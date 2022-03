Hardheim. (ies) Viel Lob, große Emotionen, stehende Ovationen, aber auch eine neue Aufbruchstimmung prägten die Mitgliederversammlung des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus" am Mittwochabend in der Erftalhalle. Mit bewegenden Worten wurden drei Gründungs- und Vorstandsmitglieder – der langjährige Vorsitzende Fritz-Peter Schwarz, Schatzmeister Roland Reinhard und Simone Richter – verabschiedet. Eine Ära ging zu Ende, eine neue begann: In Zukunft steht dem Verein ein Triumvirat, bestehend aus Tobias Künzig, Brigitte Scheuermann und Dr. Petra Sitterberg, vor. Auch für den Beirat wurden neue Mitstreiter gefunden.

Überaus eindrucksvoll war der Rückblick auf die zwei zurückliegenden Geschäftsjahre. Das Resümee: Das Interesse am Hardheimer Krankenhaus ist nach wie vor sehr groß, denn: "Der ländliche Raum hat ein Anrecht auf eine gute Gesundheitsvorsorge", hieß es. Und Bürgermeister Rohm ergänzte: "Die Pandemie hat nur allzu augenfällig gezeigt, wie wichtig eine dezentrale Gesundheitsversorgung auch in kleinen Häusern ist."

Hintergrund > Anstelle eines Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter gibt es nun ein Vorstandssprecherteam mit drei gleichberechtigten Personen. Diese übernehmen jeweils eine Patenschaft für eine der drei Krankenhausabteilungen (in Klammern): Tobias Künzig (Gynäkologie), Brigitte Scheuermann [+] Lesen Sie mehr > Anstelle eines Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter gibt es nun ein Vorstandssprecherteam mit drei gleichberechtigten Personen. Diese übernehmen jeweils eine Patenschaft für eine der drei Krankenhausabteilungen (in Klammern): Tobias Künzig (Gynäkologie), Brigitte Scheuermann (Chirurgie und Orthopädie) und Dr. Petra Sitterberg (Innere Abteilung). > Neue Schatzmeisterin ist Christina Hauck, Schriftführer bleibt Josef Ruppert. > Pressesprecher sind Ingrid Eirich-Schaab und Rüdiger Busch. > Beisitzer sind Matthias Bechtold, Norbert Dargatz, Rainer Dietz, Christoph Gärtner und Elmar Günther. Als Kassenprüfer fungieren Lars Ederer und Hans Laub. > Drei Gründungsmitglieder wurden aus dem Vorstand verabschiedet. > Anfallende Ehrungen werden in der 20-Jahr-Feier des Fördervereins am Dienstag, 15. März, vorgenommen. > Simone Richter gehörte von 2002 bis 2004 und von 2006 bis heute dem Vorstand an. Ihre kreativen Ideen und politischen Verbindungen waren sehr geschätzt. > Roland Reinhard fungierte seit der Vereinsgründung vor 20 Jahren als Schatzmeister. "Er hat seine Aufgabe in bester Art und Weise erfüllt", hieß es in der Laudation. Seinem Engagement war es zu verdanken, dass der Förderverein aus dem Nachlass einer Hardheimer Bürgerin, die anonym bleiben wollte, 31.725 Euro erhielt. > Fritz-Peter Schwarz ist Mitbegründer und Mitinitiator des Vereins und seitdem Macher, Gestalter, Organisator, Zugpferd und Aktivposten. Seit 2017 als Vorsitzender und davor als Stellvertreter rechte Hand der Vorsitzenden, vereinte er Würde und Kompetenz im jeweiligen Amt. Quasi hauptberuflich führte Schwarz seine ehrenamtliche Tätigkeit aus. Er pflegte stets gute Verbindungen zu Krankenhaus, Rathaus und politischen Gremien und war sich für keine Arbeit zu schade, wenn es um das Wohl des Krankenhauses ging. ies

Coronabedingt mussten im Berichtzeitraum viele Vorhaben abgesagt werden. Dazu gehörten die Kooperation mit der Schule und Arztvorträge. Letzteren ist es mit zu verdanken, dass viele Patienten aus den umliegenden Gemeinden ins Hardheimer Krankenhaus kamen, wie Fritz-Peter Schwarz im Rückblick aufzeigte. Bislang gab es 88 solcher Arztvorträge mit 5750 Zuhörern in der Region.

