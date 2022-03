40 000 Euro überwies der Freundes- und Förderverein anlässlich seiner 20-Jahr-Feier an das Krankenhaus Hardheim. Damit ist der 2017 zugesagte Investitionszuschuss zu den Um- und Neubauten in Höhe von 200 000 Euro komplett abbezahlt. Foto: Ingrid Eirich-Schaab

Hardheim. (ies) Den Kampf der Hardheimer für ihr Krankenhaus und gegen die staatliche Gesundheitspolitik gleiche dem Widerstand des kleinen gallischen Dorfes gegen die römische Übermacht, zog der Leitende Arzt Arne Bieling im bildhaften Vergleich Parallelen. Was für Asterix und die Gallier ihr Zaubertrank, sei für das kleine kommunale Krankenhaus sein Förderverein. "Dessen Gründungsväter haben das Haus vor dem Tode bewahrt", brachte Bieling auf den Punkt, was zuvor Rückblick und Grußredner eindrucksvoll aufgezeigt hatten.

Eine, den Coronabeschränkungen geschuldet, relativ kleine Gästeschar – in erster Linie Wegbegleiter – war geladen, um mit dem erst vor zwei Wochen neu gewählten Vorstand das 20-jährige Bestehen des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus Hardheim in der Aula des Schulzentrums zu feiern und beim anschließenden Stehempfang auf das Jubiläum anzustoßen. Musikalisch gestaltet wurde die Veranstaltung von Bernhard Trabold (Musikschule Hardheim) auf der Gitarre.

Nach der Begrüßung durch Vorstandssprecher Tobias Künzig hielt der "Vorsitzende a. D." Fritz-Peter Schwarz – spannend vorgetragen – Rückblick auf die 20-jährige Erfolgsgeschichte. Er selbst hat diese Zeit von Anbeginn an mitgeprägt. Die eindrucksvolle Power-Point-Präsentation hatte der Internetbeauftragte Klaus Rubel zusammengestellt.

Die Ausgangssituation war keine gute, es ging um Sein oder Nichtsein: Schließlich stand damals die Aufgabe des Krankenhausstandorts Hardheim zur Debatte. Robert Lutz und weitere engagierte Bürger reagierten schnell und initiierten eine große Unterschriftenaktion.

Die Aktivitäten mündeten schließlich in der Gründung des Fördervereins am 13. Januar 2002. Ziel war und ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege im Krankenhaus Hardheim durch finanzielle und ideelle Unterstützung. Über den erfolgreichen Weg unter den Vorsitzenden Dr. Jürgen Frank, Hubert Eirich und Fritz-Peter Schwarz bis heute (1170 Mitglieder, 89 Arztvorträge und Spenden in Höhe von 827.110 Euro) hat die RNZ bereits ausführlich berichtet. "Alle Voraussetzungen für eine gute und hoffnungsvolle Zukunft sind gegeben. Mit frischem Schwung geht es nach dem Generationswechsel Anfang März weiter", schloss Schwarz seine Ausführungen.

Der Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim ernannte den verdienten ehemaligen Vorsitzenden Fritz-Peter Schwarz zum Ehrenvorsitzenden und den langjährigen Schatzmeister Roland Reinhard zum Ehrenmitglied. Das Bild zeigt sie mit ihren Frauen sowie den Vorstandssprechern Tobias Künzig, Brigitte Scheuermann und Dr. Petra Sitterberg. Foto: Ingrid Eirich-Schaab

Volker Rohm trat in seinen Funktionen als Bürgermeister und Vorsitzender des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn ans Rednerpult. Er unterstrich die "lebenserhaltende Bedeutung" des Fördervereins als wichtiges Standbein des Krankenhauses. Ihm wie allen weiteren Rednern kam es zu, Dank und Anerkennung für das enorme bürgerschaftliche Engagement und die großartigen Erfolge zum Wohl der Patienten und des Pflegepersonals auszusprechen.

"Vieles konnte nur durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins ermöglicht werden", die Rohm mit "lebensspendenden Infusionen" für den Patienten, in diesem Fall das Krankenhaus, verglich. "Totgesagte leben länger", sinnierte er. Die oberste Maxime der Akteure habe darin bestanden, nicht nachzulassen im Bemühen um den Erhalt dieser wichtigen Einrichtung. "Aber auch verändern, verbessern und moderner werden waren angesagt." Der Einsatz des Vereins habe darüber hinaus dazu beigetragen, dass Gemeinde und Gemeinderat fest zum Krankenhaus stehen. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie überlebensnotwendig die dezentrale medizinische Versorgung in kleineren Häusern für die Bevölkerung – gerade im ländlichen Raum – sei.

"Als ich in Vorbereitung meiner Ansprache Google zurate zog, was sich eigentlich unter dem Begriff ,Freundes- und Förderkreis‘ verbirgt, war auf Platz eins der Suchliste der Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim zu finden. Ich glaube, diese Bestplatzierung drückt schon alles aus", begann Krankenhausverwalter Lothar Beger seine Ansprache. "Und wie ein Sprichwort sagt, sind echte Freunde Menschen, die dir nicht den Weg zeigen, sondern ihn einfach mit dir gehen. Wir wissen, was wir aneinander haben und wissen dies auch zu schätzen." Schließlich gehe es bei alledem nicht nur um das Krankenhaus an sich, sondern um die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Region.

Aus dem Blickwinkel der Pflegekräfte und damit Mitprofiteure der Spenden ergriff "Urgestein" Edith Wolf das Wort. "Wir hatten oft Bauchschmerzen um unseren Arbeitsplatz. Der Zusammenhalt hat uns bis heute geprägt. Die gespendeten neuen Betten, Pflegestühle, Liegen, mobile EKG-Geräte und vieles mehr erleichterten unsere Arbeit. Das Pflegepersonal konnte mehr Fortbildungen besuchen, was ohne den Förderverein nicht möglich gewesen wäre."

Dieser krönte seine Jubiläumsveranstaltung selbst mit einer außerordentlichen Spendenübergabe: Weitere 40.000 Euro ließ der Freundes- und Förderverein anlässlich seiner 20-Jahr-Feier dem Krankenhaus Hardheim zukommen. Damit ist der 2017 zugesagte Investitionszuschuss zu den Um- und Neubauten in Höhe von 200.000 Euro komplett abbezahlt. Zuvor hatte der Verein bereits die Modernisierung von drei alten Patientenzimmern mit 80.000 Euro finanziert.

Bürgermeister Rohm dankte überwältigt von der Höhe der Spende und der relativ kurzen Zeitspanne, in der die zugesagten Mittel finanziert worden sind. Und mit einem Augenzwinkern merkte er an: "Wir planen weiterzubauen – falls der Verein nach neuen Zielen sucht."