Hardheim. (hs) Gründonnerstag 1945. Aufgeregt eilen die Drittklässler der Hardheimer Volksschule, soweit sie Katholiken waren, in die Pfarrkirche. Es muss alles ganz schnell gehen, denn die Kinder sollen zum ersten Mal die heilige Kommunion erhalten. Pfarrer Josef Heck, der spätere Dekan und Geistliche Rat, zog diesen großen Tag der Kinder um mehr als eine Woche vor. Der Grund: Aus Richtung Mudau/Amorbach – so genau wusste man das nicht – hörte man Grummeln und Kanonendonner. Die US-Armee war im Anmarsch und drängte die Einheiten der Deutschen Wehrmacht vor sich her in Richtung Osten. Der Ortsgeistliche konnte nicht wissen, wie die Besetzung Hardheims vonstatten gehen würde. Immer wieder durchquerten Wehrmachts- und SS-Einheiten Hardheim, und "schneidige" Offiziere redeten immer vom "Durchhalten" und "Kämpfen bis zur letzten Patrone". Keiner konnte sagen, ob und wie Hardheim die sich nähernde Front überstehen würde. Darum war Eile geboten.

So sah die Walldürner Straße Mitte des letzten Jahrhunderts aus. Dort wohnte der Zeitzeuge Reinulf Katzenmaier. Foto: RNZ-Archiv

Die Mädchen hatten weiße Kleider an, und die Buben durften sich zum ersten Mal in einem Anzug sehen lassen; die langen Hosen waren ein Zeichen, dass sie nun zu den "Großen" gehörten. Elisabeth Künzig (Jahrgang 1935), geb. Kemmerer, erinnert sich an diesen Tag. In einem schönen weißen Kleid, das die Hausschneiderin Volk im Hause der Kemmerers schneiderte, ging sie mit ihren Eltern zum Erftaldom. "Frau Volk nähte bei uns zuhause alle Kleider, und sie aß sogar zu Mittag bei uns, damit alles fertig wurde", erinnert sich Elisabeth Künzig. Zwar war ihre Mutter Lidwina eine geschickte Hobby-Schneiderin, die die Kinderkleider und auch ihre eigene Mode selbst nähen konnte, aber der festliche Tag ihrer einzigen Tochter erforderte auch eine festliche Robe.

"Leider gibt es keine Erinnerungsbilder von unserer Erstkommunion", ist Elisabeth Künzig traurig. Am Gründonnerstag, dem Tag der Ersten Heiligen Kommunion, traute sich niemand zu fotografieren, und als dann am regulären Weißen Sonntag eine Woche später die Kinder erneut zum Tisch des Herrn gingen und ihren großen Tag nachfeiern durften, hatte keiner eine Kamera dabei, weil die US-Armee alle beschlagnahmte und die nicht abgelieferten Kameras in sicheren Verstecken blieben.

Künzigs Jahrgangskollege Bernhard Löffler (†) erinnerte sich in seinen Aufschrieben ebenfalls noch genau an diesen Tag. "Ich glaube, wir haben diese Erstkommunion am Gründonnerstag ganz besonders bewusst erlebt", so sein Rückblick. Dass der offizielle Weiße Sonntag dann trotz der Besatzung durch US-Truppen feierlich nachgeholt werden konnte, wusste man an diesem Gründonnerstag 1945 allerdings noch nicht.

Nur wenige Stunden, bevor die US-Soldaten vor Hardheim erschienen, zogen deutsche Soldaten, Reste verschiedener Einheiten, durch Hardheim. So hatte es Elsa Baumann (†) in ihren Erinnerungen festgehalten. Mit Pferdefuhrwerken und mit Handwagen kamen sie auch aus Richtung Rüdental und zogen durch die Schloßstraße, die damalige Adolf-Hitler-Straße. Selbst Verwundete und Zivilpersonen befanden sich in diesen Gruppen. Mitten in diesem Durcheinander kam auch ein Auto in den Hof der Baumanns in der Schloßstraße gefahren. Diesem entstiegen zwei "NS-Bonzen" und verlangten Quartier und Verpflegung (Schnaps). Nach großspurigen Durchhalteparolen und einigen Trinksprüchen auf den Führer und den Endsieg verschwanden sie, nachdem erste Schüsse zu hören waren.

