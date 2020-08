Von Dominik Rechner

Hardheim. Christian Wolff übernimmt ab 1. September die Leitung der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen. Er folgt damit auf Pfarrer Andreas Rapp, der Anfang des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand ging. Seitdem war die Stelle vakant. Der 33-Jährige, der seine Kindheit und Jugend in Eberbach verbrachte, war zuletzt für zwei Jahre als Vikar in der Seelsorgeeinheit Konstanz-Altstadt im Dekanat Konstanz tätig. Am Samstag, 22. August, hat Pfarrer Wolff nun seine Wohnung im ersten Obergeschoss des Hardheimer Pfarrhauses bezogen. Wir haben mit ihm vor seinem Dienstantritt im Erftal über seine Erwartungen an die erste Pfarrstelle als leitender Seelsorger, die Corona-Krise und die Akzente, die er in der Seelsorgeeinheit setzen möchte, gesprochen.

Herr Wolff, was wissen Sie schon über die Gemeinden Hardheim und Höpfingen und die Menschen in der Seelsorgeeinheit?

Ich habe gemerkt, dass es hier ziemlich engagierte Leute gibt, die sich auch in der Corona-Zeit, als kein Pfarrer da war, sehr engagiert haben. Ich habe von verschiedenen Aktionen mitbekommen, z.B. den Freiluftgottesdiensten. Und ich habe gemerkt – das war auch so ein Grund, warum ich hierher gekommen bin – dass gerade auch der Pfarrgemeinderat versucht, einen geistlichen Weg zu gehen. Also mit Gott zusammen den Weg in die Zukunft zu gehen und zu fragen, was Gott will. Das drückt ja auch das Motto der Seelsorgeeinheit aus: die Emmaus-Jünger, die zusammen mit Jesus gegangen sind. Das hat mich sehr angesprochen. Ein Unterschied zu Konstanz – da war ich ja in der Altstadt – ist, dass es hier sehr vielfältig ist. Es gibt viele Dörfer und jedes davon hat seine Tradition. Ich bin gespannt darauf, das nach und nach kennenzulernen. Die Leute begegnen mir sehr offen und freundlich. Ich bin hier sehr positiv aufgenommen worden.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie Ihre erste Stelle als leitender Seelsorger an?

Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viele Erwartungen gestellt, weil ich alles erstmal kennenlernen möchte und dann schaue, was ich daraus machen kann. Ich bin zuversichtlich, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt, und hoffe, dass wir auch jetzt in der Corona-Zeit, in der man sich nicht ohne Einschränkungen versammeln kann, Wege finden, wie man das Gemeindeleben wieder lebendiger machen kann. Da kam von mir schon die Idee, dass man Gottesdienste auch mal anders gestaltet. Ich möchte auch anregen, dass die Leute daheim beten und Gottesdienste feiern im kleinen Kreis. Das ist ja auch in Corona-Zeiten möglich und das ist sowieso eine alte Tradition der Kirche, die man jetzt neu beleben kann. Ich bin gespannt, wie das so ankommt, und hoffe, dass das aufgegriffen wird, denn ich denke, das wäre auch eine große Bereicherung für das Leben in der Gemeinde.

Die Corona-Krise hat so manchen Menschen in Existenznöte gebracht. Wie kann der Glaube dabei helfen, wieder positiv in die Zukunft zu schauen?

Mich hat das auch alles erstmal verunsichert. Eine Zeit lang konnte man ja gar keine Gemeindegottesdienst feiern. Das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Geholfen hat mir dann zum einen die Sicherheit, dass Gott einen durch alle Krisen führt und er die große Konstante in der ganzen Unsicherheit ist, und zum anderen, dass man durch das Gebet auch trotz der räumlichen Trennung miteinander verbunden ist. Durch den Glauben wird man zur Solidarität animiert, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das hat mir nach der schwierigen Anfangsphase geholfen, mehr inneren Halt zu bekommen. Hier wurde den Menschen mit dem ökumenischen Hausgebet auch eine Idee gegeben, wie man zuhause Gottesdienste feiern kann. Ich selbst habe auch Leute angerufen und für sie gebetet.

Wie haben Sie persönlich die Hochphase der Corona-Krise ohne Gottesdienste erlebt?

Ich habe Gottesdienste im kleinsten Kreis mit meinen engsten Mitarbeitern gefeiert. Insgesamt war es eine ruhige Zeit.

In welchen Bereichen Ihrer Arbeit möchten Sie Akzente setzen?

Zum einen möchte ich überlegen, wie man Gottesdienste neu gestalten kann. Die Hausgebete habe ich ja bereits erwähnt. Ansonsten muss ich erstmal schauen, was man mit den Ministranten und Jugendgruppen machen kann. Das ist im Moment wegen den coronabedingten Kontaktbeschränkungen aber auch schwierig. Es ist, denke ich, wichtig, dass sie Möglichkeiten haben, sich vielleicht im kleinen Kreis zu treffen. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir das machen. Aber ich denke, da finden wir Wege.

Vor welchen Herausforderungen steht die katholische Kirche?

Die Volkskirche, wie es sie früher gab, wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil es nicht mehr so viele Mitglieder gibt und es nicht mehr so selbstverständlich ist, den Glauben zu leben. Da ist es wichtig, dass man überlegt, wie man den Glauben auch im Kleinen überzeugt leben kann. Die Herausforderung ist, dass wir selbst eine tiefere Beziehung zu Gott bekommen und dann auch andere dazu animieren.

Was hat bei Ihnen den Ausschlag gegeben, Pfarrer zu werden?

Ich bin im katholischen Glauben groß geworden und hatte auch Kontakt zur Schönstatt-Bewegung. Der Glaube an Gott war für mich schon als Kind und in der Jugend sehr sehr wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das sehr geholfen hat. Daher war es für mich das Bedürfnis, diesen Glauben auch weiterzugeben. Dass ich Pfarrer werde, hat sich angebahnt, entschieden habe ich es aber erst nach dem Abi.

Wobei schöpfen Sie Kraft für Ihre Arbeit als Seelsorger?

Ich bin gerne draußen in der Natur, wandere gerne, mache Spaziergänge. Außerdem lese ich gerne, besuche Familie und Freunde. Und das Gebet ist mir natürlich sehr wichtig, das gibt mir viel Kraft.