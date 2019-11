Mit dem Abriss der alten Gebäude wurde in der Pfarrgasse ein Nadelöhr beseitigt. Die Neugestaltung der Freifläche steht weiter aus.

Bretzingen. (rüb) Die Neugestaltung des Kreuzungsbereichs von Pfarrgasse und der Straße Am Sportheim steht seit Jahren auf der Wunschliste des Ortsteils. Die Bretzinger werden aber weiter Geduld aufbringen müssen, denn der Gemeinderat hat die Ausschreibung für die Baumaßnahme in seiner Sitzung am Montag aufgehoben.

Der Grund: Das günstigste Angebot lag mit 121.000 Euro deutlich über den geplanten Kosten. Dabei geht es eigentlich nur um die Schaffung von fünf Parkplätzen inklusive begleitender Maßnahmen wie den Gehweg zu verlängern und eine kleine Teilfläche zu begrünen. Wie Bernhard Popp vom Bauamt deutlich machte, sei der Untergrund dort nicht optimal, was die hohen Preise der fünf eingegangenen Angebote zumindest zum Teil erkläre. Durch die Aufhebung der Ausschreibung kann die Gemeinde nun in freie

Verhandlungen mit den Firmen eintreten, über eine abgespeckte Version der Maßnahme reden und dadurch möglicherweise einen günstigeren Preis erzielen. Ortsvorsteher Steffen Berberich sprach sich für eine Überplanung aus: Die Anordnung der Parkplätze sei nicht ideal.

Im Haushalt sind 60.000 Euro für die Maßnahme eingestellt. Hinzu kommt eine Förderung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Höhe von 23.000 Euro.