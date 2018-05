Von Rüdiger Busch

Hardheim. Zug um Zug füllt sich die Carl-Schurz-Kaserne wieder mit Leben. Ein halbes Jahr nach der offiziellen Indienststellung der neuen Einheit ist die Personalstärke deutlich angewachsen. Doch nicht nur das: Die Soldaten, die dort ihren Dienst leisten, übernehmen eine eminent wichtige Aufgabe für Deutschland und die westliche Welt. Sie gehören zur Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) und werden in Hardheim darauf vorbereitet, bei Einsätzen überall auf der Welt innerhalb kürzester Zeit die Infrastruktur für den Führungsstab bereitzustellen. Details zur Arbeit müssen daher verständlicherweise geheim bleiben, und auch die Soldaten unterliegen eines besonderen Schutzes: Sie dürfen - mit Ausnahme der Kompaniechefin - nicht fotografiert werden, und ihre Identität darf nicht öffentlich gemacht werden.

Trotz dieser Besonderheiten und der einhergehenden Einschränkungen gelingt es Major Carolin B. im Gespräch mit der RNZ, herauszustellen, wie erfüllend, spannend und abwechslungsreich der Auftrag ist, den sie und ihre Soldaten erfüllen. In jedem Satz wird deutlich: Sie versteht ihren Beruf als Berufung. Bei einem Rundgang durch die Liegenschaft und bei der anschließenden Gesprächsrunde im Restaurant "Famos" in Hardheim macht die Kasernenkommandantin auch deutlich, wie gut sie und ihre Soldaten in Hardheim und in der Region aufgenommen worden sind und dass es für sie als Frau nie ein Problem gewesen sei, sich bei der Bundeswehr durchzusetzen: "Bei uns zählt nicht das Geschlecht, sondern allein die Leistung!"

Wie wurde die neue Einheit in Hardheim empfangen?

Wir wurden sehr gut aufgenommen - sei es vom Gemeinderat, vom Bürgermeister oder auch von der heimischen Wirtschaft. Und auch im Kontakt mit Bürgern wird deutlich: Die Soldaten sind hier willkommen. Aber auch die Soldaten selbst fühlen sich hier wohl, zumal auch viele aus der Region kommen.

Wie ist der Stand des Aufbaus der neuen Einheit?

Wir bilden den Aufbaustab der neuen Kompanie, das heißt, wir schaffen die Grundlagen für den späteren Betrieb. Die Zahl der Soldaten steigt stetig an. Wir alle sind überrascht, wie gut die Personalentwicklung voranschreitet, wie viele Soldaten sich unserer Einheit anschließen möchten. Offensichtlich ist unser Auftrag attraktiv, und der Standort ist attraktiv. Und es gibt ja in der Tat Aufgaben, die weniger abwechslungsreich sind als unsere, und es gibt Standorte, die weniger zu bieten haben als Hardheim.

Wie viele Soldaten zählt die neue Einheit aktuell?

Genaue Zahlen darf ich nicht nennen, aber es sind deutlich mehr als im Oktober. Für das kommende Jahr wollen wir unsere Zielgröße in Kompaniestärke erreichen.

Wie sind Sie mit dem Zustand der Kaserne zufrieden?

Sehr. Wir nutzen bereits einige Gebäude, und es werden immer mehr, da wir aufwachsen und daneben auch mehr Lager- und Unterstellflächen brauchen. Der Sportplatz wird gerade renoviert, nachdem ein Dachs dort ziemlich gewütet hat. Generell hat die Liegenschaft viel Potenzial. Zwar gibt es an der ein oder anderen Stelle Schäden, die durch das eine Jahr des Leerstands entstanden sind, aber nichts Größeres. Auch deshalb versuchen wir, so viele Gebäude wie möglich in Betrieb zu nehmen, um weitere Standschäden zu minimieren. Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler.

Die Sportstätten der Kaserne werden auch weiterhin von den örtlichen Vereinen genutzt, oder?

Ja, das war mir ein besonderes Anliegen. Im Winter haben wir in der Sporthalle sogar ein Trainingslager eines Fußballvereins ermöglicht. Nach Dienstschluss ist die Halle generell gut ausgelastet. Das freut mich, denn nichts ist schlimmer als Sportstätten, die nicht genutzt werden können.

Gibt es in der täglichen Arbeit Berührungspunkte mit den benachbarten Bundeswehreinrichtungen?

Natürlich. Die Nibelungenkaserne Walldürn übernimmt zum Beispiel unsere Sanitätsversorgung, und unsere Soldaten werden dort auch eingekleidet. Derzeit wird auch das Essen aus Walldürn geliefert. Sobald wir die dafür nötige Zahl an Soldaten in der Kaserne haben, werden wir aber unsere eigene Küche wieder in Betrieb nehmen. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbeitern des Dienstleistungszentrums Veitshöchheim möchte ich an dieser Stelle auch herausstellen: Das ist ein schönes Arbeiten! Kontakte gibt es selbstredend auch zum Materiallager: Die Kameraden vom Wurmberg machen bei uns Sport. Zudem wurden uns dort Lagerflächen angeboten, falls es bei uns mal zu einem Engpass kommen sollte.

Wo liegen die Arbeitsschwerpunkte momentan?

Wir befinden uns ja noch in der Aufbauphase, da gibt es viel Pionier- und Schreibarbeit, und zudem muss Material aufgenommen und verwaltet werden.

In der offiziellen Beschreibung ihrer Aufgaben ist etwas kryptisch von der Bereitstellung eines Gefechtsstands für den Einsatz eines multinationalen Hauptquartiers die Rede. Was verbirgt sich dahinter genau?

Wie alle Einheiten müssten auch die Spezialkräfte im Einsatz von einem Stab geführt werden. Wir stellen die Infrastruktur und die Büro-Arbeitsplätze für den NATO-Stab bei internationalen Spezialkräfteeinsätzen bereit - mit allem, was dazugehört: von Zelten oder Containern bis zur IT- und Fernmeldetechnik. Und zwar weltweit unter allen klimatischen Bedingungen und in kürzester Zeit. Diese Aufgabe übernehmen wir im Auftrag der NATO und zwar in einem rotierenden System mit anderen Nationen. Das heißt, dass wir einen gewissen Zeitraum mit dem Aufbau der Einheit und den Vorbereitungen auf Einsätze verbringen, dann folgt eine einjährige Bereitschaftsphase, in der wir jederzeit weltweit einsetzbar sein müssen, abgelöst von einer Phase des Abbaus und der Neuordnung.

Welche Fähigkeiten muss ein Angehöriger Ihrer Einheit dafür mitbringen?

Das ist ganz unterschiedlich, denn wir sind ein "bunter Haufen". Wir haben IT-Experten, Spezialisten für Bau und Infrastruktur, Fachleute für Personal und so weiter. Wir sind zwar keine kämpfende Truppe, aber körperliche Fitness ist angesichts der Herausforderungen der Aufgabe und unterschiedlichen Einsatzgebieten natürlich unabdingbar. Diese Fitness muss zwar jeder Soldat der Bundeswehr mitbringen, aber wir legen noch einmal besonderen Wert darauf. Wir sind also keine Kompanie für jemanden, der sich nicht gerne bewegt.

Suchen Sie noch Bewerber?

Ja! Wir arbeiten zum Beispiel eng mit den Karrierecentern der Bundeswehr zusammen, um die passenden Leute zu finden. Wir haben aber auch vor, die Kasernentore künftig für Schulklassen zu öffnen, um uns vorzustellen. Denn wir haben hier einen breit gefächerten Strauß an interessanten Aufgaben zu bieten - von internationalen Lehrgängen über eine fundierte Sprachausbildung bis hin zu einer hochwertigen Ausbildung auf modernen IT-Geräten. Wer also eine besondere Herausforderung sucht und etwas von der Welt sehen möchte, der ist bei uns richtig.

Täuscht der Eindruck, oder klingt da echte Begeisterung durch?

Ich bin damals Anfang der 90er Jahre zur Bundeswehr gegangen, weil ich einen abwechslungsreichen Beruf gesucht habe - und den habe ich gefunden. Wenn ich heute noch einmal davorstehen würde, dann würde ich mich für meine Einheit hier in Hardheim bewerben.

Ist das Klima bei der Bundeswehr offener und freundlicher geworden?

In den letzten 20 Jahren hat sich viel getan, dies wird vor allem am Umgangston deutlich. Deshalb ist die Bundeswehr auch für Frauen attraktiver geworden.

Stichwort Frau: Mussten Sie sich trotz aller Fortschritte bei der Bundeswehr doch stärker behaupten als ein Mann?

Ich hatte nie ein Problem damit, mich durchzusetzen. Das Geschlecht spielt keine Rolle, solange die Führungsleistung stimmt. Und wenn es Vorbehalte gab, dann wollte ich durch Leistung überzeugen. Das hat immer funktioniert! Es gibt bei der Bundeswehr keine Unterschiede bei der Bezahlung zwischen Mann und Frau, und in vielen Bereichen muss auch die gleiche Leistung erbracht werden, etwa beim Marschieren oder beim Schießen. Im Ernstfall muss sich ein Soldat auf seinen nächsten Kameraden verlassen müssen - da darf es ja auch keine Rolle spielen, ob es ein Mann oder eine Frau ist.