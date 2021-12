Hardheim. (adb) Originelle Einrichtung, stilvolles Ambiente, sympathische Gastgeber: Der "Bahnhof 1910" ist weit über Hardheims Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Neben den Hutkreationen, die Modistin Bernadette Balles in Handarbeit selbst herstellt, locken ausgewählte Geschenkartikel und das "kleine Wohnzimmer": ein liebevoll möbliertes Café im Stil der Wirtschaftswunderzeit. Obwohl gut angenommen, befindet es sich seit vergangener Woche wieder im "To go"-Modus. Das heißt: Die hausgemachten Kuchen und der Kaffee können bestellt und abgeholt werden – aber nicht vor Ort verzehrt werden.

Eine bittere Pille für Bernadette Balles: "Der Schritt erfolgte ganz schweren Herzens." Die "Bahnhofsvorsteherin" stellt klar, das Café gern weiter geöffnet zu haben. "Vor allem die Sommermonate liefen absolut hervorragend – nicht nur wegen der zahlreichen Hochzeiten. Wir hatten viel zu tun, weil die Leute jede Möglichkeit des Einkehrens genossen hatten", blickt sie zurück. Dabei kommt dem Bahnhofareal sein besonderer Charme zugute: Der weitläufige Garten lädt zum Verweilen in nicht alltäglicher Atmosphäre ein und gestattet – ein in Pandemiezeiten nicht zu vernachlässigender Aspekt – das Einhalten großer Abstände.

Der Zustrom war sehr rege: "Da wir alles selbst backen, sind wir manchmal nur schwer nachgekommen", verdeutlicht Bernadette Balles und betont, dass die Kuchen und Torten sowie das Kleingebäck wie die beliebten Nussecken fast ausschließlich aus regionalen Zutaten zubereitet werden. "Dazu gehören Dinkelmehl aus der Hardheimer Steinemühle und Eier von freilaufenden Hühnern – getreu dem Motto: Wo was Gutes reinkommt, kommt was Gutes dabei raus!"

Das wissen die Gäste zu schätzen. "Zu mir kommen sogar Leute aus der Stadt, die sich in der friedlichen Ruhe eine Auszeit gönnen und bei mir eine Stunde Urlaub machen", freut sie sich. Nachdem man die erste Corona-Hochphase im Jahr 2020 mit Konzepten wie "Click & Collect" und dem "To go"-Angebot des Cafés "einigermaßen gut überstanden" hatte, war im Sommer Aufatmen angesagt – "Gott sei Dank", resümiert Bernadette Balles dankbar.

Wenn nicht die Corona-Zahlen explodiert wären, könnte das heute noch so sein. Aber: hätte, könnte, würde – der Teufel ist ein Eichhörnchen. Nachdem die Landesregierung zunächst eine 2G-plus-Regelung für die Gastronomie anberaumt hatte, läuft das beliebte "kleine Wohnzimmer" seit vergangenen Freitag vorläufig wieder im "To go"-Modus. Zu dieser Entscheidung führten mehrere Gründe: "Zum einen gehen die Leute mit 2G-plus vielleicht noch zum Essen in ein Restaurant, testen sich aber nicht extra für den gemütlichen Sonntagskaffee – erst recht nicht auf dem Land, wo es anders als in der Stadt nicht an jeder Ecke eine Teststation gibt und man für einen Test eine zusätzliche Fahrt auf sich nehmen muss", erklärt Balles.

Ein weiterer Grund für "to go" lag im Bereich der Organisation: Da sich Bernadette Balles zumeist allein an der Theke aufhält, kann sie unmöglich alle Besucher selbst kontrollieren. "Ich hätte es einfach nicht geschafft", räumt sie ein. Nachdem die 2G-plus-Pflicht am Samstag bereits in 2G bei vollständigem Impfschutz entschärft wurde, könnte sie ihr Café nun theoretisch wieder öffnen, stellt jedoch das kurzerhand kreierte "Notkonzept" nicht mehr um.

"Ich habe die Verkaufsfläche vergrößert und einen ,kleinen Weihnachtsmarkt‘ aufgebaut, damit die Besucher des Ladens mehr Platz haben", berichtet sie und spricht von einer Lösung, mit der sie "nicht unzufrieden" sei: Das "Weihnachtsmärktle" wäre mit einer Tasse Kaffee, Tee oder Glühwein und einer Sitzmöglichkeit vielleicht noch einladender, sorgt aber auch jetzt für adventliche Gefühle im "Bahnhof 1910". Rund um den Tannenbaum finden sich liebevoll ausgewählte Geschenkideen und die "Fairtrade-Ecke" mit Kaffee, Tee und mehr, die das Angebot seit kurzem ergänzt. "Nachhaltigkeit auch bei Lebensmitteln ist mir ein Herzensanliegen. Es wird gerade in diesen Zeiten immer wichtiger zu wissen, was man konsumiert und wo es herkommt", merkt Bernadette Balles an.

Als Soloselbstständige übt sie Kritik am politischen Wirrwarr: "Die Regierung macht sich nicht glaubwürdiger, wenn Entscheidungen getroffen und sofort wieder rückgängig gemacht werden. Keiner weiß momentan, was wo für wen gilt. Der Verbraucher ist genauso verunsichert wie der Handel. Es sind wieder – fast wie auch 2020 vor Weihnachten – zu wenig Kunden unterwegs." Außerdem macht sie sich wie viele andere Selbstständige Sorgen, weil nicht genutzte Soforthilfe wieder zurückgezahlt werden muss: "Das ist die große Enttäuschung – hieß es doch, dass der Staat sich auch um die Kleinen kümmert. Ich hatte das so verstanden, dass sie Geschäfte schließen müssen, damit die Mobilität eingeschränkt wird und dadurch die Virusverbreitung eingeschränkt würde. Dafür sollte man doch entschädigt werden", bringt sie ihre Gedanken auf den Punkt. "Die Situation ist ja immer noch sehr schwierig – am Ende stehen wir bald wieder vor einem Lockdown. Da sind Rückzahlungen eine echte Katastrophe", merkt Bernadette Balles an.

Sie könne zwar nicht zuletzt dank der verständnisvollen und solidarischen Kundschaft hoffentlich überleben, aber nur schwerlich agieren und kaum planen. "Man weiß nicht, was als Nächstes kommt", betont sie mit gedämpfter Stimme und spricht von einem "enttäuschenden Aufreger für viele Einzelhändler und Soloselbstständige".