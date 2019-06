Hardheim. (adb) Besondere Anlässe verdienen besondere Würdigung. Unter dieser Prämisse geriet der festliche, nahezu zweistündige Gottesdienst zum 125-jährigen Bestehen des Erftaldoms St. Alban zu einem echten Hochfest des Glaubens. Neben Hauptzelebrant Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch sorgte der Kirchenchor St. Alban mit der eigens einstudierten Festmesse des Komponisten Jacob de Haan für eine lebendige und andächtige Atmosphäre.

Nach dem feierlichen, von den Ministranten und dem Kolpingbanner begleiteten Einzug begrüßte Pfarrer Andreas Rapp die Gläubigen, um auf die "aus lebendigen Steinen gebaute Kirche" zu verweisen, die zwar ein solides Gerüst sei, aber längst noch nicht fertiggestellt: "Die Baumeister sind wir selbst mit der Hilfe von Jesus Christus, der uns den Impuls für Veränderungen gibt", bemerkte der Leiter der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland und übergab das Wort an Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch.

Die Aktiven des Musikvereins Schweinberg und Solotrompeter Daniel Wimmer glänzten bei der Aufführung der "Missa brevis" ... Foto: Adrian Brosch/Kirchenchor Hardheim

Der in Oberschüpf aufgewachsene und in Buchen als Kaplan tätig gewesene Zollitsch gratulierte den Hardheimern: "Sie dürfen stolz auf Ihr herrliches Gotteshaus und dessen Jubiläum sein", rief er. Nach den Lesungen konfrontierte er die Gemeinde mit seiner schlagkräftigen und tiefsinnigen Predigt, in der er Kirchen als "Identifikationsmerkmal vieler Ortschaften" und dahingehend St. Alban als Herzstück Hardheims definierte. "Die Hardheimer feiern, weil sie sich mit ihrer Kirche identifizieren und stolz auf den auch im Inneren strahlenden Erftaldom sind", hielt Zollitsch fest.

Dabei sei das Gotteshaus "mehr als nur ein optisch ansprechender Blickfang in der Ortsmitte", zumal es den Erbauern nicht nur um die Errichtung eines "steinernen Baus" gegangen sei, sondern darum, eine Heimstätte für Gott und die Gläubigen zu schaffen. "Gott ist nicht jene unendlich ferne, unnahbare Gottheit, sondern in seinem Sohn Jesus Christus Mensch und unser Bruder geworden", erklärte er und bezeichnete Gott als "Bruder aller Menschen, der uns alle kennt und achtet, unter uns lebt und sich danach sehnt, ‚einer von uns’ zu sein".

Das gelte es mit jeder Eucharistie zu feiern - und auch das 125-jährige Bestehen sei ein absoluter Grund zu feierlicher Freude und Dankbarkeit. Dennoch schlug der 1936 geborene Geistliche gleichsam durchaus kritische Töne an: "Die heutige Generation läuft Gefahr, Gott und seine Liebe zugunsten von Hass, Fanatismus und Unzufriedenheit zu vergessen", betonte er und fügte an, dass die Gesellschaft gerade ob dieser Vision einer nicht sehr schönen Zukunft ihre Gotteshäuser umso mehr benötige. In einer gesellschaftlich und kirchlich ähnlich schwierigen Epoche vollzogen, sei daher auch der Bau der Pfarrkirche St. Alban eine "mutige, aber richtige Entscheidung" gewesen, während das aktuelle Jubiläum als "klares Bekenntnis zu Glaube, Kirche und Gottes großer Gemeinschaft" anzusehen sei sowie als Zeichen des Friedens im vereinten Europa.

... des niederländischen Gegenwartskomponisten Jacob de Haan ebenso wie die Sänger des Kirchenchors St. Alban und Organistin Stephanie Heiden. Foto: Adrian Brosch/Kirchenchor Hardheim

Eloquent und leicht verständlich brachte er auch die eigentliche Problematik der Gesellschaft auf den Punkt: "In die Zukunft führen uns statt Hass, Abneigung, Egoismus, Selbstüberschätzung und ‚Fake News’ nur Solidarität, Zuversicht, Frieden und Gottestreue", betonte Zollitsch und forderte dazu auf, gegen den Mainstream anzukämpfen, statt bequem im Sog der Masse durch die Zeit zu mäandern. Zum Ende seiner beeindruckenden Ausführungen ermutigte er dazu, sich aktiv ins kirchliche Leben mit einzubringen und dankte allen "Wegweisern zum richtigen Weg", die jetzt schon mitwirken.

Die Metapher der "lebendigen Steine" dominierte die Fürbitten: Andächtig sprachen Jutta Biller (Kirchenchöre), Hildegund Berberich (Frauengemeinschaften), Bernhard Berberich (Verein "Dienst am Nächsten"), Max Mayerhöfer (Ministranten), Simone Schmidt (Pfarrgemeinderat, Stiftungsrat und Gemeindeteams) sowie Hermann Schwinn (Feuerwehr) vor und erbaten weitere Unterstützung durch den Herrn. Nach dem Schlussgebet ergänzten Natascha Bienert, Giulia Belliazzi und Adrian Ambiel das im Altarbereich aufgebaute "Haus des lebendigen Glaubens" mit ihren Steinen, ehe Pfarrgemeinderatsvorsitzender Manfred Weihbrecht allen Beteiligten seinen Dank aussprach und die Kooperation zwischen Pfarrei und Feuerwehr lobte.

Großen Anteil am Charakter der Messe hatte der von Jutta Biller dirigierte Kirchenchor St. Alban. In kongenialer Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Musikvereins Schweinberg, dem Solotrompeter Daniel Wimmer sowie Organistin Stephanie Heiden wurde die "Missa brevis" des niederländischen Gegenwartskomponisten Jacob de Haan aufgeführt. Die Darbietung überzeugte in jeder Hinsicht: Wuchtig, würdevoll und geradezu umwerfend erwies sich das Ave Maria des Cäcilienvereins als jauchzender Höhepunkt eines Gottesdienstes, der in jeder Hinsicht das Prädikat "bemerkenswert" verdiente. Schließlich sollten besondere Anlässe auch besonders gewürdigt werden. Dies gelang mit diesem Gottesdienst auf eindrucksvolle Weise.