Hardheim/Berlin. (jam) Generalmajor Carsten Breuer, der voraussichtlich den Corona-Krisenstab der Bundesregierung leiten wird, dürfte einigen Hardheimern noch in guter Erinnerung sein. 2004 hatte er das Panzerflugabwehrkanonenbataillon 12 in der Carl-Schurz-Kaserne als Kommandeur übernommen und führte es bis zu seiner Versetzung zum Bundesministerium der Verteidigung im Jahr 2006. "Meiner Familie und mir wurde eine ungeheure Freundlichkeit entgegengebracht, und es war vor allem auch familiär eine sehr, sehr positive Zeit für uns", erinnert sich Breuer an seine Zeit in der Erftalgemeinde. "Im Zwischenleben zwischen Militär und Gesellschaft habe ich in Hardheim quasi eine heile Welt vorgefunden. Die Beziehungen sind von gegenseitiger Akzeptanz und gegenseitigem Nutzen geprägt", betonte der damalige Hardheimer Kommandeur 2006 in einem RNZ-Interview.

Der von den voraussichtlichen Koalitionspartnern SPD, Grüne und FDP geplante neue Corona-Krisenstab soll nach Angaben der geschäftsführenden Bundesregierung "baldmöglichst" starten. Auf die Einrichtung eines ständigen Bund-Länder-Krisenstabs hatten sich SPD, FDP und Grüne verständigt. Zur Leitung des Gremiums äußerte sich die geschäftsführende Regierung vorerst nicht. Die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel" berichten jedoch übereinstimmend, dass Generalmajor Carsten Breuer diese Aufgabe übernehmen wird. Der 56-Jährige führt aktuell das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das für Einsätze der Streitkräfte im Inland und damit für die Zusammenarbeit militärischer Kräfte mit zivilen Organisationen in Deutschland zuständig ist.