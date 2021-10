Hardheim. (dore) Nach einem Jahr Corona-Pause darf sich die Hardheimer Bevölkerung in diesem Jahr wieder auf den Weihnachtsmarkt freuen: Der Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Montagabend in der Aula des Walter-Hohmann-Schulverbunds grünes Licht für die traditionell dreitägige Veranstaltung, die von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. November, auf dem Schlossplatz stattfinden soll. Und zwar mit 2G-Regelung.

Der Wendelinusmarkt am 17. Oktober sei schon ein großer Erfolg gewesen, sagte Bürgermeister Volker Rohm eingangs. "Das hat gezeigt, dass ein Markt von der Bevölkerung sehr dankbar angenommen wird." In diesem Zuge lobte er auch die gute Vorarbeit von freiwilligen Helfern und dem Team der Gemeinde um Hauptamtsleiterin Mareike Brawek. Doch der Weihnachtsmarkt sei eine deutlich andere Größenordnung, was die Regeln betreffe, so Rohm.

Brawek erklärte, dass das Sozialministerium vor Kurzem einen Leitfaden herausgegeben habe, in dem erläutert wird, unter welchen Rahmenbedingungen eine Durchführung der Weihnachtsmärkte nach jetzigem Stand denkbar wäre. Sowohl bei der 3G-Regel als auch beim 2G-Optionsmodell müssten beispielsweise Eingangskontrollen durch Security-Personal durchgeführt werden. Außerdem müsse das Gelände umzäunt werden. "Das bedeutet für die Gemeinde einen personellen Mehrbedarf, mehr Aufwand und deutlich höhere Kosten", erklärte die Hauptamtsleiterin. Der Gemeinderat müsse entscheiden, ob die 3G-Regel oder das 2G-Optionsmodell auf dem Hardheimer Markt gelten solle.

Die Gemeindeverwaltung präferiere das 2G-Optionsmodell, so Brawek. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Weihnachtsmarkt hätten. Hierbei gebe es aber Ausnahmen. So erhielten auch Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre Zutritt. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, müssten einen negativen Antigentest vorlegen. Ebenso ausgenommen vom Zutrittsverbot seien Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, und Personen, für die es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gebe. Dazu zählten auch noch Schwangere und Stillende, da es hier erst seit dem 10. September eine allgemeine Impfempfehlung der Stiko gebe.

2G ist ohne Masken und einfacher zu kontrollieren

Im Gegensatz zur 3G-Regel gebe es beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe keine Maskenpflicht für die Besucher und man hätte weniger Aufwand, da die Kontrollen zur Einhaltung dieser und zum Testnachweis wegfielen, so Brawek. Wenn die Alarmstufe eintrete, gelte ohnehin das 2G-Modell. Sollte sich der Gemeinderat für 3G entscheiden und dann zum Zeitpunkt des Weihnachtsmarkts aber nur 2G möglich sein, müsse man dann wieder reagieren und umplanen. Auch unter diesem Gesichtspunkt sei der Aufwand mit einer Planung mit 2G von Beginn an weniger.

Die Alarmstufe tritt ein, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 12 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Nach Stand von Montag hat Baden-Württemberg eine Hospitalisierungsinzidenz von 3,8 und 230 belegte Intensivbetten. Angesichts steigender Infektionszahlen sei aber nicht auszuschließen, dass bis Ende November die Alarmstufe eintrete, meinte Brawek.

Bürgermeister Volker Rohm erklärte, dass "wir bezüglich der Absperrung und den Einlasskontrollen eine relativ einfache Situation auf dem Schlossplatz haben". Die wahrscheinlichste Variante sei, die Zugänge aus Richtung Kirchplatz und Schulstraße abzusperren und den Eingang aus Richtung Feuerwehrgerätehaus zu ermöglichen. Der Eingang über den Kirchplatz sei auch denkbar.

Im Anschluss entwickelte sich eine rege Diskussion unter den Gemeinderäten. Manuel Difloe sprach sich für die Variante mit der 3G-Regel aus, da "wir mit 2G Menschen ausgrenzen". Das werde dem Weihnachtsgedanken nicht gerecht. Hauptamtsleiterin Brawek erklärte hierzu, dass die Gemeinde die Impfkampagne unterstütze. "Wir wollen, dass sich die Menschen impfen lassen, um sich und andere zu schützen." Brigitte Scheuermann präferierte die 2G-Regel, weil es eine klare Regelung gebe, die Maskenpflicht wegfalle und man die Planungen bei einem starken Ansteigen der Infektionszahlen nicht wieder ändern müsse. Sie regte zudem an, die Vereine mit Informationen zu den Regeln auf dem Weihnachtsmarkt zu versorgen. Hauptamtsleiterin Brawek sicherte dies zu.

Gemeinderat Johannes Becker kritisierte die 2G-Variante, da man Menschen ausschließe und 2G ein "zweischneidiges Schwert" sei. Auch geimpfte Menschen könnten sich infizieren und das Virus verbreiten. Bürgermeister Rohm entgegnete dem, dass man mit der 3G-Regel mit Maskenpflicht für eine Minderheit andere Besucher eingrenze. Julia Göth wiederum beobachtete beim Wendelinusmarkt, dass die Besucher, auch wenn sie den Mindestabstand nicht einhalten konnten, keine Maske aufgesetzt hätten, "obwohl eigentlich Maskenpflicht gegolten hat". Deshalb sei sie für eine 2G-Regelung ohne Maskenpflicht.

Der Gemeinderat gab zunächst einstimmig grünes Licht für die Durchführung des Weihnachtsmarkts. Neun Räte sprachen sich für das 2G-Optionsmodell und vier Räte für die 3G-Regel aus.