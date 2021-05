Die Helfer sammeln die Tiere – hier ein Erdkrötenpärchen – an eigens aufgebauten Zäunen entlang größerer Straßen ein und bewahren sie so vor dem Verkehrstod. Symbolfoto: dpa

Rippberg/Hardheim. (adb) Seit 1994 betreute die 2017 verstorbene Edda Hennig als Mitglied der Nabu-Gruppe Hardheim die Amphibienpopulation an der B47 in Rippberg. "Diese Aufgaben möchte die Gruppe im Rahmen ihrer geplanten Umstrukturierung abgeben, da man keine Mitglieder mehr in Rippberg hat und die neu zu wählende Vorstandschaft ihr Betätigungsfeld auf Hardheim und die Ortsteile reduzieren möchte", erklärte Vorstandssprecher Bernhard Heß bei der Übergabe der Umweltpreise am Donnerstag.

Einleitend wartete er mit einem kompakten Rückblick auf: Nachdem die Hardheimer Nabu-Gruppe 1988 gegründet worden war, übernahm sie alsbald die Amphibienbetreuung in der Breitenau zwischen Hardheim und Riedern. 1994 kam durch Hinweise Edda Hennigs Rippberg dazu. Zunächst übernahm man den Aufbau an der B47 und am Sommerberg. An den Straßen kümmert sich seit 1996 die Straßenmeisterei um den Auf- und Abbau der Zäune. Ehrenamtliche bauen bis heute am Sommerberg die Zäune auf und ab und dichten sie auch an der B47 ab. "Der Nabu Hardheim übernahm die Koordination mit dem Straßenbauamt und der Unteren Naturschutzbehörde und unterstützte die Helfersuche", betonte Heß. Er sprach von rund 95.000 Amphibien, die die Helfer in all den Jahren auf Hin- und Rückwanderung zum Hammersee gerettet haben.

Zu dieser ansehnlichen Bilanz haben die beiden Preisträger ihre Beiträge geleistet: Der Umweltpreis 2020 geht an den Pfadfinderstamm Wildenburg-Süd unter Leitung von Stefan Gramlich sowie stellvertretend für alle ehrenamtlichen Helfer an Christian Hammer. Letzterer, dem die Koordination der Ehrenamtlichen und das Auswerten der Zahlen obliegen, übernahm die Betreuung der Amphibienpopulation am Hammersee und den Zaunaufbau am Sommerberg 2007 – ursprünglich zusammen mit Edda Hennig, die krankheitsbedingt fünf Jahre später ausgeschieden war.

"In den 13 Jahren wurden bei der Hinwanderung 27.758 Tiere und auf dem Rückweg vom Hammersee an der B47 12.928 Tiere gerettet: in Summe 40.626 Tiere", listete Bernhard Heß auf und dankte für die geleistete Arbeit. "Da hattet ihr richtig viel zu tun", lobte er.

Gleiches gilt für die von Stefan Gramlich repräsentierte Pfadfindergruppe aus Walldürn, welche die Betreuung der Amphibienpopulation am Hammersee seit 2011 unterstützt. "Damit wird Kindern und Jugendlichen in besonderer Weise und zu ungewöhnlichen Zeiten und oft bei Regen ermöglicht, Zugang und Empathie für das Leben und die Lebensweise der Amphibien zu finden", betonte Bernhard Heß. Für die Eltern sei die Gewissheit beruhigend, dass die Kinder nicht an die gefährliche B47 gehen, sondern bei vorgegebenem Tempo 30 am Sommerberg "Natur pur" erleben können. Auf diese Weise wurden in den vergangenen zehn Jahren mehr als 8000 Tiere vor dem Verkehrstod gerettet. Weiterhin bauten die Pfadfinder seit 2011 die Zäune vor Beginn der Frühjahrswanderungen auf und nach Abschluss der Wanderungen wieder ab.

"Das alles trägt dazu bei, dass die Population am Hammersee noch nicht erloschen ist, zumal es kein leichtes Unterfangen ist und die Amphibienwanderung teilweise von Februar bis Mai andauert", so der Vorstandssprecher. Erschwerend hinzu käme speziell in Rippberg, dass die am Sommerberg gesammelten Amphibien noch zum Hammersee gebracht werden müssen: "Sonst müssten sie ja erneut die B47 überqueren", begründete Bernhard Heß. Er überreichte gemeinsam mit Jürgen Lesch, dem Schriftführer der Nabu-Gruppe Hardheim, die mit 100 und 200 Euro dotierten Preise.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich gratulierte zum verdienten Umweltpreis und sicherte weitere Unterstützung des "bemerkenswerten Vorhabens" zu. Wenngleich die Hardheimer Nabu-Gruppe sich aus Rippberg zurückziehe, könne man optimistisch in die Zukunft blicken und werde sicher Helfer finden. Das war auch der Tenor Engelbert Kötters: "Sobald die Corona-Pandemie die Wiederaufnahme größerer privater Zusammenkünfte gestattet, werden wir Leute zur Mithilfe animieren."

Kötter schilderte in einem kurzen Ausriss noch das Projekt "Schmetterlingsdorf Rippberg", das ein Biodiversitätsplaner wissenschaftlich begleite und dessen Ziel die langfristige Sicherung der Artenvielfalt in heimischen Gefilden sei. "Möglicherweise könnte man das eine mit dem anderen verbinden", schlug Kötter vor. Für eine weitere Überraschung sorgte schließlich Wolfgang Stich, in dem er beiden Preisträgern noch eine finanzielle Zuwendung der Ortschaftsverwaltung überreichte.