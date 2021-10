Hardheim. (kn) Die Verantwortlichen des TV Hardheim haben sich nach intensiven Diskussionen dazu entschieden, ab sofort das 2G-Optionsmodell der Landesregierung Baden-Württemberg bei allen Heimspielen der Jugend und der Aktiven umzusetzen. Einfach haben sich die Verantwortlichen die Entscheidung nicht gemacht, da man "generell niemanden ausgrenzen möchte".

Für Ungeimpfte fällt das Anfeuern am Spielfeldrand damit aus. "Für alle, die jetzt leider nicht mehr in die Sporthalle können, bietet der TV Hardheim weiterhin einen Livestream an. Somit besteht die Möglichkeit, von zuhause aus die Daumen zu drücken", teilen die Verantwortlichen mit.

Der Zutritt ist also nur noch geimpften oder genesenen Personen gestattet. Ein negativer PCR- oder Schnelltest reicht demnach nicht aus. Diese Regelung gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, müssen einen negativen Antigentest vorlegen. Ebenso ausgenommen vom Zutrittsverbot sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, und Personen, für die es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt.

Dazu zählen aktuell noch Schwangere und Stillende, da es für diese erst seit 10. September eine allgemeine Impfempfehlung des Expertengremiums gibt. Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie zweimal pro Woche in der Schule getestet werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der Schule.

Die Maskenpflicht besteht während der Einlassphase – also vom Anstellen bis zum Ende der Kontrollmaßnahmen. Danach entfällt die Pflicht für Besucher.

Info: Tickets für die Heimspiele können unter www.handballhardheim.de oder an der Abendkasse erworben werden.