Erwähnung fand auch der Mitgliederstand von 1170 Personen. Die über 35.000 ausgegebenen Exemplare der immer wieder aktualisierten Krankenhaus-Broschüre hat der Verein allesamt finanziert. "Der tolle, informative Internetauftritt" des Fördervereins ist dem Internetbeauftragten Klaus Rubel zu verdanken. Er hat inzwischen ehrenamtlich auch vier Ordner mit rund 900 Presseartikeln digitalisiert.

Wichtig war dem Förderverein die Kommunikation mit der Krankenhausleitung und den Ärzten, die in Zukunft sogar noch durch "Patenschaften" der Vorstandssprecher verstärkt werden soll .

"Die ideelle Unterstützung reicht aber nicht aus, wir sind auf Spenden angewiesen", fuhr Schwarz im Rückblick fort. Ohne diese wäre vieles nicht möglich. So konnten seit Vereinsgründung 827.011 Euro in beispielhaften Einsätzen für das Patientenwohl an das Krankenhaus übergeben werden. In den letzten Jahren wurden dank dieser Gelder zwei neue Besucherzimmer, ein mobiles EKG und zwei Mobilisierungsstühle finanziert, die es sonst wahrscheinlich nicht gäbe.

Der zugesagte Investitionszuschuss für die beiden Neubauten in Höhe von 200.000 Euro ist fast abbezahlt. Noch im ersten Quartal 2022 sollen die restlichen 40.000 Euro überwiesen werden.

Es war der letzte Jahresrückblick von Fritz-Peter Schwarz. Mit bewegten Worten verabschiedete er sich, um den Vorsitz in jüngere Hände zu übergeben. "Ich bin dankbar, erfüllt und zufrieden, mit dem Vorstandsteam und Verein als eine große Stütze und stabilisierende Säule das Krankenhaus unterstützt haben zu dürfen. Ich habe die Arbeit gerne, aus Überzeugung und mit Herzblut getan."

Gerade finanziell sind die letzten beiden Geschäftsjahre sehr erfolgreich verlaufen, wie Schatzmeister Roland Reinhard aufzeigte. Kassenprüfer Lars Ederer bescheinigte ihm auch im Namen von Hans Laub eine vorbildliche Buchführung.

Die anschließende beschlossene Satzungsänderung berücksichtigt die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und Erfordernisse. Da die immense Aufgabenmenge, die Fritz-Peter Schwarz bewältigte, kein Berufstätiger übernehmen kann, wird die Arbeitslast künftig in einem Vorstandssprecherteam auf mehreren Schultern verteilt.

Als Vorsitzender des Krankenhausverbandes und damit "Profiteur" der Arbeit des Fördervereins erinnerte Bürgermeister Volker Rohm an wichtige bereits erfolgte und noch anstehende Veränderungen im Hardheimer Krankenhaus, um das ärztliche Spektrum und die Ausstattung dieses "Hauses der Grundversorgung" auf hohem Niveau zu halten und weiter zu verbessern. "Baldmöglichst auch wieder in Form einer Notfallversorgung rund um die Uhr."

Es freue ihn, so Rohm, dass der Gemeinderat weiterhin zum Krankenhaus stehe, obwohl dies bedeute, auf anderen Gebieten Abstriche zu machen. "Umso wichtiger ist die Arbeit des Vereins."

Der scheidende Vorsitzende Fritz-Peter Schwarz habe als "Motor, Denker und Lenker" jede Gelegenheit wahrgenommen, für den Erhalt des Krankenhauses zu werben und zu kämpfen. "Er setzte als unermüdlicher Antreiber und Netzwerker alles ein, was Beruf und Ehrenamt ihn gelehrt hatten."

Dem Dank schloss sich Verwaltungsleiter Lothar Beger an. "Schwarz war immer ein verlässlicher, manchmal kritischer, aber immer konstruktiver Gesprächspartner. Wir sind froh, dass es den Förderverein gibt und dieser auch Wünsche des Personals zum Wohl der Patienten erfüllt."