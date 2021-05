Der bestehende See zieht immer wieder Spaziergänger an. Wie es mit dem See weitergeht, ist unklar. Foto: Tanja Radan

Hainstadt. (tra) Unter der Überschrift "Könnte hier sogar gebadet werden?" berichtete die RNZ am 14. April über Gerit Scheuermanns Idee, die Hainstadter Tonabbaugrube nach dem Ende des Tonabbaus in einen See umzuwandeln. Der Artikel sorgte auch auf der RNZ-Facebook-Seite für große Resonanz. Um es kurz zusammenzufassen: Die Leser des Online-Artikels fanden die Idee "klasse". Wir haben nun nachgefragt, ob der Vorschlag umgesetzt werden kann. Beim Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Braas-Werks und Gerit Scheuermann entstand dann eine rege Diskussion.

Für die Rekultivierung des Tonabbaugebiets ist nach dessen Ausbeutung das Unternehmen BMI Steildach GmbH (Braas-Werk) zuständig. Beim Vor-Ort-Termin stellte Dr. Elmar Werling, der Leiter des Bereichs Rohstoffsicherung und Umweltprojekte der Firma, jedoch dar, dass es kaum möglich sei, an diesem Ort einen See zu realisieren. Es gebe, so Werling, mehrere Probleme: Ein See bräuchte genügend Oberflächenwasser, jedoch gebe es im Bereich der Tongrube weder eine Quelle noch einen Bach. Bei dem Wasser, das sich im bestehenden "Tongruben-See" sammle, handle es sich um Wasser, das aus landwirtschaftlich genutzten Bereichen abgeflossen sei. "Das Wasser würde für einen großen See nicht ausreichen und würde sich hinsichtlich der Qualität, da es von Ackerflächen zuläuft, nicht eignen", so Dr. Werling.

Biolandbauer Scheuermann sieht den Sachverhalt anders: "Im Winter und durch Starkregenfälle sammelt sich genügend Wasser, um einen See zu speisen. Es handelt sich zudem um Oberflächenwasser, das aus dem Wald und den Wiesen zufließt." Die Qualität des Wassers beanstandet der Landwirt nicht: "Dass das Wasser nicht durch Phosphat belastet ist, sieht man daran, dass im bestehenden See nur wenig Algen wachsen. Auch Schaum bildet sich nicht. Auch die Schwebteilchen, die übrigens die Nutzung eines Tongrubensees als Badesee eher unattraktiv machen, verhindern durch Lichtmangel ein stärkeres Wachstum von Algen." Zudem werde in Hainstadt praktisch kein Vieh gehalten, und die Ausbringung von Gülle sei im Winter untersagt. Dies wirke sich positiv auf das Wasser aus.

Ein weiteres großes Problem sei, so Werling, die alte Deponie, die sich in unmittelbarer Nähe des bestehenden "Tongruben-Sees" befindet: "Es gibt Hinweise darauf, dass das Wasser in die Deponie sickert. Nun muss ein Gutachter prüfen, ob das der Fall ist", sagt Werling. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, müsse, so Werling, auch der "alte See" weichen. Dieses Gutachten soll in ein bis zwei Jahren abgeschlossen sein.

"Da der See zehn Meter über der ehemaligen Grubensohle liegt, stellt Sickerwasser in der Tat ein Problem dar", meint Scheuermann. Seiner Ansicht nach löse die Anlage eines neuen Sees in der Tongrube genau dieses Problem: "Man könnte den Zufluss zum bestehenden See in die tiefer liegende Tongrube ableiten, so dass es im Bereich der Deponie weniger Sickerwasser geben würde."

BMI rechnet damit, dass der Tonabbau in etwa zwei bis drei Jahren abgeschlossen sein wird. Für die Rekultivierung der Fläche hat die Firma 2011 ein Konzept entwickelt, das noch nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde.

BMI stellt sich die Rekultivierung, die gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband und dem BUND konzipiert wurde, folgendermaßen vor: Die Grünlandmulde soll als Achse fungieren und naturnah umgebaut werden. Im Umfeld sollen Amphibienlaichgewässer und Sommerlebensräume für Amphibien gestaltet werden. Zielarten sind Gelbbauchunke, Kammmolch und Laubfrosch. Es sind kleine Tümpel als Laichgewässer angedacht. Eine bestehende nasse Senke soll erhalten bleiben. Auch der bestehende See soll, sofern das Gutachten entsprechend ausfällt, erhalten bleiben. Zudem sollen Kleinstgewässer als Habitate für Gelbbauchunken angelegt werden. Auch ein zusätzlicher See ist geplant, der als Lebensraum für Laubfrösche und Kammmolche dienen soll.

Gerit Scheuermann befürwortet kleinere Senken ebenfalls, schränkt aber ein: "Die Zielsetzung solcher sehr flachen Gewässer ist vom Klimawandel überrollt worden. Sie sind so angelegt, dass sie im Sommer, wenn die Laichzeit abgeschlossen ist, austrocknen können. Seit diesem Jahr ist aber ein Feuchtbiotop in einer Tongrube, das zum Schutz von Libellen angelegt wurde, schon seit Ende März staubtrocken." Scheuermann ergänzt: "Libellen habe ich dort noch nie gesehen, am See jedoch schon massenhaft."

Er bringt in der Diskussion noch einen anderen Aspekt ins Spiel: Nach seiner Beobachtung würden diese Gewässer bereits zur illegalen Wasserentnahme genutzt. "Der Kampf ums Wasser hat längst begonnen", unterstreicht der Landwirt. Scheuermann plädiert somit weiter dafür, das Rekultivierungskonzept zu überarbeiten und an den Klimawandel anzupassen. "Mehrere Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, haben Förderprogramme zur Schaffung von Wasserspeichern aufgelegt. Warum soll hier – in der regenärmsten Region des Landes – kein Bedarf bestehen, zumal man für die Anlage solcher Rückhaltungen andernorts wertvollen Ackerboden opfern muss?", stellt Scheuermann in den Raum.

Werling teilte mit, dass BMI grundsätzlich bereit sei, die Konzeption zu verändern und Kompromisse einzugehen: "Wir können uns hinsichtlich der Rekultivierung jedoch nur innerhalb der behördlichen Rahmenbedingungen bewegen, aber gegen Veränderungsvorschläge, die sich innerhalb dieses Rahmens bewegen, wird sich die Firma nicht sperren." Das Anlegen eines großen Sees hält er jedoch nicht für realisierbar.

Bürgermeister Roland Burger teilte auf Nachfrage der RNZ mit, dass er sich Werlings Ansicht anschließe: "Wie Dr. Werling dargestellt hat, gibt es auf dem Areal verschiedenste Probleme, und baden wird man dort sicherlich nie können. Eine Biotopvernetzung Richtung Lappen und Morre ist jedoch vorstellbar."

Die Hainstadter Ortsvorsteherin Regina Schüßler wünscht sich eine Lösung, die dem Naturschutz, aber gleichzeitig auch der Naherholung dient: "Ich wurde von Bürgern bereits mehrfach gefragt, ob es nicht möglich sei, am bestehenden See eine Sitzbank aufzustellen. Die Firma BMI war dem Vorschlag gegenüber offen und prüft nun, ob dort eine Bank aufgestellt werden kann."