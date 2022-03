Menschen aus Hardheim und Umgebung haben die Whatsapp-Gruppe „Hardheim for Ukraine“ gegründet. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Hilfe für ankommende Flüchtlinge. Es wurden aber auch schon einige Hilfspakete für Transporte an die polnisch-ukrainische Grenze gesammelt.

Hardheim. (dore) Einen alles andere als gewöhnlichen Start hatte die Gemeinderatssitzung am Montag: Der aktuellen Situation um den Ukraine-Krieg geschuldet, sprach Bürgermeister Volker Rohm unter den Augen der Bürgermeisterkandidaten Stefan Grimm und Daniel Weber zunächst über den aktuellen Sachstand, was Hilfsmaßnahmen in der Gemeinde Hardheim betrifft.

"Täglich kommen neue Menschen zu uns, die alles verloren haben, alles hinter sich lassen mussten, voll Sorge, Angst und Verzweiflung", so Rohm. Groß sei die Welle der Hilfsbereitschaft: "Viele von uns waren und sind schon aktiv und bereit, zu helfen, zu geben, zu teilen, zu versorgen." Damit diese Hilfe auch dort ankomme, wo sie gebraucht werde, hätten sich große Organisationen wie auch unzählige kleine Gruppierungen bereits gebildet. "Wir alle wollen helfen." Doch schnell zeige sich, dass manches zwar gut gemeint, aber nicht wirklich die Hilfe sei, die gebraucht werde. "Im Moment ist tatsächlich Geld das, was am meisten hilft und am nötigsten gebraucht wird."

Unorganisierte Sachspenden behinderten und erschwerten mehr, als sie nützten. Wohnraum in Sicherheit, geordnete Aufnahme und medizinische Versorgung, Zeit zum Ankommen und Eingewöhnen in einer fremden Welt seien für die Frauen und Kinder allererste Bedürfnisse. Schutz und Sicherheit im Kreis der Leidensgenossen, aber auch Respekt und Anerkennung im Umgang miteinander seien das Gebot der Stunde, auch wenn dies manchmal nur schwer zu verstehen sei.

"Auch die Mitarbeiter in Gemeindeverwaltung und Landratsamt tun alles, was möglich ist, doch das braucht Zeit, Geduld und Ordnung", betonte Rohm.

Aktionismus und unkoordinierte Maßnahmen seien – so gut sie gemeint seien – oft eher bremsend als förderlich. "Vertrauen wir also auf die Erfahrungen der Hilfsorganisationen und halten wir das bereit, was wir geben wollen, bis das Signal kommt, dass es gebraucht wird."

Wer Wohnraum zur Verfügung habe – ideal sei natürlich eine kleine abgetrennte Wohneinheit – könne dies beim Bürgerbüro im Rathaus anzeigen. "Wir kommen dann bei Bedarf auf die Anbieter zu." Das sei der momentane Sachstand. Sollten sich kurzfristige Änderungen oder Bedarfe ergeben, gebe die Gemeinde dies über die Homepage, Facebook, Instagram oder die RNZ bekannt.

Passend zum Thema meldete sich Anne Trovato im Rahmen der Einwohnerfrageviertelstunde, die zusammen mit anderen Hardheimern die Whatsapp-Gruppe "Hardheim for Ukraine" gegründet hat. In Hardheim sei eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft da, und um eine Möglichkeit zu finden, das Ganze zu bündeln, sei diese Gruppe entstanden. Das Hauptaugenmerk liege dabei auf der humanitären Hilfe für ankommende Flüchtlinge in der gesamten Gemeinde, auch Hilfstransporte an die polnisch-ukrainische Grenze seien schon unterstützt worden. "Wir konnte so für viele angekommene Menschen eine Erstversorgung organisieren, auf Basis von privaten Sachspenden, auch vielen privaten Hilfsangeboten, mithilfe von Hebammen, Dolmetschern, Apothekern, Kinderbetreuung." Die Gruppe, die 96 Mitglieder (auch außerhalb von Hardheim) zählt, stelle aber auch fest, dass man mit zunehmender Flüchtlingszahl an Kapazitätsgrenzen stoße.

In Hardheim gebe es viele parallele Hilfsaktionen, aber all die Hilfsbereitschaft bringe nur etwas, wenn man Hand in Hand arbeite und sich vernetze. Deshalb sei es für die Gruppe wahnsinnig wichtig zu erfahren, was der Plan der Gemeinde sei.

Bürgermeister Rohm freute sich über die Initiative nicht nur dieser, sondern auch einer anderen Gruppe in Schweinberg. Im Bürgerbüro gebe es mit Vanessa Busch eine feste Ansprechpartnerin für Wohnraum. Zunächst seien die Gemeinschaftsunterkünfte aufgefüllt worden. Momentan gebe es sehr viele Angebote für freien Wohnraum. "Wir koordinieren und bündeln das. Die Hilfe wird ein langwieriger Prozess werden, und deshalb ist es wichtig, nachhaltig zu helfen", betonte das Gemeindeoberhaupt.

Die Gemeinde plane, einen runden Tisch zu initiieren, wobei z. B. Kindergärten, Schulen, aber auch Ärzte und die Verwaltung zusammenkommen, um alles zu koordinieren. Zunächst sollten die Flüchtlinge aber erst einmal ankommen und sich einleben.