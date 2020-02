Eine beeindruckende Narrenschar hatte sich am Sonntagnachmittag in „Schwomeri“ versammelt, um den Motivwagen, Fußgruppen und Krachkapellen zuzujubeln. Foto: Janek Mayer

Schweinberg. (jam) Ob Wölfe, Klohns, Cowboys, Schnapsbrenner oder Klingemänner – für sie alle gab es am heutigen Sonntag nur ein Ziel: das "kleine fränkische Narrentreffen in Schwomeri". Dort formte eine bestens gelaunte Narrenschar eine Gasse, durch die eindrucksvolle 124 Gruppen zogen. Vom mit Liebe zum Detail verzierten Motivwagen über begeisternd aufspielende Krachkapellen hin zu bunt kostümierten Fußgruppen war beim Umzug der "Lustigen Vögel" in Schweinberg alles vertreten, was den Zuschauern am Wegesrand und der Prominenz auf der "Ehrentreppe" die Herzen höherschlagen ließ.

Dass sich die "Lustigen Vögel" von schlechtem Wetter nicht unterkriegen lassen, hatten sie vor zwei Jahren bewiesen – bei Schneefall. Davon war man diesmal weit entfernt. Bei sommerlichen Temperaturen und ausgelassener Feierlaune wurde es manchem "Lustigen Vogel" sogar so warm, dass er sein Federkleid ablegen oder zumindest an einer der vielen gut bestückten "Vogeltränken" ein kühlendes Getränk zu sich nehmen musste.

Die Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings waren in Schweinberg wie gewohnt stark vertreten, und auch zahlreiche weitere Gruppen und Motivwagen befreundeter Vereine präsentierten sich dem närrischen Publikum. Aus dem Altkreis Buchen waren neben den gastgebenden "Lustigen Vögeln" die "Hordemer Wölf", die "Stedemer Beesche", die "Höpfemer Schnapsbrenner", die "Fidelen Affen", die "Rouschebercher Milchsäuli", die "Klingemänner Waldhausen", die "Aaldemer Dunder", die "Heeschter Berkediebe", die "Hettemer Fregger", die "Morrehexen" aus Buchen sowie die KLJB Gerichtstetten und das Jugendhaus Erfeld mit dabei.