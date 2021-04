Hardheim. (jam) Die winterliche Holzernte ist erledigt, die Pflanzzeit ist vorbei – eigentlich sollten die Waldarbeiter nun also kurz zur Ruhe kommen können. Doch die Realität sieht anders aus. "Wir sind schon mitten im Schadholzeinschlag", erklärt Revierförster Martin Sauer bei einem Vororttermin im Bretzinger Wald und am Kornberg. Dort – und an vielen anderen Waldstandorten auch – zeigen sich unübersehbare Spuren der vergangenen Extremjahre. Vor allem bei den Tannen sind zahlreiche Baumkronen braun und rot verfärbt. Den Nadelhölzern ist "sprichwörtlich die Puste ausgegangen", wie es Forstbetriebsleiter Patrick Halbauer zusammenfasst. Doch die Klimakrise und die damit einhergehende Trockenheit sind nur das eine Problem. Das andere ist der Borkenkäfer.

"Letzte Woche haben alle Alarmglocken geschrillt"

Der Wald und der Mensch ähneln sich in diesem Aspekt: Wenn das Immunsystem geschwächt ist, werden wir eher krank – und wenn Hitze und Dürre an Bäumen zehren, haben Schädlinge leichtes Spiel. "Viele Bäume sind vorgeschädigt und können sich nicht mehr so wehren, wie ein vitaler Baum das könnte", sagt Halbauer. Für Revierleiter Martin Sauer und seine Waldarbeiter hat daher bereits ein Rennen gegen die Zeit begonnen. "Jeder einzelne befallene Baum ist ein möglicher Infektionsherd", sagt Martin Sauer. Und das Schadgeschehen ist extrem dynamisch. "Wir hatten im Januar bei einem geplanten Hieb abgestorbene Tannen entdeckt und entfernt. Jetzt, vor drei Wochen, haben wir schon wieder rote Tannen vorgefunden", sagt Martin Sauer. Was er in zwei Wochen alles entdecken könnte, möchte er sich gar nicht ausmalen: "Es ist beängstigend, wenn man sieht, wie schnell es voranschreitet."

Besonders betroffen sind die Tannen, bei denen sich der zunächst schleichende Niedergang "in den letzten anderthalb Jahren deutlich beschleunigt hat", wie der Revierleiter beobachtet hat. Bei Gerichtstetten gehe der Tannenanteil bereits gegen Null, obwohl sie dort früher eine häufige Baumart war, wie Martin Sauer sagt.

Die rote Verfärbung signalisiert es von weitem: Um viele Tannen im Hardheimer Gemeindewald ist es schlecht bestellt. Forstbetriebsleiter Patrick Halbauer (r.) und Revierförster Martin Sauer machen sich am Kornberg ein Bild von den Schäden. Foto: Janek Mayer

Damit sich die Schädlinge nicht weiter ausbreiten, sind seine Waldarbeiter aktuell damit beschäftigt, in den betroffenen Beständen im Gemeindewald Bäume zu fällen – zunächst bei Gerichtstetten, dann zwischen Erfeld und Altheim, am gestrigen Montag bei Bretzingen und am heutigen Dienstag am Kornberg – und zwar direkt dort, wo künftig Windräder erneuerbaren Strom erzeugen sollen. "Das hat aber nichts mit Vorarbeiten für den geplanten Windpark zu tun", stellt Martin Sauer gleich klar. Es gehe nur darum, Folgeschäden zu vermeiden. Dass Schädlinge am Kornberg einzelne Bäume befallen haben, hat der Revierleiter erst vor wenigen Tagen entdeckt. "Dort haben bei mir letzte Woche alle Alarmglocken geschrillt", erinnert er sich.

