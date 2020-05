Hardheim. (RNZ/mün) Es ist ein scheues Tier und plötzlich wurde es von einer Wildkamera geknipst, die eigentlich die Biberpopulation rund um Hardheim dokumentieren soll. Es war Sonntag, 3. Mai, als um 2.54 Uhr eine Wildkatze vor die Kameralinse lief. Wildkatzen sind Einzelgänger, die meist nur bei Dunkelheit aktiv sind und auf Mäusejagd gehen. Daher werden sie nur selten beobachtet.

"Die Merkmale auf den Fotos sprechen eindeutig für eine Wildkatze, auch wenn uns natürlich derzeit noch kein genetischer Nachweis vorliegt." Dieser würde die letzten Zweifel beseitigen, sagt der Wildtierbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises Tobias Kuhlmann.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) habe zwischenzeitlich die entstandenen Fotos ebenfalls analysiert und kam dabei zum gleichen Ergebnis, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt.

Die europäische Wildkatze hat mit Hauskatzen wenig gemeinsam. Trotzdem werden sie häufig verwechselt. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Wildkatzen und "wildfarbenen" Hauskatzen sei der dickere, geringelte und stumpf endende Schwanz der Wildkatze. Markant sei auch der dunkle Aalstrich auf dem Rücken, der bei Wildkatzen stets an der Schwanzwurzel aufhört.

Das Streifgebiet eines Katers könne bis zu 3000 Hektar betragen. Um so größer ist die Freude des Wildtierbeauftragten, dass das scheue Tier bei Hardheim fotografiert werden konnte. Das zeige, dass der Odenwald noch intakte Habitate und Landschaftsstrukturen habe, in denen sich die Wildkatze wohlfühlt. Wildkatzen leben vor allem in Laub- und Mischwäldern, von denen es im Odenwald noch vergleichsweise viele gibt.

Info: Hinweise zu Wildkatzen sollen dem Wildtierbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, Tobias Kuhlmann (E-Mail: tobias.kuhlmann@neckar-odenwald-kreis.de), gemeldet werden.