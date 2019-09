Hardheim/Frankfurt. (rüb) Es war eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik: Rund 1200 Polizisten durchsuchten im Februar 2013 bundesweit 130 Anwesen. Der Höhenflug der S&K-Gruppe war abrupt gestoppt, was auch Folgen für Immobilien in der Region hatte. Prominentestes "Opfer" war der Hardheimer Erfapark. 11.000 Geschädigte, ein Mammutprozess vor dem Frankfurter Landgericht und eine Schadenssumme im dreistelligen Millionenbereich.

S&K, zwei Jungunternehmer aus dem Raum Miltenberg, sorgten monatelang für Schlagzeilen. Nun widmet das ZDF dem aus Großheubach stammenden Jonas Köller und seinem Geschäftspartner Stephan S. eine ausführliche Dokumentation: In der Finanzskandal-Reihe "Abgezockt!" richtet ZDFinfo den Fokus am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr auf "die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe".

Der sehenswerte Film beleuchtet "einen der schillerndsten Finanzskandale der Bundesrepublik" von den Anfängen in der beschaulichen unterfränkischen Heimat der beiden bis zur Gegenwart. Gedreht wurde unter anderem in Miltenberg. Jens Raab, Redaktionsleiter des Aschaffenburger Main-Echos und einer der besten Kenner des Falls, kommt zu Wort und zeichnet den Weg der beiden Jungunternehmer von den ersten Erfolgen in der Selbstständigkeit bis hin zu ihren millionenschweren Geschäften nach. Während sie zu Beginn ihrer Tätigkeit Immobilien günstig erwarben, sanierten und mit Gewinn weiterverkauften, drehte sich das Rad mit der Zeit dann immer schneller.

Die Unternehmer sollen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, der vor Gericht letztendlich nicht bewiesen werden konnte, mit ihrer Immobiliengruppe ein Schneeballsystem installiert haben. Mit versprochenen Traumrenditen von bis zu zwölf Prozent pro Jahr brachten sie allzu leichtgläubige - oder gierige (?) - Anleger dazu, ihnen ihr Erspartes anzuvertrauen.

Jonas Köller am 14. Januar 2010 vor dem Erfapark. Foto: Busch

Die Anlegergelder sollen aber nicht komplett in Immobilien investiert worden sein, sondern teilweise für den opulenten Lebensstil der Firmengründer zweckentfremdet worden sein. Genüsslich werden in der Dokumentation Belege geliefert: Fotos von ausschweifenden Partys, schweren Autos und leichten Damen. Von Münzbädern im Stil von Dagobert Duck ist ebenfalls die Rede.

Bei seinen Auftritten in Hardheim gab sich Jonas Köller deutlich seriöser: Nachdem S&K zum Jahreswechsel 2009/10 den Erfapark erworben hatte, versprach Köller im Januar 2010 im Interview mit der RNZ, das darniederliegende Einkaufszentrum wieder auf Vordermann zu bringen. Das war nicht gelogen, denn in den Erfapark investierte S&K richtig Geld, und mit Rewe wurde auch der versprochene Ankermieter präsentiert.

Doch das Glück war nur von kurzer Dauer: Zunächst kündigte Rewe nach nur eineinhalb Jahren den Mietvertrag, dann wurden die S&K-Geschäftsführer verhaftet, und der Erfapark war nun endgültig am Tiefpunkt angekommen.

Erstmals seit dem Prozess, der 2017 mit Haftstrafen von jeweils achteinhalb Jahren für die beiden Hauptbeschuldigten endete, meldet sich Jonas Köller in der ZDF-Dokumentation zu Wort: Den Betrugsvorwurf weist er dabei von sich. Wie sein früherer Kompagnon S. ist auch Köller vorläufig auf freiem Fuß. Doch die entscheidende Frage beantwortet er nicht: Was ist mit den restlichen Millionen geschehen? Sie wurden bis heute nicht gefunden ...

Info: Die Dokumentation "Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe" ist am Mittwoch auch um 20.15 Uhr bei ZDFinfo zu sehen. Im Hauptprogramm des ZDF wird der Film von Carla Röthig am selben Abend ab 1.10 Uhr wiederholt.