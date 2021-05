Hardheim. (pm/RNZ) Die Frage der Möglichkeit einer Ortsumfahrung von Hardheim hatte Minister Peter Hauk im Rahmen einer Online-Veranstaltung vor den Landtagswahlen im März gestellt. Bundestagsabgeordneter Gerig hatte sich vor dem Hintergrund weiterer Unterstützung und Bemühungen eine klare Positionierung der Gemeinde in dieser Angelegenheit gewünscht. In der Gemeinderatssitzung vom Montag, 17. Mai, kam das Thema wieder auf. Den Gemeinderäten lag eine Pressemitteilung vor, über die im nicht öffentlichen Teil abgestimmt werden sollte. Gemeinderat Michael Messerer (CDU) stellte jedoch einen Antrag, darüber in der nächsten Sitzung am 21. Juni abzustimmen. Nun verschickte Bürgermeister Volker Rohm eine Pressemitteilung mit der Überschrift "Das eine tun und das andere nicht lassen".

Dabei handele es sich laut dem Gemeindeoberhaupt aber um keinen Beschluss. Der Inhalt sei mit den Räten abgestimmt. In der Pressemitteilung heißt es, dass von der Gemeindeverwaltung beim Regierungspräsidium Karlsruhe nachgefragt worden sei, welche Chancen die seit Jahrzehnten geforderte Umleitung der B 27 auf eine Realisierung habe. Die Antwort sei ernüchternd gewesen: Trotz des erreichten Status "erweiterter Bedarf mit Planungsrecht" bestehe im derzeit gültigen Bundesverkehrswegeplan (2016 bis 2030) aufgrund laufender Maßnahmen von Projekten mit "vordringlichem Bedarf" und weiterer dringlicherer Maßnahmen keine reale Chance auf eine Verwirklichung. Was danach (nach 2030) komme, wisse keiner, "aber eine höhere Einstufung und echte Umsetzungschance ist nach derzeitiger Einschätzung eher zweifelhaft", so die Gemeinde in ihrer Mitteilung.

Vor diesem Hintergrund habe sich nach einer Diskussion im Rahmen einer Klausurtagung des Gemeinderats nun auch der "Ausschuss Kerngemeinde" mit diesem Thema befasst. Vor allem die Möglichkeit einer gefahrlosen Querung der B 27 im Bereich des Ortseingangs von Schweinberg kommend habe größte Priorität. Dort stehe durch die Ein- und Ausfahrt zum Norma-Markt, zum Friedhof wie auch zur Kaserne bzw. der innerörtlichen Anbindung der L 508 Richtung Wertheim eine immer mehr in den Fokus rückende Notwendigkeit auf schnelle Regelung im Raum.

Abhilfe könne nach Meinung des Gremiums durch einen Kreisel geschaffen werden, der neben einer Verkehrsberuhigung und besser geregelten Verkehrsführung auch eine akzeptable Lösung für Fußgänger mittels einer integrierten Querungshilfe bringen würde.

War in der Vergangenheit mehrfach auf die hohen Kosten und fehlende Notwendigkeit eines Kreisels abgehoben worden, werde gerade durch die Wiederbelebung der Carl-Schurz-Kaserne und die geplante Verlagerung des Aldi-Marktes in die Würzburger Straße die Debatte erneut in diese Richtung gelenkt. In Verbindung mit einer anzustrebenden Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde sehen die Bürgervertreter hier auch in Bezug auf die Lärmwerte einen deutlichen Vorteil für die Anwohner der Durchgangsstraße. Da es sich jedoch um eine Bundesstraße handelt, seien beim Thema Tempolimit die Hürden ebenfalls recht hoch.

Auf die Frage, einen Kreisel als Kompensationsangebot für die auf Jahre hin nicht realisierbare Umgehungsstraße anzustreben, kam die klare Antwort aus Reihen der Ausschussmitglieder: "Warum nicht das eine tun und das andere trotzdem nicht lassen, sprich an der Bemühung um eine Ortsumfahrung weiter festhalten, dabei aber zeitnah eine gute Lösung für Hardheim im genannten Bereich zu verwirklichen?".

Damit machen die Räte deutlich, dass an der Realisierung einer Ortsumgehung weiterhin festgehalten werden soll, der genannte Kreisel jedoch zeitnah eine deutliche Entspannung für alle Beteiligten bringe. "Erste Kontakte zur Umsetzung dieses Vorhabens sollen nun geknüpft werden, und Hardheim hofft auch weiterhin auf breite Unterstützung aller bisher bereits beteiligten Mandatsträger", heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Gemeinde.