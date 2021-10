In der Hardheimer Ortsdurchfahrt herrscht oft ein hohes Verkehrsaufkommen. Der Gemeinderat nahm nun in seinen Lärmaktionsplan auf, die Möglichkeit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf der B27 und in allen weiteren Ortsdurchfahrten zu prüfen. Archivfoto: dore

Hardheim. (dore) Bekommen die Ortsdurchfahrten in Hardheim, Bretzingen, Erfeld und Gerichtstetten eine Tempo-30-Regelung? Oder nur die B27, die durch die Kerngemeinde verläuft? In den Lärmaktionsplan, den der Gemeinderat am vorgestrigen Montagabend absegnete, wurde dieser Wunsch zumindest aufgenommen. Die Entscheidungsbefugnis liege aber beim Regierungspräsidium Karlsruhe, wie Bürgermeister Volker Rohm betonte.

In seiner Sitzung am 19. Juli hatte das Gremium bereits dem Entwurf des Lärmaktionsplans zugestimmt, den das Büro Accon ausgearbeitet hatte. Während der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen einige Stellungnahmen aus den Reihen der Bürger bei der Gemeinde ein. Deshalb wurde der Entwurf nun um einige Punkte ergänzt, wie der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Popp erklärte. So steht jetzt in der neuen Fassung folgender Passus: "(Neben der B27) sind aber auch die Ortsdurchfahrten der L508, L514 und L521 innerhalb der Kerngemeinde sowie die Ortsdurchfahrten der L514 und L579 in den Ortsteilen Bretzingen, Erfeld und Gerichtstetten stärkeren Lärmbelastungen ausgesetzt. Die Verkehrsbelastungen liegen dort aber (noch) unterhalb des Schwellenwerts der Lärmaktionsplanung." In der gesamten Ortsdurchfahrt der B27 in Hardheim – und vor allem im Ortskern – wurden dagegen bereits Gebäude festgestellt, bei denen die Lärm-Auslösewerte überschritten werden.

Ein ganz entscheidender Punkt sei laut Popp, dass einige Maßnahmen nun nicht nur aufgenommen wurden, sondern von der bisherigen langfristigen Einordnung in kurzfristige Maßnahmen geändert wurden. Dazu zählt, dass bei anstehenden Fahrbahnsanierungen der Ortsdurchfahrt Hardheim (B27 sowie L508, L514, L521 und L579) beim Baulastträger die Verwendung eines lärmarmen Fahrbahnbelages (Verbesserung geschwindigkeitsabhängig ca. zwei bis vier Dezibel) vorgeschlagen wird. Außerdem soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der gesamten Ortsdurchfahrt der B27 von 50 km/h auf 30 km/h beschränkt werden. Gleiches soll für die gesamte Ortsdurchfahrt der L508 (Hardheim-Rüdental), L514 (Hardheim-Bretzingen) und L521 (Hardheim Richtung "Wohlfahrtsmühle") in der Kerngemeinde sowie in den Ortsdurchfahrten der L514 und L579 in Bretzingen, Erfeld und Gerichtstetten erreicht werden. Kurzfristig, das heißt in diesem Fall in den nächsten fünf Jahren.

Bei den langfristigen Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm wurden ebenfalls einige Punkte ergänzt. So sollen weitere Smileys (zur Geschwindigkeitsanzeige der Verkehrsteilnehmer) aufgestellt, der Lärmschutz in der Bauleitplanung stärker berücksichtigt und Schadstellen im Fahrbahnbelag regelmäßig ausgebessert werden.

Bei den kurzfristigen Maßnahmen bleibt die Errichtung eines Kreisels am Ortseingang aus Richtung Tauberbischofsheim ebenso bestehen wie bei den langfristigen Strategien der Wunsch nach der Umgehungsstraße. Bezüglich dieser meldete sich Helmut Popp aus den Reihen der Bürger zu Wort, der in der Wertheimer Straße in Hardheim unterhalb der Kirche wohnt. "Hier fängt der Schwerlastverkehr schon morgens um 4 Uhr an. Teilweise wackeln die Gläser in den Schränken", klagte Helmut Popp. Er regte an, die Bürger abstimmen zu lassen, wie sie zur Umgehungsstraße stünden. Bürgermeister Rohm erklärte hierzu jedoch, dass die Umgehungsstraße im derzeit gültigen Bundesverkehrswegeplan (2016 bis 2030) nur den Status "erweiterter Bedarf mit Planungsrecht" habe. Das bedeute im Klartext: In diesem Zeitraum besteht keine reelle Chance auf eine Verwirklichung. Martin Greulich, der in der Walldürner Straße (B27) in Hardheim wohnt, wollte wissen, was kurzfristig im Falle der Geschwindigkeitsbegrenzung in den Ortsdurchfahrten heiße. Bauamtsleiter Daniel Emmenecker sagte dazu, dass der Antrag beim Regierungspräsidium eingereicht werde. "Die Entscheidung liegt aber nicht bei uns, sondern bei der höheren Behörde." Somit könne man auch nichts Genaues zum Zeitraum sagen.

Der Gemeinderat beschloss schließlich einstimmig den Lärmaktionsplan und den Auftrag an die Verwaltung, diesen an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zu übermitteln.