Bis zu seiner Auflösung im Jahr 2006 übte auf dem Standortübungsplatz Wolferstetten auch das Panzerbataillon 363 Külsheim. In Erinnerung an dieses Bataillon wurde dort eine Gedenkstätte mit zwei alten Panzern und steinernen Wappen geschaffen. Im Hintergrund sind außerdem Häuser des Übungsdorfs Wolferstetten zu erkennen. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) In der Carl-Schurz-Kaserne werden die Soldaten am stehenden Panzer ausgebildet. Sobald jedoch weitere Übungen anstehen, geht’s auf den drei Kilometer entfernten und 650 Hektar großen Standortübungsplatz Wolferstetten, der größtenteils innerhalb der Gemarkung Külsheim liegt.

"Wir haben hier steile Hügel, ein riesen Waldstück und weite Flächen – das ist ein super Standortübungsplatz. Die meisten Kasernen in Deutschland haben nicht einen so großen Standortübungsplatz", betonte Kommandeur Pane bei der Fahrt über das Areal. Der Oberstleutnant hat bereits an einigen Standorten in ganz Deutschland seinen Dienst für die Bundeswehr verrichtet.

Neben den guten Geländeeigenschaften verfügt das Übungsareal über zwei Schießanlagen mit unterschiedlichen Distanzen für Übungen mit Schusswaffen, ein Übungsdorf mit Übungshäusern (verlassenes Dorf Wolferstetten) und eine Panzerwaschanlage, die allerdings noch komplett saniert werden müsse, so Pane. Auf dem Standortübungsplatz werden Grundlagen wie das simulierte Schießen mit dem Panzer auf Zielscheiben, Fahrübungen mit dem Panzer (Kurven, Kreuzungstechniken) sowie Märsche geübt. Für infanteristische Übungen (abgesessener Kampf und Aufklärung) sei zudem das große Waldstück gut nutzbar, erklärt Pane. Der Standortübungsplatz sei für Übungen von maximal 14 Kampfpanzern (eine Kompanie) gleichzeitig geeignet, im Normalfall werden aber meist nur acht Panzer (zwei Panzerzüge) üben.

Neben dem Panzerbataillon 363 Hardheim nutzen nach Angabe von Pane auch Soldaten der Standorte Walldürn, Niederstetten und Veitshöchheim das Gebiet. Bis zu seiner Auflösung im Jahr 2006 übte hier auch das Panzerbataillon 363 Külsheim. In Erinnerung an dieses Bataillon wurde auf dem Standortübungsplatz eine Gedenkstätte mit zwei alten Panzern und steinernen Wappen geschaffen.

Für weiterreichende, gefechtsnahe Übungen, auch im scharfen Schuss, reicht der Standortübungsplatz allerdings nicht aus. Dann geht es auf den Truppenübungsplatz Baumholder/Rheinland-Pfalz, den Pane als den künftigen "Haus- und Hofplatz" des Panzerbataillons 363 bezeichnete.