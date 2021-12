Hardheim/Höpfingen. (rüb) Nachrichtenflaute herrscht seit Monaten rund um die Pläne für den Bau des interkommunalen Windparks "Kornberg". Seit vergangenem Mittwoch ist bekannt, dass der geplante Erörterungstermin nicht in Präsenz, sondern online stattfinden wird. Dabei werden auch die Einwendungen der Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz (BGN) behandelt, die seit inzwischen sieben Jahren gegen die Errichtung von fünf Anlagen zwischen Bretzingen und Höpfingen kämpft. Wir haben bei der BGN nachgefragt: Vorsitzender Dieter Popp hat die Fragen der RNZ beantwortet.

Die Erörterung findet nicht in Präsenz, sondern nur online statt: Ist das für die Bürgerinitiative ein Problem?

Aufgrund der aktuellen Coronalage können wir das natürlich verstehen, denn die Gesundheit aller geht vor. Generell ist das kein Problem, aber sehr ärgerlich, da der Projektierer nicht "face to face" Rede und Antwort stehen muss. Die zahlreichen Bürger und Bürgerinnen, die Einwendungen abgegeben haben, werden keine Möglichkeit bekommen, persönlich vom Projektierer eine Antwort zu erhalten, sondern diese nur schriftlich bekommen.

Nach RNZ-Informationen hat die BGN beim Landratsamt inzwischen eine Ergänzung zu ihren Einwendungen eingereicht. Stimmt das?

Ja, ergänzend zu den bereits sehr vielen vorgebrachten naturschutzrechtlichen Beeinträchtigungen beziehen wir uns auf den Managementplan "Natura 2000", der inzwischen rechtsgültig ist. Die darin aufgeführten Gebiete sollen erhalten und geschützt werden. Der Kornberg befindet sich genau im Natura-2000-Gebiet. Somit liegen weitere erhebliche naturschutzrechtliche Beeinträchtigungen vor, die den Bau von Windkraftanlagen nicht erlauben. Es gilt im gesamten Gebiet ein Verschlechterungsverbot. Anfang des Jahres hat die EU-Kommission bereits beschlossen, Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen, weil unser Land gegen die Richtlinien zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume in solchen Gebieten verstoßen hat. Daher steht es für uns außer Zweifel, dass eine Genehmigung der Windkraftanlagen am Kornberg nicht möglich ist und ein Bau auch gegen höherrangiges EU-Recht verstoßen würde. Dem Managementplan kann man außerdem entnehmen, dass sich am Kornberg äußerst hochwertige Waldmeister-Buchenwälder befinden, die ebenfalls besonders schützenswert sind. Das Verbot der Rodung dieser Buchenwälder steht selbst im neuen Koalitionsvertrag. Zudem würden die durch Rodung auftretenden Waldöffnungen eine Veränderung der Waldstrukturen zur Folge haben. Dies würde vor allem die Fledermauspopulation mit den am Kornberg vorkommenden äußerst seltenen Arten gefährden.

Vor Kurzem ging ein Urteil aus Frankreich zum Thema Infraschall durch die Medien, bei dem ein Windparkbetreiber zu einer Schadensersatzzahlung wegen Gesundheitsgefährdung der Anwohner verurteilt wurde. Wie schätzen Sie das Urteil und mögliche Auswirkungen auf Entscheidungen in Deutschland ein?

Wir hoffen sehr, dass die vielen Menschen, die auch hier in Deutschland gesundheitlich durch Windkraftanlagen beeinträchtigt sind, endlich ernst genommen werden und dass diese Tatsache ab sofort hoffentlich auch schon in der Planungsphase von Windkraftanlagen Berücksichtigung findet. Zu wünschen wäre weiterhin, dass diese Erkenntnis nicht einfach unter den Tisch gekehrt wird, nur um den schnellen Ausbau der Windkraft nicht zu gefährden. Deutlicher wird es noch, wenn man sich das Urteil in Frankreich genauer anschaut. Die dortigen Anlagen waren lediglich 93 Meter hoch und standen zwischen 700 und 1300 Meter von der Wohnbebauung entfernt. Die Anlagen am Kornberg sind mit weit über 200 Metern Höhe deutlich größer und stehen in ähnlichen Abständen zu Wohngebieten. Es braucht wohl keiner weiteren Erwähnung, welche Gesundheitsgefahren hier dann auf die Anwohner zukommen würden, denn schließlich ist der deutsche Infraschall nicht ungefährlicher als der in Frankreich.

