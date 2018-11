Schweinberg. (adb) Mit einem dreifach donnernden "Vögel helau" fand die "Schwomer Faschenacht" am Samstag ihren Auftakt. Einmal mehr sorgte die FG "Lustige Vögel" für eine spannende und gemütliche Abendveranstaltung, bei der auch das neue Prinzenpaar vorgestellt wurde: In der neuen Kampagne regieren Ihre Lieblichkeit Prinzessin Irina I. (Henn), die Hüterin der Schöfli, und Seine Tollität Prinz Andreas III. (Michel), der Schöfer unter ihre Schöfli.

In gewohnt stimmungsvoller Manier begrüßte die von Luk Murphy dirigierte kleine Besetzung des Musikvereins Schweinberg den närrischen Hofstaat, ehe Präsident Christian Elbert von den "Lustigen Vögeln" auf dem dekorierten Kirchplatz schon während seiner fröhlichen Begrüßung kräftig an der Stimmungsschraube drehte.

Nachdem er eine launige Begebenheit vom "Volkstümlichen Abend" des Musikvereins glossiert und mit dem desaströsen Abschneiden der deutschen Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft verglichen hatte, forderte er die Elferräte zum "Kurztraining" auf: In die drei Gruppen "Dorf", "Siedler" und "Aussiedler" unterteilt ging es zunächst ans Maßkrugstemmen, ehe beim Pantomimespiel anhand typischer Bewegungen die Prinzenjäger, Gardetänzer, der Hordemer Elferrat und Donald Trump erraten werden mussten. In der besonders humorigen Entscheidungsrunde setzte sich das Team "Siedler" durch.

Anschließend erfolgte die Vorstellung der Elferrate. Zu ihnen gehören in der laufenden Kampagne: Philipp Baumann, Christian Elbert, Dominik Franzwa, Timo Franzwa, Jörg Geiger, Alexander Greß, Andreas Greß, Marcel Greß, Martin Greß, Markus Greß, Nathalie Greß, Frank Greulich, Tobias Greulich, Jürgen Häfner, Michael Keim, Carsten Koch, Dieter Koch, Daniel Künzig, Evi Künzig, Manfred Merkert, Andreas Michel, Frank Michel, Joachim Michel, Ramona Podema, Marc Reinhart, Steffen Reinhart, Sabrina Schlegel, Bernhard Schmitt, Matthias Schmitt, Julia Seyfried, Berthold Weidinger, Frank Weidinger, Christian Würzburger und René Zeller.

Und was wäre die Faschenacht ohne Gardemädels? So tanzen in der von Jessica Huber und Carina Künzig trainierten Prinzengarde Emilia Bauer, Lucie Göbes, Johanna Greß, Maren Greß, Katharina Kleiner, Antonia Lang, Nina Leuchs, Kristin Rüttiger, Laura Schell, Linda Steinbach und Michelle Voggt. Die Juniorengarde (Trainerinnen Alexandra und Sandra Eisenhauer) besteht aus Jule Adelmann, Samira Dörr, Pia Eisenhauer, Chantal Greulich, Lena Grohs, Rosi Jentsch, Franka Künzig, Marie Marzini, Sarah Paul, Nena Schick, Michelle Volk und Vanessa Volk.

Besonders spannend zog Christian Elbert die Vorstellung des Prinzenpaars auf: Kaum verabschiedete er Prinzessin Sabrina II. mit dem Talent von Rembrandt (Schlegel) und Prinz Matthias II. Schmittchen Schreiner mit den elastischen Beinen (Schmitt) und dankte ihnen für die würdige Präsenz, wurden die närrischen Insignien der Macht an Prinzessin Irina I. (Henn) und Prinz Andreas III. (Michel) übergeben. Natürlich wurde auch nicht vergessen, den "Prinzenjägern" Bernhard Schmitt und Markus Greß zu danken: "Auf euch ist einfach Verlass", rief Christian Elbert.

Beim obligatorischen Kuss auf das Sauschwänzchen gelobten die Elferräte, bis Aschermittwoch fröhlich singend dem Prinzenpaar zu dienen.

Nach dem gemeinsamen "Vogellied" zog die "Vogelschar" in die FG-Scheune, wo die Plattenparty mit DJ Dominik Franzwa eine ebenso stimmungsvolle wie lange Nacht eröffnete.