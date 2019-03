Die bis zu 18 Tonnen schweren Module werden per Kran an ihren Bestimmungsort gebracht. Alle Fotos: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Zwar mussten die Module - anders als beim ersten Bauabschnitt im Januar - diesmal nicht über die Rettungswache gelüpft werden, aber trotzdem war es am Dienstag faszinierend, mitzuverfolgen, wie der neue Bettentrakt Raum für Raum errichtet wird. Bis Donnerstag sollen die 16 Raummodule stehen, in denen sich acht moderne Patientenzimmer sowie Räume für die Endoskopie und die Intensivstation verbergen. Der neue Bettentrakt ist nötig, um die Unterbringung der Patienten zu verbessern. Durch die neuen Zimmer wird es möglich, in den kommenden Jahren die bestehenden Räume umzubauen und mit Duschen und Toiletten zu versehen.

Der erste Bauabschnitt - der Anbau an den OP, die chirurgische und die gynäkologische Belegpraxis - wurde im Januar verwirklicht. Seit Dienstag schweben per Kran die 16 Räume des zweiten Anbaus ein. "Ich bin sehr zufrieden, es läuft wie am Schnürchen", freut sich Bauherr Ludwig Schön, der das Spektakel ebenso wie zahlreiche Schaulustige beobachtet. Die Module sind rund neun Meter lang sowie jeweils etwa vier Meter breit und hoch. Sie wiegen bis zu 18 Tonnen, und doch wirken sie federleicht, wenn der riesige Kran sie in die Luft hebt und an ihren Bestimmungsort bugsiert. Da ist Millimeterarbeit gefragt, denn schließlich müssen später die Türöffnungen und die Anschlüsse des bestehenden Gebäudes mit denen des Neubaus übereinstimmen. Hergestellt wurden die Module im thüringischen Krölpa, in einem Zweigwerk der Firma Cadolto.

In den nächsten Wochen werden Bestand und Neubau miteinander verbunden, so dass die neuen Räume voraussichtlich ab Mai genutzt werden können. Die Einweihung der vier Millionen Euro teuren Baumaßnahme ist - in Verbindung mit einem Tag der offenen Tür - für Sonntag, 30. Juni, geplant.

Probleme gebe es derzeit nur mit dem Aufzug, dessen Anlieferung auf sich warten lasse, so der Verwaltungsleiter. Doch das sei nicht das Verschulden der Firma Cadolto, sondern des Herstellers. Auf Grund der positiven Erfahrungen ist es wahrscheinlich, dass der Krankenhausverband auch bei der Erweiterung des Geriatriezentrums St. Josef in Walldürn auf die Modulbauweise setzen wird, verriet Schön.