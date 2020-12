Am Krankenhaus Hardheim werden derzeit keine positiv getesteten Coronapatienten behandelt. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) Während in den Neckar-Odenwald-Kliniken Buchen und Mosbach am Donnerstagnachmittag nur noch vier Betten auf den Isolierstationen frei waren, ist es am Hardheimer Krankenhaus ruhig – zumindest was die Coronapatienten betrifft.

Am Donnerstagnachmittag wurden nach Auskunft von Pflegedienstleiterin Karina Paul lediglich drei Verdachtsfälle stationär behandelt, die allesamt in einem Einzelzimmer isoliert seien. "In den letzten Wochen hatten wir immer mal wieder positiv getestete Covid-Patienten, aktuell aber nicht", erklärte Lothar Beger, Verwaltungsleiter des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn. Generell nehme man jeden Patienten auf, der Symptome zeige und behandelt werden müsse.

Im Krankenhaus Hardheim stehen drei Beatmungsplätze für Coronapatienten auf der Intensivstation zur Verfügung. Außerdem gibt es drei abgegrenzte Isolierzimmer. Bei Bedarf lasse sich laut Karina Paul der Isolationsbereich jedoch auf eine ganze Station mit weiteren mindestens zwölf Zimmern und falls das nicht ausreiche noch auf eine weitere Station ausweiten. Das Personal sei komplett mit FFP2-Masken ausgestattet. Mittlerweile stünden den Mitarbeitern Schnelltests zur Verfügung.

In Hardheim würden nach Angaben von Lothar Beger keine schweren Coronafälle behandelt. "Wir haben keine Patienten zur Langzeitbeatmung, sondern verlegen diese bei Bedarf auch weiter in andere Kliniken, sagte der Verwaltungsleiter.