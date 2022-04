Hardheim. (adb) Sie ist zwar ein Naturdenkmal, hätte aber durchaus zur Gefahr für den ruhenden und fließenden Verkehr werden können: Die Rede ist von der Linde an der Josefskapelle. Der unmittelbar an der B27 zwischen Hardheim und Höpfingen stehende Baum war vor allem im Kronenbereich so geschwächt, dass er am Montag aufwendigen Baumpflege- und Sicherungsmaßnahmen unterzogen wurde.

"Im Zuge einer Baumschau war akuter Handlungsbedarf aufgefallen, so dass der Baum vor rund sechs Wochen provisorisch mit Spanngurten abgesichert wurde", teilten Bauamtsleiter Daniel Emmenecker und Bauhofleiter Nico Beyer beim Ortstermin mit. Weitere Maßnahmen waren mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen, da die über 400 Jahre alte Linde den Stellenwert eines Naturdenkmals genießt.

Als Hauptproblem hatte sich das stark angerissene Kronenteil erwiesen: "Es wäre bei stärkerem Wind oder auch Nassschnee wohl zwischenzeitlich weggebrochen, wenn wir es nicht mit dem Gurt fixiert hätten."

Das sei vor allem für den Verkehr der rund um die Uhr gut frequentierten B27, aber auch für Besucher der Josefskapelle und des Rastplatzes gefährlich gewesen: "Die Gemeinde steht in der Verkehrssicherungspflicht", schilderte Daniel Emmenecker. Auch besitzt die Linde einen naturhistorisch hohen Wert und gilt nicht nur aufgrund ihres ortsbildprägenden Charakters als erhaltenswert.

Gemeinsam mit dem örtlichen Fachmann Thomas Henn von der Firma Henn-Gartenbau und Andreas Schätzlein (Helmstadt) schritt man am Montagmorgen zur Tat. Das beschädigte Kronenteil – der Riss war in den letzten Wochen noch größer geworden – wurde geschlossen und mit quer durch den Baum gezogenen Edelstahlstreben verbolzt. Danach zog man spezielles Kronensicherungsmaterial ein, ehe die Fachleute den Baum um etwa 1,5 Meter verkürzten.

"Da Wind und Höhe die größte Last für marode Bäume sind, muss dem Wind die Angriffsfläche genommen werden", begründete Andreas Schätzlein den Schritt. So könne Personengefahr nunmehr ausgeschlossen werden.