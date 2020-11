Hardheim/Mannheim. (dore) Büro, Schreibtisch, Laptop und Telefon statt Waffenausbildung mit Panzerfaust und Granatpistole: Ungewohntes Terrain betreten aktuell 30 Soldaten der 1. Kompanie des neuen Hardheimer Panzerbataillons 363. Sie helfen dem Gesundheitsamt Mannheim seit dem 23. Oktober im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind.

"Es gibt einen Leitfaden für die Soldaten. Sie pflegen Informationen zu den Kontaktpersonen in eine Datenbank ein und informieren diese, dass sie in Quarantäne müssen, wenn das Gesundheitsamt das angeordnet hat", beschreibt Oberstleutnant Philipp Holschuh, der die Hardheimer Gruppe in Mannheim führt, die Aufgabe der Soldaten. Als Kontaktperson gilt nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) zum Beispiel, wer länger als 15 Minuten "face-to-face"-Kontakt mit einem Infizierten hatte oder sich 30 Minuten in einem Raum mit hoher Konzentration infektiöser Aerosole aufhielt.

Aufgrund des starken Anstiegs an Neuinfektionen in den vergangenen Wochen war die Zahl der nachzuverfolgenden Kontaktpersonen derart angestiegen, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamts Mannheim die Arbeit nicht mehr alleine bewältigen konnten. Die Stadt Mannheim hat deshalb Unterstützung bei der Bundesregierung angefordert und über das Landeskommando Baden-Württemberg (oberste territoriale Kommandobehörde der Bundeswehr) bekam dann das Hardheimer Panzerbataillon den Auftrag, im Gesundheitsamt Mannheim auszuhelfen, wie Hauptfeldwebel Oliver Abb von der Pressestelle des Panzerbataillons 363 informiert. "Es hatten sich mehrere 100 Mails angestaut. Das war so viel, dass die Mitarbeiter dort kurz davor waren, den Überblick zu verlieren", lässt Oberstleutnant Holschuh wissen.

Sieben Tage in der Woche sind von 8.30 bis 17.30 Uhr immer 20 Hardheimer zeitgleich im Einsatz. Mit ihrer Hilfe konnte "der Rückstand aufgeholt und die Katastrophe, dass man bei der Kontaktnachverfolgung von Einzelfällen nicht mehr nachkommt, abgewendet werden", stellt Oberstleutnant Holschuh heraus.

Seit Montag läuft man nun endlich der Zeit nicht mehr hinterher, die tagesaktuellen Fälle können bearbeitet werden. In dieser Woche wird das Aufgabenspektrum für die Soldaten laut Holschuh nun noch erweitert: Sie werden ab sofort auch die genesenen Patienten informieren, dass ihr Testergebnis negativ ausgefallen ist, mit positiv getesteten Personen sprechen und den Menschen jeweils vom Gesundheitsamt bereitgestellte Fragebögen schicken. "Sie leisten so weitere Zuarbeit, um den Prozess zu beschleunigen", erklärt Oberstleutnant Holschuh.

Die 30 Soldaten seien normalerweise alle "draußen im Grünen unterwegs", es sei keiner dabei, der sonst Bürotätigkeiten erledige, sagt der Oberstleutnant. Er ist sehr zufrieden, wie sie die ungewohnte Arbeit ausführen: "Die Prozessoptimierung funktioniert sehr gut, es gibt eine gute Verzahnung zwischen Bundeswehr und Gesundheitsamt, sodass die Dinge auf direktem Weg besprochen werden können", betont Oberstleutnant Holschuh. Für die Zeit ihres Einsatzes wohnen sie in einer Jugendherberge, Frühstück und Abendessen nehmen sie dort zu sich, Mittagessen gibt es in der Kantine der Stadt Mannheim. Kontakt zur Außenwelt dürfen sie wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen (so gut wie) keinen haben. "Um nach getaner Arbeit abends etwas Freizeitbeschäftigung zu haben, wurden ihnen Fernseher und Playstation von der Carl-Schurz-Kaserne nachgeliefert", sagt Hauptfeldwebel Abb.

Für Ende November war laut Oberstleutnant Holschuh eigentlich ein Aufenthalt auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder/Rheinland-Pfalz geplant. Doch die Bekämpfung der Pandemie hat Vorrang: Noch bis 4. Dezember sind die 30 Hardheimer Soldaten im Gesundheitsamt Mannheim im Einsatz.