Für die Waldarbeiter bedeutet das eine weitere Baustelle, nachdem sie bereits "seit 2018 durchgehend an ihrer Grenze waren", wie Patrick Halbauer betont. "Die Arbeitsbelastung nimmt extrem zu." Und das Schadholz geht den Forstleuten nicht aus. Dabei arbeiten sie permanent unter Zeitdruck: Sie müssen die Bäume fällen, solange die Larven noch drin sind. Ein Teil des Holzes wird dann gehäckselt, bevor sie sich entwickeln können. Eine Rückemaschine schleppt die Stämme mit rund einem Tag Verzug an den Waldweg und bereitet sie für den Abtransport vor. Das Langholz wird daraufhin in reine Laubholzbestände umgelagert, in denen die ausschwärmenden Käfer bei ihrem Suchflug kein befallsgeeignetes Gehölz finden. So lassen sich die Schädlinge töten, ohne Insektizide einsetzen zu müssen.

Einer der vier Hardheimer Waldarbeiter fällt im Zuge von Aufräumarbeiten einen markierten Baum. Für die Forstwirte bedeutet die Klimakrise eine enorme Arbeitsbelastung. Foto: Janek Mayer

Doch übersehen die Forstleute befallene Bäume und es gelingt nicht, die beginnende Brut abzuschöpfen, wird man dem zweiten Befall "nur noch sehr sehr schwer Herr", wie Patrick Halbauer erklärt. "Ich habe Angst, im Mai etwas zu verpassen. Im Juni ist dann vielleicht schon ein ganzer Hektar kaputt", ergänzt Martin Sauer. Beide treibt das Thema auch nach Feierabend und am Wochenende um. Doch dem Hardheimer Revierleiter bereiten nicht nur befallene Bäume Kummer. Sauer blutet auch bei den Aufräumarbeiten das Herz: "Einen kranken Baum umzusägen, macht mir nichts. Aber wir müssen auch gesunde Bäume herausnehmen, um eine geeignete Fläche für die nächste Waldgeneration zu bekommen." Denn das Ziel heißt Wiederaufforstung, um einen stabilen Mischbestand mit Bäumen zu erhalten, die mit einem trockenen und heißen Klima zurechtkommen. Der "gesunde Mix" verteilt das Risiko bei Extremwetter und Schädlingsbefall auf mehrere Säulen. Als Nebeneffekt führt er aber auch dazu, dass die Forstleute "einzelnen Bäumen nachspringen müssen", so der Revierleiter.

Patrick Halbauer (l.) und Martin Sauer untersuchen einen Ast im Distrikt „Großwald“ bei Bretzingen auf Schädlingsbefall. Hitze und Dürre haben dort viele Tannen vorgeschädigt. Foto: Janek Mayer

"Jeder befallene Baum ist ein möglicher Infektionsherd"

"Die Mischbestände sind Fluch und Segen zugleich", ergänzt Halbauer.

Wenn die Forstleute den Befall zu spät erkennen, geht das für den Waldbesitzer zudem ins Geld. Sieht man ein erstes leichtes Rot an einer Tanne, ist der Schaden für den Baum bereits irreversibel. "Wir müssen Tanne, Fichte und Douglasie aus dem Wald bekommen, bevor sie wirtschaftlich entwertet sind", so Halbauer. Verfärbungen des Holzes, Pilzbefall, Trockenrisse oder Fraßgänge weiterer Insekten schränken die spätere Verwertung im Sägewerk stark ein.

Nun hoffen die Forstleute auf eine weniger dramatische Witterung, um die Herausforderungen für den Wald etwas abzumildern. "Wenn man sieht, wie unser Ökosystem leidet, wünscht man sich alle Tage mal einen Landregen", sagt Forstbetriebsleiter Halbauer. Noch haben die Bäume ohnehin mit den Nachwirkungen der vergangenen Sommer zu kämpfen. Ein Ende ist aktuell nicht in Sicht, schätzen Halbauer und Sauer: "Die Nachwehen aus den letzten drei Trockenjahren werden uns noch eine ganze Weile begleiten."