Sie kämpfen seit sieben Jahren gegen die Windparkpläne der Zeag. Fühlen Sie sich durch solche Urteile und durch den Managementplan in Ihren Argumenten bestätigt?

Selbstverständlich fühlen wir uns bestätigt in unseren Aussagen, die wir von Anfang an gegenüber dem Gutachter des Projektierers getroffen haben. Von diesem wurde ja immer wieder behauptet, dass es keine naturschutzrechtlichen Einwände gäbe, die gegen den Bau der Windkraftanlagen am Kornberg sprechen. Wenn es tatsächlich keine Hindernisse zum Bau der Windkraftanlagen gäbe, würden sich diese mit Sicherheit schon lange drehen. Sehr viele Erkenntnisse des Gutachters konnten wir widerlegen oder teilweise gar das Gegenteil beweisen. Deshalb ist es in keinster Weise für uns nachvollziehbar, weshalb die Zeag nach wie vor an diesem Gutachter festhält. Ein Schelm, der Böses dabei denkt!

Der Managementplan ist eine gute Sache. Wirklich Sinn ergibt er aber nur, wenn auch tatsächlich nach dessen Vorgaben gehandelt und das Verschlechterungsverbot nicht durch irgendwelche Ausnahmeregelungen ausgehebelt wird. Ein weiteres "Gschmäckle" kommt dann natürlich auf, wenn der vorgenannte Gutachter solch zweifelhafte Ausnahmeregelungen angeblich seriös in sein Gutachten einarbeitet.

Was hätte aus Ihrer Sicht anders laufen können, laufen müssen?

Wir begrüßen es absolut, dass zum Beispiel bei der Frage, ob Windkraftanlagen im Gebiet "Annwande" bei Waldstetten und Altheim gebaut werden sollen, die Bürger von Anfang an mit einbezogen werden, gar mit der Zusage, vom Vorhaben gänzlich Abstand zu nehmen, falls sich die Bürgerschaft dagegen ausspricht. Das hätten wir uns am Kornberg auch gewünscht, dann wäre uns und allen Beteiligten viel Ärger erspart geblieben.

Der politische Wille ist indes klar: Die Windenergie in Baden-Württemberg soll weiter ausgebaut werden. Zwei Prozent der Fläche sollen für erneuerbare Energien verwendet werden. Haben Sie angesichts dieser Vorgaben überhaupt eine Chance, ein solches Projekt zu verhindern?

Die pauschale Aussage, dass zwei Prozent der Fläche von Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt werden muss, kann doch nicht bedeuten, dass man jetzt überall und ohne Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Belange Windkraftanlagen bauen kann. Alternative Energiegewinnung macht da Sinn, wo die Natur nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, wo Mensch und Tier keine gesundheitlichen Nachteile erleiden. Da passt das Zitat von Reinhold Messner sehr gut: "Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will, die Natur." Wir halten es nach wie vor für schizophren, für Windkraftanlagen hektarweise Wälder zu roden, um dann noch von grünem Strom zu sprechen. Sollten die geplanten Windkraftanlagen am Kornberg tatsächlich genehmigt werden, müsste man sich schon die Fragen stellen, wie, warum und unter welchen Voraussetzungen eine solche Genehmigung erteilt werden konnte. Denn außer den enormen naturschutzrechtlichen Beeinträchtigungen kommt noch die Gefährdung des Flugverkehrs sowie des wirtschaftlichen Weiterbetriebs des Walldürner Flugsporthafens hinzu. Klar ist auch uns inzwischen zu Ohren gekommen, dass es angeblich ein Gutachten des Projektierers geben soll, welches diesbezüglich anderstlautend ausfällt. Auch hierzu sagen wir nur, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Kaum vorstellbar, wenn dann Menschen zu Schaden kommen. Gespannt darf man auch sein, wer dann hierfür die Verantwortung übernimmt.