An diese "traurige Haufen" kann sich auch Reinulf Katzenmaier erinnern, wenn deutsche Soldaten mit ihren wenigen Habseligkeiten – nur wenige Stunden vor dem Eintreffen der US-Armee – an seinem Elternhaus in der Walldürner Straße vorbeizogen. Gerüchteweise soll es auch geheißen haben, dass die Erfabrücke in der Walldürner Straße gesprengt werden sollte; doch glücklicherweise kam es nicht dazu.

Zuvor hatte Firmenchef Gustav Eirich (†) veranlasst, dass die russischen Kriegsgefangenen, die als Zwangsarbeiter in seiner Firma arbeiteten und in der "Russenbaracke" im Mühlgraben gleich rechts nach der Eisenbahnbrücke untergebracht waren, vor den Amerikanern nach Osten und in ihre Heimat abrücken sollten. Auf einem Handwagen hätten sie ihren Mundvorrat mitgezogen. Sie kamen aber nur bis Königheim und kehrten nach Hardheim zurück, weil ihnen das alles so unsicher und diffus erschien. Erst nach dem Einmarsch der US-Armee seien sie im Rahmen der Repatriierung abgezogen; manche hätten Eirich von ihren Sorgen und Ängsten berichtet und dass ihnen im Reiche von Stalin manche Drangsal bevorstünden. Sie hatten Recht, denn alle wurden wegen Feigheit und Kollaboration mit dem Feind in das Gulag (Netz von Straf- und Arbeitslagern in der Sowjetunion) und nach Sibirien verbannt.

Dann am Karfreitag, etwa um 18 Uhr, war der Volkssturm noch auf dem Schlossplatz angetreten, als man von der Josefkapelle her Geschütze schießen hörte und alles auseinanderstob und nach Hause eilte, denn kaum bewaffnet wäre ein Widerstand sinnlos gewesen. Reinulf Katzenmaier erinnert sich, dass die US-Panzer in den Abendstunden in das Erftalstädtchen einzogen. Wegen der angeordneten Verdunkelung gab es auch keine Straßenbeleuchtung, weshalb man nur die kleinen Positionsleuchten der US-Panzer erkennen konnte.

"Unser Großvater ließ uns aus einem schmalen Spalt der Haustüre auf die Straße lugen", so seine Erinnerungen. "Was wir sahen, verschlug uns den Atem, denn die Amerikaner fuhren Panzer an Panzer, mindestens 40 bis 50 an der Zahl, an unserem Haus vorbei in Hardheim ein. Welch ein Unterschied zu den armseligen Einheiten der Deutschen Wehrmacht." Seine Großeltern hatten große Angst und alle sollten sich im Keller – der als Luftschutzkeller ausgewiesen war – aufhalten, so Katzenmeier weiter. "Man konnte ja nicht wissen, wie sich die Eroberer verhalten würden." Auch Elisabeth Künzig berichtete dazu: "Wir hielten uns im Haus in der Bahnhofstraße auf und trauten uns nicht auf die Straße." Die einzigen Lebensmittel, die sie mitnahmen, waren Hühnereier.

Berthold Beuchert (†) "linste" aus dem Fenster des Obergeschosses seines Elternhauses in der Hofackerstraße (heute Würzburger Straße) und sah die vorbeifahrenden US-Panzer. "Die Türme waren in unserer Augenhöhe und wir konnten die Soldaten aus dem Panzerturm sehen. Da erst merkten wir, gegen welche gewaltige Schlagkraft sich unsere tapferen Wehrmachtssoldaten wehren sollten. Unser Haus wackelte, denn die Straße war so breit, dass gerade ein Panzer durchfahren konnte."

Die amerikanischen Panzer fuhren durch den Ort, und als die Hardheimer am Karsamstagmorgen aufstanden, sahen sie die Hänge des Schmalbergs, des Kreuzbergs sowie den alten Paradeisweg von Panzern besetzt und die Kanonenrohre auf Hardheim gerichtet.

Info: Der geschichtskundige RNZ-Mitarbeiter Hans Sieber beleuchtet in dieser Serie zum Ende des Zweiten Weltkriegs anhand von Zeitzeugenberichten, wie der Einmarsch der amerikanischen Besatzer in Hardheim und den Ortsteilen ablief.