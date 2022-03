Hardheim. (pol/mare) Am Donnerstagmittag kam es in Hardheim zu einem Brand auf einer Fläche von circa 800 bis 1000 Quadratmetern. Das berichtet die Polizei.

Ein 73-Jähriger wollte gegen elf Uhr auf seinem Hausgrundstück in der Straße "In der Schleid" diversen Holzabfall verbrennen. Das Feuer verselbstständigte sich und setzte eine angrenzende Hangwiese mit Büschen und Bäumen in Brand. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte den Brand löschen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Hardheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Freitag, 25. März 2022, 11.13 Uhr

Trinkwasser in Hochbehälter kontaminiert

Mehrere Straßen in Hardheim sind nach einem Brand "In der Schleid" betroffen. Das Wasser in den betreffenden Bereichen muss vorerst abgekocht werden.

Hardheim. (RNZ/pm) Obstbäume und Büsche brannten in Hardheim am Donnerstag auf einer Wiese mit einer Fläche von 800 bis 1000 Quadratmetern in der Straße In der Schleid. Gegen 12 Uhr wurde daher die Feuerwehr alarmiert, die den Brand unter Kontrolle bringen konnte. Auch die Polizei war nach eigenen Angaben vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Gemeinde Hardheim teilte außerdem mit, dass im Zuge des Brandeinsatzes der Feuerwehr das Trinkwasser im Hochbehälter Kreuzberg kontaminiert worden sei. Der Hochbehälter wurde vorübergehend vom Netz genommen. Die Versorgung erfolgt vorübergehend über die Niederzone. Zunächst sei durch das Wasserwerk zu chloren. Das Gesundheitsamt habe angeordnet, das Wasser in den betreffenden Bereichen vorerst abzukochen. "Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine reine Vorsichtsmaßnahme", so die Gemeinde. Betroffen seien folgende Straßenzüge:

> Adolf-Seeber-Straße

> Am Kreuzberg

> Am Mühlgraben

> Bahnhofstraße

> Bretzinger Straße (links ab Hausnummer 31, rechts ab Hausnummer 14)

> Gustav-Eirich-Straße

> Ignaz-Schwinn-Straße

> In der Schleid

> Walldürner Straße (links ab Hausnummer 41, rechts Hausnummer 50)

Nach erfolgter Behälterreinigung ergeht eine entsprechende Information. Das Abkochgebot gilt bis zur Entwarnung fort.

Für Rückfragen ist die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 06283/5820 erreichbar.