region und die Menschen hier erlebt?

Bongartz:Als sehr aufgeschlossen und sehr freundlich. Ob bei offiziellen Terminen oder privat beim Einkaufen: Meine Soldaten und ich haben immer wieder zu spüren bekommen, wie sehr sich die Menschen hier darüber freuen, dass die Bundeswehr wieder da ist. Einige meiner Soldaten sind auch hergezogen, und sie fühlen sich wohl.

Pfeifer: Es sind tolle Menschen hier in der Region. Der Menschenschlag und die Gegend sind mir nicht unbekannt: Ich war Kommandeur der Fliegenden Abteilung 301 in Niederstetten.

Was waren die besonderen Herausforderungen?

Bongartz: Wir haben zu Beginn mit sieben Mann die Kaserne quasi wieder aufgeschlossen, nachdem sie ein Jahr zuvor eigentlich für immer zugesperrt worden war. Das war anfangs natürlich herausfordernd, ebenso wie der Aufbau einer völlig neuen Einheit. Doch wir haben viel Unterstützung erfahren, wofür ich sehr dankbar bin.

Waren die Diskussionen um das KSK, dem sie anfangs ja unterstellt waren, belastend für Sie und Ihre Soldaten?

Bongartz:In unserer täglichen Arbeit hat uns das nicht beeinträchtigt. Aber die getrübte Stimmungslage im KSK hat uns natürlich auch belastet. Es ist nicht schön, wenn die eigene Einheit fast täglich in den Schlagzeilen auftaucht. Aber ich glaube, dass wir das Ganze gut hinbekommen haben.

Ihre Einheit war quasi der Türöffner für den Erhalt der Kaserne: Wie bewerten Sie die Entwicklung und die Perspektiven der Carl-Schurz-Kaserne?

Bongartz: Als sehr erfreulich! Das Bauvolumen ist beachtlich (laut Generalinspekteur Zorn ist für die Infrastruktur in der Carl-Schurz-Kaserne ein Investitionsvolumen von 120 Millionen Euro gebilligt, Anm. d. Red.), und es wird positive Auswirkungen auf Handwerk und Dienstleistungen vor Ort haben. Die Kaserne wird mit Nachdruck modernisiert – von Einzelunterkünften bis zu einer IT-Halle.

Wie sieht Ihre neue Aufgabe aus?

Bongartz: Ich werde der SOCC-Kompanie weiter nahestehen. Meine neue Verwendung ist beim KSK in Calw.

Hauptmann Knehr, was wussten Sie über Hardheim, bevor Sie herversetzt wurden?

Knehr: Das war nur "Papierwissen". Aber was ich über die Region und die Einheit gewusst habe, das hat mich damals schon gereizt – und neben mir noch viele weitere Soldaten.

Seit wann sind Sie vor Ort?

Knehr:Seit rund eineinhalb Wochen. ich bin ungemein freundlich aufgenommen worden, und ich merke, dass die Bundeswehr hier tief verwurzelt ist. Da macht das Arbeiten noch mehr Freude! Von der Landschaft her erinnert mich die Gegend an meine Heimat Schwäbische Alb. So habe ich gleich heimatliche Gefühle bekommen.

Was kommt auf Sie und Ihre Soldaten in den nächsten Monaten und Jahren zu?

Knehr: Der Übergang vom Aufbau zur einsatzfähigen Einheit ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Das Ziel ist klar definiert: Dass wir am Ende den grünen Haken, also die Zertifizierung durch die Nato, erhalten. Unsere Soldaten bereiten sich zielstrebig auf ihre Aufgabe bei der Schnellen Eingreiftruppe der Nato, der "Very High Readiness Joint Task Force" vor, deren Hauptphase 2023 ansteht.

Ist die Personalgewinnung abgeschlossen?

Knehr: Nein, wir stehen aktuell zwar schon bei beachtlichen 90 Prozent, aber wir rekrutieren noch weitere Kräfte.

Bongartz: Wir haben einen großen Zuwachs aus einem Umkreis von rund 200 Kilometern, darunter auch sehr viele Bewerber aus dem näheren Umkreis, was ich als sehr erfreulich empfinde. Wir haben hier sehr gute Erfahrungen mit der Nachwuchswerbung gemacht.

Pfeifer: Es ist ein ganz tolles Zeichen, dass die Kompanie ihr Personal zu einem guten Teil aus der Region rekrutiert. Wir wollen die Besten, und wir möchten uns dem Wettbewerb um die klügsten Köpfe stellen – wir haben den Bewerbern ja auch eine spannende Aufgabe zu bieten.

Bongartz: Und eine große Vielfalt: Wir brauchen nicht nur ITler und Fernmeldetechniker, sondern beispielsweise auch Köche oder KfZ-Mechatroniker. Wir bieten also eine attraktive Mischung in einem interessanten Arbeitsumfeld.