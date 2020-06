Die zentrumsnahe Lage des Mehrfamilienhauses am Steinernen Turm kommt gut an: Alle acht Wohnungen sind verkauft. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Das neue Mehrfamilienhaus am Steinernen Turm in Hardheim ist in den letzten Wochen deutlich gewachsen. Nun sind auch die Ausmaße gut zu erkennen. Die Gesamthöhe des imposanten Neubaus liegt bei etwa 13 Metern, die Grundfläche misst 25 mal 15 Meter. Auf Grund der Nähe zu dem historischen Bauwerk hatte es im Vorfeld auch Kritik an den Plänen gegeben. Auf der anderen Seite steht der Wunsch der Gemeinde, hochwertigen Wohnraum im Ortskern zu schaffen. Dieses Ziel wird eindeutig erreicht.

Hochwertigen Wohnraum im Ortskern geschaffen

Wie Geschäftsführer Dr. Maximilian Hollerbach von der Firma Hollerbach-Bau der RNZ bestätigte, sind alle acht Wohnungen bereits verkauft. Bereits im Januar sollen die Wohnungen bezugsfertig sein und damit ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant.